https://ria.ru/20211010/marsh-1753928206.html

В Брюсселе прошел многотысячный марш в преддверии конференции по климату

В Брюсселе прошел многотысячный марш в преддверии конференции по климату - РИА Новости, 10.10.2021

В Брюсселе прошел многотысячный марш в преддверии конференции по климату

Десятки тысяч человек приняли участие в марше в Брюсселе в воскресенье за активные меры по борьбе с изменением климата в преддверии конференции ООН в Глазго,... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T22:44

2021-10-10T22:44

2021-10-10T22:45

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глазго (город)

климат

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БРЮССЕЛЬ, 10 окт - РИА Новости. Десятки тысяч человек приняли участие в марше в Брюсселе в воскресенье за активные меры по борьбе с изменением климата в преддверии конференции ООН в Глазго, которая начинается 1 ноября, передает корреспондент РИА Новости.С инициативой марша выступила "Коалиция за климат", в которую входит порядка 80 общественных организаций."Климатические сбои уже очевидны. Пандемия коронавируса заставила нас поверить, что перемены не только возможны, но и необходимы. В преддверии важного саммита ЕС и конференции по климату в Глазго мы хотим направить мощное послание", - говорится в пресс-релизе организаторов, опубликованном перед акцией. По их мнению, переломный момент уже настал, и мировым лидерам надо сделать выбор "в пользу мира будущего - солидарного, справедливого и устойчивого".Участники акции ждут от мировых лидеров "принятия амбициозных, солидарных и последовательных мер", заявил журналистам лидер коалиции Николя Ван Нуффель.Организаторы сообщили, что в акции приняли участие порядка 50 тысяч человек.В 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата примут участие представители 197 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. В ходе COP26 планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.

https://ria.ru/20211009/potoki-1753825134.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, глазго (город), климат