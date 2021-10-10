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В Московской области ликвидировали открытое горение на нефтебазе
В Московской области ликвидировали открытое горение на нефтебазе - РИА Новости, 10.10.2021
В Московской области ликвидировали открытое горение на нефтебазе
Пожар на нефтебазе в городском округе Руза в Московской области ликвидировали, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ. РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T00:36
2021-10-10T00:36
2021-10-10T02:27
происшествия
руза
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Пожар на нефтебазе в городском округе Руза в Московской области ликвидировали, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.Ранее сообщалось, что пожар тушат четыре машины и 16 человек."В 0.13 открытое горение было ликвидировано", - сообщили в пресс-службе.Добавляется, что в 2.00 последствия пожара были ликвидированы.Как уточняется на сайте регионального главка МЧС, горел резервуар с дизельным топливом. Всего к работе привлекалось 22 единицы техники и 76 человек.
руза
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2021-10-10T00:36
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РИА Новости
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происшествия, руза, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
00:36 10.10.2021 (обновлено: 02:27 10.10.2021)
В Московской области ликвидировали открытое горение на нефтебазе
В городском округе Руза в Московской области ликвидировали открытое горение на нефтебазе