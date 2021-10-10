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Жизнь на аэродроме: история медведя Мансура

Жизнь на аэродроме: история медведя Мансура - РИА Новости, 10.10.2021

Жизнь на аэродроме: история медведя Мансура

Медведь Мансур пять лет живет на аэродроме под Калугой. Еще в 2016 году осиротевшего малыша нашли летчики. Его выходили и решили отдать на реабилитацию, но привыкший к людям медвежонок просто бы не выжил уже самостоятельно. Попытка передать зверя заповеднику тоже не удалась, вместо парка тот чуть не попал в охотничьи угодья.

2021-10-10T19:47

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Пришлось летчикам оставить медвежонка у себя. Сейчас пятилетний Мансур весит больше 100 килограммов. Свои дни мишка проводит в играх и тренировках. У него даже появился свой TikTok и Instagram.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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