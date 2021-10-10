https://ria.ru/20211010/lukashenko-1753877191.html

Bild: в Германии расследуют причастность Лукашенко к перевозке мигрантов

Bild: в Германии расследуют причастность Лукашенко к перевозке мигрантов - РИА Новости, 10.10.2021

Bild: в Германии расследуют причастность Лукашенко к перевозке мигрантов

Немецкие следователи изучают причины миграционного кризиса на восточных границах Евросоюза, по делу проходит президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T12:54

2021-10-10T12:54

2021-10-10T15:34

в мире

белоруссия

германия

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496195_0:48:3066:1773_1920x0_80_0_0_4b764a2e85575a8e89e101a9ba1f7ea9.jpg

БЕРЛИН, 10 окт — РИА Новости. Немецкие следователи изучают причины миграционного кризиса на восточных границах Евросоюза, по делу проходит президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает издание Bild am Sonntag со ссылкой на источники.Газета не уточняет, какие именно ведомства занимаются расследованием.По ее данным, Лукашенко рассматривают в качестве организатора.С августа в Германию через Белоруссию попали более четырех тысяч беженцев. При этом за первую неделю октября прибыли еще 1183 человека, то есть отмечается растущая динамика, отмечает издание.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".При этом в интервью CNN белорусский президент опроверг предположения о том, что белорусская сторона использует миграционный кризис на границе ЕС, чтобы отомстить Евросоюзу за политику санкций, а также за то, что там принимают у себя белорусских оппозиционеров. Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211007/belorussiya-1753597066.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211007/polsha-1753586698.html

белоруссия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, германия, александр лукашенко