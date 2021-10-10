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https://ria.ru/20211010/lukashenko-1753877191.html
Bild: в Германии расследуют причастность Лукашенко к перевозке мигрантов
Bild: в Германии расследуют причастность Лукашенко к перевозке мигрантов - РИА Новости, 10.10.2021
Bild: в Германии расследуют причастность Лукашенко к перевозке мигрантов
Немецкие следователи изучают причины миграционного кризиса на восточных границах Евросоюза, по делу проходит президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T12:54
2021-10-10T15:34
в мире
белоруссия
германия
александр лукашенко
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БЕРЛИН, 10 окт — РИА Новости. Немецкие следователи изучают причины миграционного кризиса на восточных границах Евросоюза, по делу проходит президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает издание Bild am Sonntag со ссылкой на источники.Газета не уточняет, какие именно ведомства занимаются расследованием.По ее данным, Лукашенко рассматривают в качестве организатора.С августа в Германию через Белоруссию попали более четырех тысяч беженцев. При этом за первую неделю октября прибыли еще 1183 человека, то есть отмечается растущая динамика, отмечает издание.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".При этом в интервью CNN белорусский президент опроверг предположения о том, что белорусская сторона использует миграционный кризис на границе ЕС, чтобы отомстить Евросоюзу за политику санкций, а также за то, что там принимают у себя белорусских оппозиционеров. Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211007/belorussiya-1753597066.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211007/polsha-1753586698.html
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в мире, белоруссия, германия, александр лукашенко
12:54 10.10.2021 (обновлено: 15:34 10.10.2021)
 
Bild: в Германии расследуют причастность Лукашенко к перевозке мигрантов

Bild: в Германии расследуют причастность Лукашенко к перевозке нелегальных мигрантов

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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БЕРЛИН, 10 окт — РИА Новости. Немецкие следователи изучают причины миграционного кризиса на восточных границах Евросоюза, по делу проходит президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает издание Bild am Sonntag со ссылкой на источники.
Газета не уточняет, какие именно ведомства занимаются расследованием.
По ее данным, Лукашенко рассматривают в качестве организатора.
С августа в Германию через Белоруссию попали более четырех тысяч беженцев. При этом за первую неделю октября прибыли еще 1183 человека, то есть отмечается растущая динамика, отмечает издание.
Литовский пограничник патрулирует границу с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 22:55
На границе Белоруссии и Литвы погиб мигрант
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
При этом в интервью CNN белорусский президент опроверг предположения о том, что белорусская сторона использует миграционный кризис на границе ЕС, чтобы отомстить Евросоюзу за политику санкций, а также за то, что там принимают у себя белорусских оппозиционеров. Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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