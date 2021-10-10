https://ria.ru/20211010/neft-1753871334.html

Польша в шоке от мастерских ходов России на нефтяном рынке

В Польше восхитились мастерством России на нефтяном рынке - РИА Новости, 10.10.2021

Польша в шоке от мастерских ходов России на нефтяном рынке

Москва мастерски использует свои позиции на нефтяном рынке и извлекает максимальную выгоду, пишет еженедельник Myśl Polska. РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T11:45

2021-10-10T11:45

2021-10-10T15:27

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Москва мастерски использует свои позиции на нефтяном рынке и извлекает максимальную выгоду, пишет еженедельник Myśl Polska.По мнению автора статьи Анджея Щенсняка, Россия, будучи одним из трех ведущих производителей нефтяной продукции наряду с США и Саудовской Аравией, старается получить все возможное от своего положения. "Россияне подходят к нефтяной политике прагматично", — отметил журналист.Щенсняк утверждает, что между тремя нефтяными державами идет тонкая игра. Москва, по его словам, умело лавирует между интересами партнеров, используя их для собственных нужд. Так, в 2016 году российская сторона сделала вид, что развернула тесное сотрудничество с Эр-Риядом посредством нескольких соглашений об ограничении добычи, сохранив дистанцию в отношениях с ближневосточной монархией. Это позволило удержать цены после стремительного падения.В разгар пандемии Россия снова согласилась на снижение добычи, но на этот раз поддержав позицию экс-президента США Дональда Трампа, которого возмутил резкий рост производства нефтяных продуктов в Саудовской Аравии, приведший к проблемам отрасли в Соединенных Штатах. "В течение всего 2020 года Россия выступала неотъемлемым элементом мировой мозаики, который был так необходим США, чтобы спасти американских нефтяников", — напомнил Щенсняк.Журналист также отметил, что Москва удачно воспользовалась санкциями США против Венесуэлы, заняв ее место в импорте нефтепродукции в Соединенные Штаты.

https://ria.ru/20211008/kanal-1753606345.html

https://ria.ru/20211004/gaz-1753015114.html

сша

венесуэла

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, венесуэла, москва, дональд трамп