https://ria.ru/20211010/moskva-1753887011.html

Синоптики рассказали, когда в Москве может выпасть первый снег

Синоптики рассказали, когда в Москве может выпасть первый снег - РИА Новости, 10.10.2021

Синоптики рассказали, когда в Москве может выпасть первый снег

Существует небольшая вероятность выпадения первого мокрого снега в отдельных районах Центральной России и в Москве в 20-х числах октября, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T14:57

2021-10-10T14:57

2021-10-10T20:49

общество

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Существует небольшая вероятность выпадения первого мокрого снега в отдельных районах Центральной России и в Москве в 20-х числах октября, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В период с 19 по 21 октября в отдельных районах Центральной России существует небольшая вероятность выпадения и первого мокрого снега, но "белые мухи" будут таять еще в воздухе и носить исключительно символический, локальный и скоротечный характер, не оставляющий на земле следов зимы", — сообщил Тишковец.

https://ria.ru/20211010/pogoda-1753885066.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, евгений тишковец, погода