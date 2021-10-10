https://ria.ru/20211010/piloty-1753863343.html

Пилоты упавшего в Татарстане самолета погибли, сообщил источник

Пилоты упавшего в Татарстане самолета погибли, сообщил источник - РИА Новости, 10.10.2021

Пилоты упавшего в Татарстане самолета погибли, сообщил источник

Пилоты упавшего в Татарстане легкомоторного самолета L-410, по предварительным данным, погибли, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 10.10.2021

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2021-10-10T12:19

происшествия

республика татарстан (татарстан)

l-410

крушение самолета l-410 в татарстане

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новости - туризм

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Пилоты упавшего в Татарстане легкомоторного самолета L-410, по предварительным данным, погибли, сообщил РИА Новости информированный источник.По данным источника, самолёт упал после взлёта с аэродорома Мензелинска (Татарстан)."10.10.2021 09.05 (мск) зона ответственности Самарского регионального центра ОрВД. По информации МЧС, в районе города Мензелинск после взлета с посадочной полосы Мензелинск (ДОСААФ) произошло падение (жесткая посадка) самолета Л-410 рег/94591. По предварительной информации, пилоты погибли, два пассажира излечены живыми. Ведутся работы по деблокированию и эвакуации пассажиров", - сообщил источник.Он уточнил, что самолёт принадлежит Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ).МЧС ранее сообщило, что на борту упавшего в Татарстане находились самолета 23 человека, семь пострадавших извлечены из самолета.

республика татарстан (татарстан)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места крушения самолета с парашютистами в Татарстане На борту самолёта находились 23 человека, семерых из них обнаружили живыми, уточнили в МЧС. 2021-10-10T10:21 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика татарстан (татарстан), l-410, крушение самолета l-410 в татарстане, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео, новости - туризм