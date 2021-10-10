https://ria.ru/20211010/marsh-1753928206.html
В Брюсселе прошел многотысячный марш в преддверии конференции по климату
В Брюсселе прошел многотысячный марш в преддверии конференции по климату - РИА Новости, 10.10.2021
В Брюсселе прошел многотысячный марш в преддверии конференции по климату
Десятки тысяч человек приняли участие в марше в Брюсселе в воскресенье за активные меры по борьбе с изменением климата в преддверии конференции ООН в Глазго,... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T22:44
2021-10-10T22:44
2021-10-10T22:45
в мире
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глазго (город)
климат
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БРЮССЕЛЬ, 10 окт - РИА Новости. Десятки тысяч человек приняли участие в марше в Брюсселе в воскресенье за активные меры по борьбе с изменением климата в преддверии конференции ООН в Глазго, которая начинается 1 ноября, передает корреспондент РИА Новости.С инициативой марша выступила "Коалиция за климат", в которую входит порядка 80 общественных организаций."Климатические сбои уже очевидны. Пандемия коронавируса заставила нас поверить, что перемены не только возможны, но и необходимы. В преддверии важного саммита ЕС и конференции по климату в Глазго мы хотим направить мощное послание", - говорится в пресс-релизе организаторов, опубликованном перед акцией. По их мнению, переломный момент уже настал, и мировым лидерам надо сделать выбор "в пользу мира будущего - солидарного, справедливого и устойчивого".Участники акции ждут от мировых лидеров "принятия амбициозных, солидарных и последовательных мер", заявил журналистам лидер коалиции Николя Ван Нуффель.Организаторы сообщили, что в акции приняли участие порядка 50 тысяч человек.В 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата примут участие представители 197 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. В ходе COP26 планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.
https://ria.ru/20211009/potoki-1753825134.html
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в мире, оон, глазго (город), климат
22:44 10.10.2021 (обновлено: 22:45 10.10.2021)
В Брюсселе прошел многотысячный марш в преддверии конференции по климату
В Брюсселе десятки тысяч бельгийцев вышли на марш в преддверии конференции по климату