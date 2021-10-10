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СМИ: в Лондоне украинские активисты провели пикет против Зеленского
СМИ: в Лондоне украинские активисты провели пикет против Зеленского - РИА Новости, 10.10.2021
СМИ: в Лондоне украинские активисты провели пикет против Зеленского
- Украинская община в Лондоне 9 октября провела акцию протеста на Бейкер-стрит у здания, где якобы располагается одна из квартир президента Украины Владимира... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T15:17
2021-10-10T15:17
в мире
украина
киев
лондон
джордж сорос
владимир зеленский
"досье пандоры"
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КИЕВ, 10 окт - Украинская община в Лондоне 9 октября провела акцию протеста на Бейкер-стрит у здания, где якобы располагается одна из квартир президента Украины Владимира Зеленского, сообщило украинское издание "Буквы".Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. По данным документов, при помощи офшор на двух партнеров президента Украины Владимира Зеленского якобы было куплено дорогое имущество в центре Лондона."Украинская община в Лондоне на Бейкер-стрит провела акцию протеста у здания, где, согласно материалам расследования Pandora Parers, расположена одна из квартир, которую приобрел президент Украины Владимир Зеленский и оформил на лиц из ближайшего окружения", - сообщает издание на своем сайте.По словам организаторов пикета, они требуют, чтобы глава государства официально задекларировал данное жилье и вернул деньги в Украину."Каждый должен отвечать за свои поступки. Пусть Зеленский отвечает за свои поступки перед гражданами Украины. Пусть вернет деньги в Украину. Продаст квартиру, продаст пару квартир... Пусть их задекларирует. Каждый вправе иметь жилье - никто не отрицает. Но пусть оно будет заработанным честным способом и тяжелым трудом", - рассказал изданию представитель организации London Euromaidan Андрей Бубернак.Отмечается, что участники акции держали плакаты с надписями: "Зеленский - коррупционер!", "Продай квартиру - верни деньги".
https://ria.ru/20211004/zelenskiy-1753073918.html
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в мире, украина, киев, лондон, джордж сорос, владимир зеленский, "досье пандоры"
15:17 10.10.2021
 
СМИ: в Лондоне украинские активисты провели пикет против Зеленского

"Буквы": в Лондоне пикетировали дом, по данным "досье Пандоры", с квартирой Зеленского

© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© Фото : Офис Президента Украины
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КИЕВ, 10 окт - Украинская община в Лондоне 9 октября провела акцию протеста на Бейкер-стрит у здания, где якобы располагается одна из квартир президента Украины Владимира Зеленского, сообщило украинское издание "Буквы".
Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. По данным документов, при помощи офшор на двух партнеров президента Украины Владимира Зеленского якобы было куплено дорогое имущество в центре Лондона.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
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Нацагентство проверит декларацию Зеленского с учетом "досье Пандоры"
"Украинская община в Лондоне на Бейкер-стрит провела акцию протеста у здания, где, согласно материалам расследования Pandora Parers, расположена одна из квартир, которую приобрел президент Украины Владимир Зеленский и оформил на лиц из ближайшего окружения", - сообщает издание на своем сайте.
По словам организаторов пикета, они требуют, чтобы глава государства официально задекларировал данное жилье и вернул деньги в Украину.
"Каждый должен отвечать за свои поступки. Пусть Зеленский отвечает за свои поступки перед гражданами Украины. Пусть вернет деньги в Украину. Продаст квартиру, продаст пару квартир... Пусть их задекларирует. Каждый вправе иметь жилье - никто не отрицает. Но пусть оно будет заработанным честным способом и тяжелым трудом", - рассказал изданию представитель организации London Euromaidan Андрей Бубернак.
Отмечается, что участники акции держали плакаты с надписями: "Зеленский - коррупционер!", "Продай квартиру - верни деньги".
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В миреУкраинаКиевЛондонДжордж СоросВладимир Зеленский"досье Пандоры"
 
 
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