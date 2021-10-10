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В Московской области ликвидировали открытое горение на нефтебазе

В Московской области ликвидировали открытое горение на нефтебазе - РИА Новости, 10.10.2021

В Московской области ликвидировали открытое горение на нефтебазе

Пожар на нефтебазе в городском округе Руза в Московской области ликвидировали, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ. РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T00:36

2021-10-10T00:36

2021-10-10T02:27

происшествия

руза

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Пожар на нефтебазе в городском округе Руза в Московской области ликвидировали, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.Ранее сообщалось, что пожар тушат четыре машины и 16 человек."В 0.13 открытое горение было ликвидировано", - сообщили в пресс-службе.Добавляется, что в 2.00 последствия пожара были ликвидированы.Как уточняется на сайте регионального главка МЧС, горел резервуар с дизельным топливом. Всего к работе привлекалось 22 единицы техники и 76 человек.

руза

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, руза, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)