https://ria.ru/20211010/metelev-1753871857.html

Путин освободил от должности замруководителя Россотрудничества

Путин освободил от должности замруководителя Россотрудничества - РИА Новости, 10.10.2021

Путин освободил от должности замруководителя Россотрудничества

Президент России Владимир Путин освободил Юрия Метелева от должности замруководителя Россотрудничества, соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T11:49

2021-10-10T11:49

2021-10-10T11:49

политика

владимир путин

снг

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Юрия Метелева от должности замруководителя Россотрудничества, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Освободить Метелева Юрия Анатольевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", - говорится в указе.

https://ria.ru/20210930/mid-1752497261.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, владимир путин, снг, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)