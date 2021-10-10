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Замгоссекретаря Нуланд в ближайшие часы вылетит в Москву
Замгоссекретаря Нуланд в ближайшие часы вылетит в Москву - РИА Новости, 10.10.2021
Замгоссекретаря Нуланд в ближайшие часы вылетит в Москву
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд прибыла в международный аэропорт Вашингтон Даллес, чтобы вылететь в Москву, сообщил... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T23:11
2021-10-10T23:41
сша
вашингтон (город)
москва
виктория нуланд
мария захарова
россия
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ВАШИНГТОН, 10 окт — РИА Новости. Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд прибыла в международный аэропорт Вашингтон Даллес, чтобы вылететь в Москву, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.Несмотря на то, что американский дипломат была в приподнятом настроении, она отказалась отвечать на вопросы агентства о своих ожиданиях от визита в Россию.Ожидается, что Нуланд пробудет в Москве с 11 по 14 октября.Как сообщила накануне официальный представитель МИД Мария Захарова, замглавы Госдепа встретится с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым. Кроме того у нее запланированы переговоры и в других ведомствах. По словам Захаровой, инициатива визита Нуланд исходила от Вашингтона. Однако американский дипломат с 2019 года была в черном списке Москвы. Как уточнила представитель МИД, для того, чтобы дипломат смогла пересечь российскую границу, две страны на паритетных началах исключили по одному человеку из санкционных списков.Виктория Нуланд считается одним из главных специалистов США по России и странам бывшего СССР. В прошлом курировала это направление в Госдепе на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.
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сша
вашингтон (город)
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сша, вашингтон (город), москва, виктория нуланд, мария захарова, россия
23:11 10.10.2021 (обновлено: 23:41 10.10.2021)
 
Замгоссекретаря Нуланд в ближайшие часы вылетит в Москву

Замгоссекретаря США Нуланд в ближайшие часы вылетит в Москву для проведения переговоров

© AP Photo / Ivan SekretarevПомощник госсекретаря США Виктория Нуланд в Москве. Май 2016 года
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд в Москве. Май 2016 года - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© AP Photo / Ivan Sekretarev
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ВАШИНГТОН, 10 окт — РИА Новости. Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд прибыла в международный аэропорт Вашингтон Даллес, чтобы вылететь в Москву, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.
Несмотря на то, что американский дипломат была в приподнятом настроении, она отказалась отвечать на вопросы агентства о своих ожиданиях от визита в Россию.
Ожидается, что Нуланд пробудет в Москве с 11 по 14 октября.
Как сообщила накануне официальный представитель МИД Мария Захарова, замглавы Госдепа встретится с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым. Кроме того у нее запланированы переговоры и в других ведомствах.
По словам Захаровой, инициатива визита Нуланд исходила от Вашингтона. Однако американский дипломат с 2019 года была в черном списке Москвы. Как уточнила представитель МИД, для того, чтобы дипломат смогла пересечь российскую границу, две страны на паритетных началах исключили по одному человеку из санкционных списков.
Виктория Нуланд считается одним из главных специалистов США по России и странам бывшего СССР. В прошлом курировала это направление в Госдепе на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
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СШАВашингтон (город)МоскваВиктория НуландМария ЗахароваРоссия
 
 
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