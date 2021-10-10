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Мясников строго на строго запретил принимать одно лекарство для понижения давления
"Путь к инфаркту и инсульту": Мясников назвал запретное лекарство при кризе - РИА Новости, 10.10.2021
Мясников строго на строго запретил принимать одно лекарство для понижения давления
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" об опасности приема таблеток "под язык" при повышенном артериальном давлении. РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T06:18
2021-10-10T06:18
2021-10-10T12:44
общество
давление
здоровье
россия
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" об опасности приема таблеток "под язык" при повышенном артериальном давлении.По его словам, к таким лекарствам, в частности, относится препарат каптоприл.Медик подчеркнул, что прием таких средств возможен лишь в больнице под наблюдением врача.Мясников отметил, что эффективно снизить давление поможет отказ от соли, физические нагрузки, отсутствие стрессов, ограничение жидкости и правильное лечение.
https://rsport.ria.ru/20210910/chay-1749457055.html
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общество, давление, здоровье, россия, александр мясников (врач)
06:18 10.10.2021 (обновлено: 12:44 10.10.2021)
"Путь к инфаркту и инсульту": Мясников назвал запретное лекарство при кризе
Мясников: прием таблеток "под язык" при повышенном давлении приведет к инфаркту и инсульту