https://ria.ru/20211010/lebed-1753860425.html
Одинокий лебедь тоскует по погибшей семье и не хочет улетать на юг
Одинокий лебедь тоскует по погибшей семье и не хочет улетать на юг - РИА Новости, 10.10.2021
Одинокий лебедь тоскует по погибшей семье и не хочет улетать на юг
Лебедь Гоша потерял семью и не хочет покидать озеро в Челябинской области. Сначала погибли птенцы, потом умерла их мама – Глаша. Тело птицы отправили в местную ветлабораторию и установили причину смерти – катаральный энтерит. Теперь одинокий Гоша плавает один и не торопится улетать на юг.
2021-10-10T09:53
2021-10-10T09:53
2021-10-10T09:54
природа
челябинская область
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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По мнению экологов, лебедю нужно время на реабилитацию. Если птица решит остаться на озере, сотрудники Министерства экологии определят ее в приют.
челябинская область
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Одинокий лебедь тоскует по погибшей семье и не хочет улетать на юг
Лебедь Гоша потерял семью и не хочет покидать озеро в Челябинской области. Сначала погибли птенцы, потом умерла их мама – Глаша. Тело птицы отправили в местную ветлабораторию и установили причину смерти – катаральный энтерит. Теперь одинокий Гоша плавает один и не торопится улетать на юг. По мнению экологов, лебедю нужно время на реабилитацию. Если птица решит остаться на озере, сотрудники Министерства экологии определят ее в приют.
2021-10-10T09:53
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PT1M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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природа, челябинская область, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), видео
Одинокий лебедь тоскует по погибшей семье и не хочет улетать на юг
Лебедь Гоша потерял семью и не хочет покидать озеро в Челябинской области. Сначала погибли птенцы, потом умерла их мама – Глаша. Тело птицы отправили в местную ветлабораторию и установили причину смерти – катаральный энтерит. Теперь одинокий Гоша плавает один и не торопится улетать на юг.
2021-10-10T09:53
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PT1M41S
09:53 10.10.2021 (обновлено: 09:54 10.10.2021)
Одинокий лебедь тоскует по погибшей семье и не хочет улетать на юг
Лебедь Гоша потерял семью и не хочет покидать озеро в Челябинской области. Сначала погибли птенцы, потом умерла их мама – Глаша. Тело птицы отправили в местную ветлабораторию и установили причину смерти – катаральный энтерит. Теперь одинокий Гоша плавает один и не торопится улетать на юг.