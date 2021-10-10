Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211010/marsh-1753928206.html
В Брюсселе прошел многотысячный марш в преддверии конференции по климату
В Брюсселе прошел многотысячный марш в преддверии конференции по климату - РИА Новости, 10.10.2021
В Брюсселе прошел многотысячный марш в преддверии конференции по климату
Десятки тысяч человек приняли участие в марше в Брюсселе в воскресенье за активные меры по борьбе с изменением климата в преддверии конференции ООН в Глазго,... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T22:44
2021-10-10T22:45
в мире
оон
глазго (город)
климат
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40643/97/406439770_0:151:3108:1899_1920x0_80_0_0_cd0db2b78619557c6c91bcd292e7e62a.jpg
БРЮССЕЛЬ, 10 окт - РИА Новости. Десятки тысяч человек приняли участие в марше в Брюсселе в воскресенье за активные меры по борьбе с изменением климата в преддверии конференции ООН в Глазго, которая начинается 1 ноября, передает корреспондент РИА Новости.С инициативой марша выступила "Коалиция за климат", в которую входит порядка 80 общественных организаций."Климатические сбои уже очевидны. Пандемия коронавируса заставила нас поверить, что перемены не только возможны, но и необходимы. В преддверии важного саммита ЕС и конференции по климату в Глазго мы хотим направить мощное послание", - говорится в пресс-релизе организаторов, опубликованном перед акцией. По их мнению, переломный момент уже настал, и мировым лидерам надо сделать выбор "в пользу мира будущего - солидарного, справедливого и устойчивого".Участники акции ждут от мировых лидеров "принятия амбициозных, солидарных и последовательных мер", заявил журналистам лидер коалиции Николя Ван Нуффель.Организаторы сообщили, что в акции приняли участие порядка 50 тысяч человек.В 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата примут участие представители 197 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. В ходе COP26 планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.
https://ria.ru/20211009/potoki-1753825134.html
глазго (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40643/97/406439770_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_b3cb5c9a73f6eb163fd3c806b8dd1369.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, оон, глазго (город), климат
22:44 10.10.2021 (обновлено: 22:45 10.10.2021)
 
В Брюсселе прошел многотысячный марш в преддверии конференции по климату

В Брюсселе десятки тысяч бельгийцев вышли на марш в преддверии конференции по климату

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГорода мира. Брюссель
Города мира. Брюссель - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 10 окт - РИА Новости. Десятки тысяч человек приняли участие в марше в Брюсселе в воскресенье за активные меры по борьбе с изменением климата в преддверии конференции ООН в Глазго, которая начинается 1 ноября, передает корреспондент РИА Новости.
С инициативой марша выступила "Коалиция за климат", в которую входит порядка 80 общественных организаций.
"Климатические сбои уже очевидны. Пандемия коронавируса заставила нас поверить, что перемены не только возможны, но и необходимы. В преддверии важного саммита ЕС и конференции по климату в Глазго мы хотим направить мощное послание", - говорится в пресс-релизе организаторов, опубликованном перед акцией. По их мнению, переломный момент уже настал, и мировым лидерам надо сделать выбор "в пользу мира будущего - солидарного, справедливого и устойчивого".
Участники акции ждут от мировых лидеров "принятия амбициозных, солидарных и последовательных мер", заявил журналистам лидер коалиции Николя Ван Нуффель.
Организаторы сообщили, что в акции приняли участие порядка 50 тысяч человек.
В 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата примут участие представители 197 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. В ходе COP26 планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
9 октября, 18:15
Европейцы заговорили о строительстве "Северного потока — 4"
 
В миреООНГлазго (город)Климат
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:49В Китае заявили, что Индия препятствует решению приграничного вопроса
04:17Новая сторублевая купюра поступит в обращение к концу 2022 года
04:16Опрос показал, что почти треть россиян готовы перерабатывать ради повышения
04:09Назван способ увеличить размер своей пенсии
03:57Появилось видео конфликта, в ходе которого женщина попала под электробус
03:39Вильфанд сообщил о повышении ночных температур в Центральной России
03:34В ЕС выступили за включение атомной энергетики в список "зеленых" отраслей
03:27Врачи рассказали, в каком случае пациент легче и быстрее перенесет COVID-19
03:21Европа заинтересовалась предложением "Роскосмоса" о пусках "Союза-2" с Куру
03:18Эксперт рассказала о рисках потери квартиры даже с завещанием
03:07Вильфанд посоветовал россиянам успеть позагорать
03:00Юристы предупредили о тюремном сроке за фиктивную регистрацию в квартире
02:47Госдеп положительно оценил переговоры с "Талибаном"*
02:32Зеленский рассказал, успевает ли он смотреть "Квартал 95"
02:30Собчак попыталась оправдаться за "бодрый" вид после ДТП в Сочи
02:26Чижов призвал ЕС наладить отношения с Москвой, чтобы избежать дефицита газа
02:17Юрист объяснил, можно ли делать покупки с карты родственника
02:09Медведев убежден, что "дураков сражаться за Украину нет"
02:08Врач назвала способ нормализовать режим сна
02:04Медведев: нужно дождаться появления "вменяемого руководства" на Украине
Лента новостейМолния