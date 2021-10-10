https://ria.ru/20211010/lorgus-1753870340.html

Протоиерей Андрей Лоргус: психология помогает вере найти свое место

Протоиерей Андрей Лоргус: психология помогает вере найти свое место - РИА Новости, 10.10.2021

Протоиерей Андрей Лоргус: психология помогает вере найти свое место

Десятого октября отмечается Всемирный день психического здоровья, установленный по инициативе Всемирной федерации психического здоровья при поддержке Всемирной... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T14:00

2021-10-10T14:00

2021-10-10T14:13

религия

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русская православная церковь

религия

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Десятого октября отмечается Всемирный день психического здоровья, установленный по инициативе Всемирной федерации психического здоровья при поддержке Всемирной организации здравоохранения. Психология занимает важное место в пастырском труде священнослужителей, и о том, как она входит в обиход Русской православной церкви, РИА Новости рассказал ректор Института христианской психологии, протоиерей-психолог Андрей Лоргус.— Отец Андрей, патриарх Московский и всея Руси Кирилл не раз говорил о том, что священникам необходимо разбираться и в психологии. Насколько хорошо сейчас обстоят дела у духовенства со знанием психологической подготовки?— Конечно, за последние года три знания психологии стали популярными у духовенства, несмотря на то, что в целом отношение к психологии очень осторожное, как мы много раз это обсуждали. Теперь переменяется потихонечку отношение: оно становится более благосклонным, знания становятся популярными, и многие священники сами изучают психологию, обучаются психологии или пытаются самостоятельно быть психологами.Культура психологическая повышается, это очевидно: такой тренд – это факт. Но при этом есть и другая тенденция, которая заключается в профанировании психологической работы. Психология как наука мало кого интересует, психология как образовательная дисциплина мало кого интересует. В основном и верующие люди, и священники интересуются практическими методами, пытаются освоить те или иные методические подходы и их использование. Тенденция такого шарлатанства – я бы назвал это так – к сожалению, есть, и это печально.— В чем это выражается?— Появилось очень много разных курсов, появились курсы для священников, где дают им разнообразные психологические знания. Происходит это все очень хаотично, никакой программы тут нет – как-то все происходит само собой, кто как может.Но, во всяком случае, лед двинулся в нужную сторону. Образованность психологическая растет, и это хорошо.— Но все ли хорошо обстоит с применением полученных знаний в пастырской и психологической практике?— Применяется это, к сожалению, как Бог на душу положит. Есть священники, которые достаточно хорошо разбираются в том, где их священническая граница воздействия и пастырства. Есть священники, которые отрицают психологическую практику, пытаются подменять всю психологическую практику пастырской. Есть, наоборот, те, кто оставляет пастырскую практику и занимается в основном практикой психологической.Об этом сейчас идет дискуссия активная, и обсуждается это все в православной прессе: может ли священник быть психологом? Может ли он заниматься вместо пастырства психологической практикой? Все это – возникающие вопросы.Суть проблемы заключается в том, что необходима такая практика, необходимо соединение пастырства и психотерапии воедино: это все понимают. Но вопрос о том, ради чего это, требует пояснений. Речь идет не о том, что психология может помочь бороться человеку с грехом. Это, конечно, факт – поможет. Но не в этом суть.— А чем же тогда?— Суть в том, что психология может помочь личности человека в обретении зрелости. Все-таки религиозность и пастырская практика предназначены именно зрелой личности, человеку, преодолевшему свои основные психологические проблемы – неврозы, психозы. В общем, более или менее здоровому человеку. И вот здесь психология, конечно, помогает – грубо говоря, на "нулевом шаге" духовной жизни.Не тогда, когда начинаются духовные и религиозные шаги, стремящиеся к совершенству религиозному, а до этого. Потому что не каждый человек может выполнить все заповеди грамотно, не каждый человек может выполнить все церковные аскетические упражнения. Например, не всем людям можно длинные молитвы, не всем можно длинные богослужения, не все могут поститься.Вопрос заключается в том, что психология может разграничить возможности людей и их религиозные практики. Психология как раз на этом "нулевом шаге" помогает религиозности найти свое здоровое место. И в этом – главная задача, как мне кажется.— Может быть, для этого существуют действительно работающие практические и методические рекомендации? Когда священнику лучше сказать: "Нет, обратиться нужно не ко мне, а к психологу"?— Конечно. Но для этого священник все-таки должен получить образование некоторое, хотя бы самое минимальное, для того, чтобы он разбирался, где заканчиваются духовные проблемы и начинаются психологические, а может быть, и психиатрические. Для этого, конечно, нужен ликбез, нужно образование – но его не хватает.Я думаю, что прежде всего необходимо священнику распознавать, где человек властен над собою, а где – нет. Причем это может быть властью греха, греховных привычек. А может быть, это невротическая власть над человеком этих неврозов, страстей, привычек греховных? Тут сила воли не поможет, и религиозные ценности не помогут, когда человек перед своим неврозом ничего не может сделать. Вот тут как раз требуется некоторое более детальное понимание человеческой природы, и священнику лучше обратиться к психологу.Например, это могут быть и вредные привычки-зависимости: алкогольная, наркотическая, игромания, сексуальная зависимость. Это могут быть страхи, фобии, навязчивые состояния и даже параноидальные бредовые расстройства, которые бывают и при биполярном расстройстве, и при обсессивно-компульсивном расстройстве, и при тревожном расстройстве. Вот эти минимальные знания священник должен использовать в своей практике, и различать, когда грех, а когда проблема, с которой человек сам справиться не может. И в этих случаях – направлять к специалисту.— А по каким симптомам сам человек может понять, к кому ему лучше обратиться – к священнику или к психотерапевту? При отсутствии смысла в жизни, несчастной любви, острой ненависти, желании покончить с собой?— Я думаю, что те проблемы, которые вы назвали, нуждаются и в психологе, и в священнике. Потому что, скажем, смысл жизни может быть и вопросом психотерапевтической практики, когда мы рассматриваем вообще ценностные суждения и формирование внутренней личностной структуры, опоры, стержня, как мы говорим. Она может быть просто-напросто инфантильной, несформированной, и это, конечно – дело психолога. Но в то же время, когда смысл жизни человек ищет среди ценностей религиозных или высших духовных ценностей – таких как человек, права человека и так далее – все-таки, наверное, он может идти к священнику. Если это вопрос зависимости – он может со священником помолиться об избавлении от зависимости, а с психологом работать длительно.Если, скажем, какие-то уже психиатрические симптомы – тогда, конечно, к врачу. Но это не отменяет священника, понимаете? Больные люди – сколько я консультирую больных шизофренией – я от них требую, чтобы они обязательно исполняли все предписания врача и консультировались у врача. Я их все время об этом спрашиваю. При этом они приходят на исповедь и молятся о своем выздоровлении – одно другого не отменяет. То есть: не "или – или", а "и – и". Церковь, больница, психотерапия.

https://ria.ru/20211005/zavisimost-1753091992.html

https://ria.ru/20201224/svyaschennik-1590776690.html

https://sn.ria.ru/20210601/semya-1735047097.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью, русская православная церковь, религия