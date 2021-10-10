https://ria.ru/20211010/moskva-1753887011.html
Синоптики рассказали, когда в Москве может выпасть первый снег
Синоптики рассказали, когда в Москве может выпасть первый снег - РИА Новости, 10.10.2021
Синоптики рассказали, когда в Москве может выпасть первый снег
Существует небольшая вероятность выпадения первого мокрого снега в отдельных районах Центральной России и в Москве в 20-х числах октября, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T14:57
2021-10-10T14:57
2021-10-10T20:49
общество
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Существует небольшая вероятность выпадения первого мокрого снега в отдельных районах Центральной России и в Москве в 20-х числах октября, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В период с 19 по 21 октября в отдельных районах Центральной России существует небольшая вероятность выпадения и первого мокрого снега, но "белые мухи" будут таять еще в воздухе и носить исключительно символический, локальный и скоротечный характер, не оставляющий на земле следов зимы", — сообщил Тишковец.
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общество, москва, евгений тишковец, погода
14:57 10.10.2021 (обновлено: 20:49 10.10.2021)
Синоптики рассказали, когда в Москве может выпасть первый снег
Синоптик рассказал, что снег в Москве может выпасть в 20-х числах октября