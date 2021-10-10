https://ria.ru/20211010/piket-1753888999.html

СМИ: в Лондоне украинские активисты провели пикет против Зеленского

СМИ: в Лондоне украинские активисты провели пикет против Зеленского - РИА Новости, 10.10.2021

СМИ: в Лондоне украинские активисты провели пикет против Зеленского

- Украинская община в Лондоне 9 октября провела акцию протеста на Бейкер-стрит у здания, где якобы располагается одна из квартир президента Украины Владимира... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T15:17

2021-10-10T15:17

2021-10-10T15:17

в мире

украина

киев

лондон

джордж сорос

владимир зеленский

"досье пандоры"

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КИЕВ, 10 окт - Украинская община в Лондоне 9 октября провела акцию протеста на Бейкер-стрит у здания, где якобы располагается одна из квартир президента Украины Владимира Зеленского, сообщило украинское издание "Буквы".Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. По данным документов, при помощи офшор на двух партнеров президента Украины Владимира Зеленского якобы было куплено дорогое имущество в центре Лондона."Украинская община в Лондоне на Бейкер-стрит провела акцию протеста у здания, где, согласно материалам расследования Pandora Parers, расположена одна из квартир, которую приобрел президент Украины Владимир Зеленский и оформил на лиц из ближайшего окружения", - сообщает издание на своем сайте.По словам организаторов пикета, они требуют, чтобы глава государства официально задекларировал данное жилье и вернул деньги в Украину."Каждый должен отвечать за свои поступки. Пусть Зеленский отвечает за свои поступки перед гражданами Украины. Пусть вернет деньги в Украину. Продаст квартиру, продаст пару квартир... Пусть их задекларирует. Каждый вправе иметь жилье - никто не отрицает. Но пусть оно будет заработанным честным способом и тяжелым трудом", - рассказал изданию представитель организации London Euromaidan Андрей Бубернак.Отмечается, что участники акции держали плакаты с надписями: "Зеленский - коррупционер!", "Продай квартиру - верни деньги".

https://ria.ru/20211004/zelenskiy-1753073918.html

https://ria.ru/20211004/ukraina-1752522609.html

украина

киев

лондон

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в мире, украина, киев, лондон, джордж сорос, владимир зеленский, "досье пандоры"