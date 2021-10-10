https://ria.ru/20211010/osadki-1753884812.html

Синоптики назвали самые дождливые дни следующей недели в Москве

Синоптики назвали самые дождливые дни следующей недели в Москве - РИА Новости, 10.10.2021

Синоптики назвали самые дождливые дни следующей недели в Москве

Самыми дождливыми на следующей неделе в Москве станут четверг и пятница, выпадет около трети месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T14:31

2021-10-10T14:31

2021-10-10T14:52

общество

москва

центр "фобос"

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Самыми дождливыми на следующей неделе в Москве станут четверг и пятница, выпадет около трети месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.Ранее он сообщил агентству, что бабье лето в Москве в среду сменится осенней погодой с дождями и температурой до плюс 10."В последующие сутки натиск осени будет только нарастать, погода ожидается пасмурная, дождей станет больше, особенно заливать будет в четверг и пятницу, когда за двое суток может пролиться до 20 миллиметров осадков, или около трети месячного объема", - сообщил Тишковец.

https://ria.ru/20211010/pogoda-1753857524.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, центр "фобос"