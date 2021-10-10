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Синоптики назвали самые дождливые дни следующей недели в Москве
Синоптики назвали самые дождливые дни следующей недели в Москве - РИА Новости, 10.10.2021
Синоптики назвали самые дождливые дни следующей недели в Москве
Самыми дождливыми на следующей неделе в Москве станут четверг и пятница, выпадет около трети месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T14:31
2021-10-10T14:31
2021-10-10T14:52
общество
москва
центр "фобос"
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Самыми дождливыми на следующей неделе в Москве станут четверг и пятница, выпадет около трети месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.Ранее он сообщил агентству, что бабье лето в Москве в среду сменится осенней погодой с дождями и температурой до плюс 10."В последующие сутки натиск осени будет только нарастать, погода ожидается пасмурная, дождей станет больше, особенно заливать будет в четверг и пятницу, когда за двое суток может пролиться до 20 миллиметров осадков, или около трети месячного объема", - сообщил Тишковец.
https://ria.ru/20211010/pogoda-1753857524.html
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общество, москва, центр "фобос"
14:31 10.10.2021 (обновлено: 14:52 10.10.2021)
Синоптики назвали самые дождливые дни следующей недели в Москве
Синоптик "Фобос": на следующей неделе в Москве выпадет треть месячной нормы осадков