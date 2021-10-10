СМИ: в Лондоне украинские активисты провели пикет против Зеленского
"Буквы": в Лондоне пикетировали дом, по данным "досье Пандоры", с квартирой Зеленского
КИЕВ, 10 окт - Украинская община в Лондоне 9 октября провела акцию протеста на Бейкер-стрит у здания, где якобы располагается одна из квартир президента Украины Владимира Зеленского, сообщило украинское издание "Буквы".
Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. По данным документов, при помощи офшор на двух партнеров президента Украины Владимира Зеленского якобы было куплено дорогое имущество в центре Лондона.
"Украинская община в Лондоне на Бейкер-стрит провела акцию протеста у здания, где, согласно материалам расследования Pandora Parers, расположена одна из квартир, которую приобрел президент Украины Владимир Зеленский и оформил на лиц из ближайшего окружения", - сообщает издание на своем сайте.
По словам организаторов пикета, они требуют, чтобы глава государства официально задекларировал данное жилье и вернул деньги в Украину.
"Каждый должен отвечать за свои поступки. Пусть Зеленский отвечает за свои поступки перед гражданами Украины. Пусть вернет деньги в Украину. Продаст квартиру, продаст пару квартир... Пусть их задекларирует. Каждый вправе иметь жилье - никто не отрицает. Но пусть оно будет заработанным честным способом и тяжелым трудом", - рассказал изданию представитель организации London Euromaidan Андрей Бубернак.
Отмечается, что участники акции держали плакаты с надписями: "Зеленский - коррупционер!", "Продай квартиру - верни деньги".
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