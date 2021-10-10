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На острове Пальма обрушился северный склон кратера извергающегося вулкана
На острове Пальма обрушился северный склон кратера извергающегося вулкана - РИА Новости, 10.10.2021
На острове Пальма обрушился северный склон кратера извергающегося вулкана
Северная сторона кратера вулкана на гряде Кумбре-Вьеха на острове Пальма (Канарские острова, Испания) обрушилась в субботу вечером, сообщает Вулканологический... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T11:06
2021-10-10T11:06
2021-10-10T13:31
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канарские острова
извержение вулкана на острове пальма
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МАДРИД, 10 окт — РИА Новости. Северная сторона кратера вулкана на гряде Кумбре-Вьеха на острове Пальма (Канарские острова, Испания) обрушилась в субботу вечером, сообщает Вулканологический институт Канар (INVOLCAN)."Северный склон вулкана только что обрушился", — говорится в сообщении института в Twitter.По данным Института геологии и горных разработок Испании (IGME), после того, как северный склон главного конуса обрушился, начал вытекать поток лавы, который нес с собой глыбы размером с трехэтажный дом.Извержение вулкана на острове Пальма началось 19 сентября. В ночь на 29 сентября лава дошла до океана и сформировала выступ.Сейчас лава накрыла 497 гектаров территории, уничтожила более 1186 строений. Более шести тысяч человек эвакуированы.
https://ria.ru/20211002/izverzhenie-1752786194.html
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в мире, испания, канарские острова, извержение вулкана на острове пальма, новости - туризм
11:06 10.10.2021 (обновлено: 13:31 10.10.2021)
На острове Пальма обрушился северный склон кратера извергающегося вулкана
На острове Пальма в субботу вечером обрушился северный склон кратера вулкана