https://ria.ru/20211010/moldaviya-1753880827.html

Экс-президент Молдавии Додон заявил, что протестов в стране будет больше

Экс-президент Молдавии Додон заявил, что протестов в стране будет больше - РИА Новости, 10.10.2021

Экс-президент Молдавии Додон заявил, что протестов в стране будет больше

Экс-президент Молдавии Игорь Додон, который в воскресенье участвует в митинге оппозиции, заявил, что это лишь первая акция, в будущем протестов станет больше. РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T13:50

2021-10-10T13:50

2021-10-10T20:48

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КИШИНЕВ, 10 окт — РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон, который в воскресенье участвует в митинге оппозиции, заявил, что это лишь первая акция, в будущем протестов станет больше.Оппозиционный блок "Коммунисты и социалисты" Молдавии в воскресенье в центре Кишинева проводит акцию протеста в защиту арестованного генпрокурора Александра Стояногло и против диктатуры властей. К участникам протеста присоединились лидеры блока, экс-президенты Додон и Владимир Воронин. Они отказались выступать со сцены, чтобы митинг не был объявлен политическим, оппозиция настаивает, что это народная акция протеста."Александр Стояногло обвиняется по надуманным основаниям, мы боремся за построение правового государства и против произвола властей, мы против диктатуры властей, это первые шаги к захвату государства. Думаю, что это только начало протестов, их будет становиться больше", — заявил Додон в комментарии РИА Новости.По его словам, ситуация в стране сложилась непростая, она продолжит ухудшаться.Участники акции протеста разделяют его позицию, они говорят, что в республике впервые появился генпрокурор, которого народ поддерживает. Поэтому люди готовы объединиться и продолжить выходить на протесты.Экс-президент Молдавии Воронин осудил методы, которыми власти борются с коррупцией, и призвал общество объединиться против беззакония. "Борьба с коррупцией начинается не с генерального прокурора, это системная работа, коррупция проникла как раковая опухоль во все молдавское общество. Вывод один: нужно объединить силы, только консолидированное общество может привести к результату, к прогрессу, но и общество должно объединиться против беззакония властей", — заявил Воронин.Он отметил, что власть заинтересована в "карманном прокуроре", поэтому поспешила отстранить его от должности и завести уголовное дело. Воронин призвал общество объединиться ради настоящей борьбы с коррупцией, чтобы навести порядок в республике.

https://ria.ru/20211008/moldaviya-1753741310.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, молдавия, здоровье - общество, владимир воронин, игорь додон