https://ria.ru/20211010/lekarstvo-1753850834.html

Мясников строго на строго запретил принимать одно лекарство для понижения давления

"Путь к инфаркту и инсульту": Мясников назвал запретное лекарство при кризе - РИА Новости, 10.10.2021

Мясников строго на строго запретил принимать одно лекарство для понижения давления

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" об опасности приема таблеток "под язык" при повышенном артериальном давлении. РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T06:18

2021-10-10T06:18

2021-10-10T12:44

общество

давление

здоровье

россия

александр мясников (врач)

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" об опасности приема таблеток "под язык" при повышенном артериальном давлении.По его словам, к таким лекарствам, в частности, относится препарат каптоприл.Медик подчеркнул, что прием таких средств возможен лишь в больнице под наблюдением врача.Мясников отметил, что эффективно снизить давление поможет отказ от соли, физические нагрузки, отсутствие стрессов, ограничение жидкости и правильное лечение.

https://rsport.ria.ru/20210910/chay-1749457055.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, давление, здоровье, россия, александр мясников (врач)