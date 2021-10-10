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Глава администрации Судака покидает пост
Глава администрации Судака покидает пост - РИА Новости, 10.10.2021
Глава администрации Судака покидает пост
В Крыму покидает пост глава администрации города Судак Игорь Степиков, сообщил РИА Новости источник в совете министров республики. РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T23:32
2021-10-10T23:46
политика
евпатория
республика крым
симферополь
судак
сергей аксенов (политик)
россия
евгений исаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости. В Крыму покидает пост глава администрации города Судак Игорь Степиков, сообщил РИА Новости источник в совете министров республики."Подает в отставку по собственному желанию, на завтра назначена внеочередная сессия муниципального совета, депутатов оповестили", - сказал собеседник агентства.Степиков возглавляет администрацию Судака с октября 2019 года, до этого занимал разные должности, в том числе был директором пансионата "Зенит".В октябре проводились следственные действия в отношении руководителей другого крымского курортного города - Евпатории. Как сообщал РИА Новости источник в силовых структурах Крыма, были проведены обыски в рабочем кабинете главы горсовета и муниципального образования "городской округ Евпатория" Олеси Харитоненко. По данным источника, она подозревается в злоупотреблении полномочиями при выделении земли для строительства жилого комплекса. Позже глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил факт проведения следственных действий и уточнил, что она не задержана. Следственные действия также проводили с главой администрации Евпатории Романом Тихончуком.В конце сентября в отставку ушли вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курирующий работу ФЦП, и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов. Кабанов обвиняется в мошенничестве в ходе строительства в 2020 году водовода к Симферополю, страдавшему от нехватки воды. Следствие вменяет ему и подельникам хищение более 57 миллионов рублей. Кабанов факты растраты и хищений не признал. Он был арестован, позже суд изменил ему меру пресечения на домашний арест. Позже в отставку подали министр транспорта региона Евгений Исаков и министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.
https://ria.ru/20211001/krym-1752605986.html
https://ria.ru/20210927/chinovniki-1751927003.html
евпатория
республика крым
симферополь
судак
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политика, евпатория, республика крым, симферополь, судак, сергей аксенов (политик), россия, евгений исаков
23:32 10.10.2021 (обновлено: 23:46 10.10.2021)
 
Глава администрации Судака покидает пост

Источник в совете министров Крыма сообщил, что глава администрации Судака покидает пост

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости. В Крыму покидает пост глава администрации города Судак Игорь Степиков, сообщил РИА Новости источник в совете министров республики.
"Подает в отставку по собственному желанию, на завтра назначена внеочередная сессия муниципального совета, депутатов оповестили", - сказал собеседник агентства.
Наталья Поклонская во время онлайн-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября, 09:06
Поклонская прокомментировала отставки в правительстве Крыма
Степиков возглавляет администрацию Судака с октября 2019 года, до этого занимал разные должности, в том числе был директором пансионата "Зенит".
В октябре проводились следственные действия в отношении руководителей другого крымского курортного города - Евпатории. Как сообщал РИА Новости источник в силовых структурах Крыма, были проведены обыски в рабочем кабинете главы горсовета и муниципального образования "городской округ Евпатория" Олеси Харитоненко. По данным источника, она подозревается в злоупотреблении полномочиями при выделении земли для строительства жилого комплекса. Позже глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил факт проведения следственных действий и уточнил, что она не задержана. Следственные действия также проводили с главой администрации Евпатории Романом Тихончуком.
В конце сентября в отставку ушли вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курирующий работу ФЦП, и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов. Кабанов обвиняется в мошенничестве в ходе строительства в 2020 году водовода к Симферополю, страдавшему от нехватки воды. Следствие вменяет ему и подельникам хищение более 57 миллионов рублей. Кабанов факты растраты и хищений не признал. Он был арестован, позже суд изменил ему меру пресечения на домашний арест. Позже в отставку подали министр транспорта региона Евгений Исаков и министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.
На берегу Черного моря в Евпатории - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
27 сентября, 05:09
Источник заявил, что к чиновникам крымских курортов "возникли вопросы"
 
ПолитикаЕвпаторияРеспублика КрымСимферопольСудакСергей Аксенов (политик)РоссияЕвгений Исаков
 
 
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