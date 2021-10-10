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Психолог назвал надежные способы отказа от курения
Психолог назвал надежные способы отказа от курения - РИА Новости, 10.10.2021
Психолог назвал надежные способы отказа от курения
Почему многим из нас так трудно бросить курить и как же наконец раз и навсегда расстаться с вредной привычкой, рассказал агентству "Прайм" психолог Дмитрий... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T01:15
2021-10-10T01:15
2021-10-10T01:15
общество
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психология
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дмитрий синарев
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Почему многим из нас так трудно бросить курить и как же наконец раз и навсегда расстаться с вредной привычкой, рассказал агентству "Прайм" психолог Дмитрий Синарев.Он отметил, что важную роль в сохранении привычки играет так называемая “вторичная выгода”, то есть те положительные моменты, которые нам дает то или иное “нехорошее” поведение.Например, для офисного сотрудника перекур может быть возможностью отдохнуть и отвлечься от работы. В таком случае эксперт посоветовал заменять вредную привычку, сохраняя те плюсы, которые она давала человеку.Но главное, разумеется, мотивация: человек должен честно ответить себе, хочет ли он на самом деле бросить курить. От ответа будет зависеть результат, заключил Синарев.
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общество, здоровье, психология, курение, россия, дмитрий синарев
Психолог назвал надежные способы отказа от курения
Психолог Синарев: отказ от курения в первую очередь зависит от мотивации
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.
Почему многим из нас так трудно бросить курить и как же наконец раз и навсегда расстаться с вредной привычкой, рассказал агентству "Прайм
" психолог Дмитрий Синарев
.
Он отметил, что важную роль в сохранении привычки играет так называемая “вторичная выгода”, то есть те положительные моменты, которые нам дает то или иное “нехорошее” поведение.
Например, для офисного сотрудника перекур может быть возможностью отдохнуть и отвлечься от работы. В таком случае эксперт посоветовал заменять вредную привычку, сохраняя те плюсы, которые она давала человеку.
Но главное, разумеется, мотивация: человек должен честно ответить себе, хочет ли он на самом деле бросить курить. От ответа будет зависеть результат, заключил Синарев.