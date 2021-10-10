https://ria.ru/20211010/petrov-1753654686.html

Александр Петров записал песню с группой Brainstorm

Александр Петров записал песню с группой Brainstorm - РИА Новости, 10.10.2021

Александр Петров записал песню с группой Brainstorm

Александр Петров записал с группой BrainStorm трек "Моя Луна". Об этом сообщается в официальном русскоязычном Instagram-аккаунте латвийской команды. РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T00:47

2021-10-10T00:47

2021-10-10T00:47

культура

александр петров (актер)

новости культуры

музыка

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Александр Петров записал с группой BrainStorm трек "Моя Луна". Об этом сообщается в официальном русскоязычном Instagram-аккаунте латвийской команды. Знаменитый актер сам придумал свой монолог. Он также снялся в клипе. В ролике показано, как музыканты исполняют песню в просторном павильоне. В нем установлены большие экраны, на которых в финале видео появляется Петров и зачитывает свой текст. Проекции стилизованы под разбитый мобильный телефон — Саша словно звонит кому-то и изображает встречу двух бывших возлюбленных. ⠀"Это скандинавско-прибалтийская грусть, осенью такие песни помогают нам справиться с прохладой за окном и в сердце", — рассказывает солист Ренарс Кауперс.Фанаты команды пришли в восторг от трека. "Очень осенняя песня получилась. Такая тихая грусть... Тихая и прекрасная", "Трогательная песня", "Точное попадание в самое сердце", — отреагировали пользователи.

https://ria.ru/20211002/zivert-1752739298.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр петров (актер), новости культуры, музыка