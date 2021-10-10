https://ria.ru/20211010/piloty-1753863343.html
Пилоты упавшего в Татарстане самолета погибли, сообщил источник
Пилоты упавшего в Татарстане самолета погибли, сообщил источник - РИА Новости, 10.10.2021
Пилоты упавшего в Татарстане самолета погибли, сообщил источник
Пилоты упавшего в Татарстане легкомоторного самолета L-410, по предварительным данным, погибли, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T10:21
2021-10-10T10:21
2021-10-10T12:19
происшествия
республика татарстан (татарстан)
l-410
крушение самолета l-410 в татарстане
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0a/1753862168_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_9a4f00a927b0c9f0cf6ae57855c6cb3b.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Пилоты упавшего в Татарстане легкомоторного самолета L-410, по предварительным данным, погибли, сообщил РИА Новости информированный источник.По данным источника, самолёт упал после взлёта с аэродорома Мензелинска (Татарстан)."10.10.2021 09.05 (мск) зона ответственности Самарского регионального центра ОрВД. По информации МЧС, в районе города Мензелинск после взлета с посадочной полосы Мензелинск (ДОСААФ) произошло падение (жесткая посадка) самолета Л-410 рег/94591. По предварительной информации, пилоты погибли, два пассажира излечены живыми. Ведутся работы по деблокированию и эвакуации пассажиров", - сообщил источник.Он уточнил, что самолёт принадлежит Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ).МЧС ранее сообщило, что на борту упавшего в Татарстане находились самолета 23 человека, семь пострадавших извлечены из самолета.
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0a/1753862168_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_bb7f34b74ea29ff7e14722d410ea60e7.jpg
Кадры с места крушения самолета с парашютистами в Татарстане
На борту самолёта находились 23 человека, семерых из них обнаружили живыми, уточнили в МЧС.
2021-10-10T10:21
true
PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика татарстан (татарстан), l-410, крушение самолета l-410 в татарстане, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео, новости - туризм
10:21 10.10.2021 (обновлено: 12:19 10.10.2021)
Пилоты упавшего в Татарстане самолета погибли, сообщил источник
Источник: пилоты упавшего в Татарстане самолета L-410, по предварительным данным, погибли