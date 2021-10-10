https://ria.ru/20211010/metelev-1753871857.html
Путин освободил от должности замруководителя Россотрудничества
Путин освободил от должности замруководителя Россотрудничества - РИА Новости, 10.10.2021
Путин освободил от должности замруководителя Россотрудничества
Президент России Владимир Путин освободил Юрия Метелева от должности замруководителя Россотрудничества, соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T11:49
2021-10-10T11:49
2021-10-10T11:49
политика
владимир путин
снг
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0a/1753871673_0:140:3144:1909_1920x0_80_0_0_d73abb867c746421433e9498d4863acb.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Юрия Метелева от должности замруководителя Россотрудничества, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Освободить Метелева Юрия Анатольевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", - говорится в указе.
https://ria.ru/20210930/mid-1752497261.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0a/1753871673_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_4c69607a4cadbca0863018bc3c498fda.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, снг, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
Путин освободил от должности замруководителя Россотрудничества
Путин освободил Юрия Метелева от должности замруководителя Россотрудничества