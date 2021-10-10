https://ria.ru/20211010/otstavka-1753929940.html

Глава администрации Судака покидает пост

Глава администрации Судака покидает пост - РИА Новости, 10.10.2021

Глава администрации Судака покидает пост

В Крыму покидает пост глава администрации города Судак Игорь Степиков, сообщил РИА Новости источник в совете министров республики. РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T23:32

2021-10-10T23:32

2021-10-10T23:46

политика

евпатория

республика крым

симферополь

судак

сергей аксенов (политик)

россия

евгений исаков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571969133_0:315:2997:2001_1920x0_80_0_0_66d79fa831c9eac35a559a4bb201f768.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости. В Крыму покидает пост глава администрации города Судак Игорь Степиков, сообщил РИА Новости источник в совете министров республики."Подает в отставку по собственному желанию, на завтра назначена внеочередная сессия муниципального совета, депутатов оповестили", - сказал собеседник агентства.Степиков возглавляет администрацию Судака с октября 2019 года, до этого занимал разные должности, в том числе был директором пансионата "Зенит".В октябре проводились следственные действия в отношении руководителей другого крымского курортного города - Евпатории. Как сообщал РИА Новости источник в силовых структурах Крыма, были проведены обыски в рабочем кабинете главы горсовета и муниципального образования "городской округ Евпатория" Олеси Харитоненко. По данным источника, она подозревается в злоупотреблении полномочиями при выделении земли для строительства жилого комплекса. Позже глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил факт проведения следственных действий и уточнил, что она не задержана. Следственные действия также проводили с главой администрации Евпатории Романом Тихончуком.В конце сентября в отставку ушли вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курирующий работу ФЦП, и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов. Кабанов обвиняется в мошенничестве в ходе строительства в 2020 году водовода к Симферополю, страдавшему от нехватки воды. Следствие вменяет ему и подельникам хищение более 57 миллионов рублей. Кабанов факты растраты и хищений не признал. Он был арестован, позже суд изменил ему меру пресечения на домашний арест. Позже в отставку подали министр транспорта региона Евгений Исаков и министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.

https://ria.ru/20211001/krym-1752605986.html

https://ria.ru/20210927/chinovniki-1751927003.html

евпатория

республика крым

симферополь

судак

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, евпатория, республика крым, симферополь, судак, сергей аксенов (политик), россия, евгений исаков