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Жизнь на аэродроме: история медведя Мансура
Жизнь на аэродроме: история медведя Мансура - РИА Новости, 10.10.2021
Жизнь на аэродроме: история медведя Мансура
Медведь Мансур пять лет живет на аэродроме под Калугой. Еще в 2016 году осиротевшего малыша нашли летчики. Его выходили и решили отдать на реабилитацию, но привыкший к людям медвежонок просто бы не выжил уже самостоятельно. Попытка передать зверя заповеднику тоже не удалась, вместо парка тот чуть не попал в охотничьи угодья.
2021-10-10T19:47
2021-10-10T19:47
2021-10-10T19:47
видео
животные
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Пришлось летчикам оставить медвежонка у себя. Сейчас пятилетний Мансур весит больше 100 килограммов. Свои дни мишка проводит в играх и тренировках. У него даже появился свой TikTok и Instagram.
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Жизнь на аэродроме: история медведя Мансура
Жизнь на аэродроме: история медведя Мансура
2021-10-10T19:47
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PT1M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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видео, животные, видео
Жизнь на аэродроме: история медведя Мансура
Медведь Мансур пять лет живет на аэродроме под Калугой. Еще в 2016 году осиротевшего малыша нашли летчики. Его выходили и решили отдать на реабилитацию, но привыкший к людям медвежонок просто бы не выжил уже самостоятельно. Попытка передать зверя заповеднику тоже не удалась, вместо парка тот чуть не попал в охотничьи угодья.
2021-10-10T19:47
true
PT1M34S
Жизнь на аэродроме: история медведя Мансура
Медведь Мансур пять лет живет на аэродроме под Калугой. Еще в 2016 году осиротевшего малыша нашли летчики. Его выходили и решили отдать на реабилитацию, но привыкший к людям медвежонок просто бы не выжил уже самостоятельно. Попытка передать зверя заповеднику тоже не удалась, вместо парка тот чуть не попал в охотничьи угодья.
Пришлось летчикам оставить медвежонка у себя. Сейчас пятилетний Мансур весит больше 100 килограммов. Свои дни мишка проводит в играх и тренировках. У него даже появился свой TikTok и Instagram.