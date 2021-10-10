https://ria.ru/20211010/moldaviya-1753886360.html

Оппозиция Молдавии попросила ПАСЕ обратить внимание на арест генпрокурора

Оппозиция Молдавии попросила ПАСЕ обратить внимание на арест генпрокурора - РИА Новости, 10.10.2021

Оппозиция Молдавии попросила ПАСЕ обратить внимание на арест генпрокурора

Участники протеста в Кишиневе в защиту генпрокурора Молдавии Александра Стояногло обратились к Венецианской комиссии, Совету Европы и ПАСЕ с просьбой обратить... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T14:50

2021-10-10T14:50

2021-10-10T14:50

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КИШИНЕВ, 10 окт – РИА Новости. Участники протеста в Кишиневе в защиту генпрокурора Молдавии Александра Стояногло обратились к Венецианской комиссии, Совету Европы и ПАСЕ с просьбой обратить внимание на ситуацию и помочь восстановить принципы правового государства в стране, передает корреспондент РИА Новости.Оппозиционный блок "Коммунисты и социалисты" Молдавии в воскресенье в центре Кишинева провел акцию протеста в защиту арестованного Стояногло и против диктатуры властей. По оценкам организаторов, к протесту присоединились около двух тысяч человек, при этом они отметили, что многие жители страны с севера и юга республики не смогли добраться до Кишинева."Александр Стояногло стал жертвой политических репрессий и диктаторского желания назначить удобного прокурора. Обращаемся к генеральному секретарю Совета Европы, председателю Венецианской комиссии, ПАСЕ и всему международному сообществу в надежде, что они вмешаются и помогут восстановить демократические принципы правового государства в Молдавии", - говорится в резолюции митинга, которая была зачитана со сцены.Участники заявили о "подрыве принципов правового государства", поэтому общество Молдавии выражает обеспокоенность политическими решениями, принятыми новыми властями, и осуждает процедуру отстранения и ареста генпрокурора."Сегодня - первый протест, митинги только начинаются, до тех пор пока в Молдавию не вернутся закон и справедливость, мы требуем привлечь к ответственности всех, кто пытается поставить общество на колени. Мы готовы бороться за свободу, мы обратимся в различные инстанции, "разбудим" дипломатов", - заявил участникам митинга вице-председатель парламента Влад БатрынчаРезолюция была принята участниками митинга единогласно. Они потребовали немедленно освободить и восстановить в должности Стояногло, обещая продолжить протесты, если их требование не будет выполнено.

https://ria.ru/20211010/moldaviya-1753880827.html

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в мире, парламентская ассамблея совета европы, кишинев, молдавия, совет европы, венецианская комиссия