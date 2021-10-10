https://ria.ru/20211010/lebed-1753860425.html

Одинокий лебедь тоскует по погибшей семье и не хочет улетать на юг

Одинокий лебедь тоскует по погибшей семье и не хочет улетать на юг - РИА Новости, 10.10.2021

Одинокий лебедь тоскует по погибшей семье и не хочет улетать на юг

Лебедь Гоша потерял семью и не хочет покидать озеро в Челябинской области. Сначала погибли птенцы, потом умерла их мама – Глаша. Тело птицы отправили в местную ветлабораторию и установили причину смерти – катаральный энтерит. Теперь одинокий Гоша плавает один и не торопится улетать на юг.

2021-10-10T09:53

2021-10-10T09:53

2021-10-10T09:54

природа

челябинская область

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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По мнению экологов, лебедю нужно время на реабилитацию. Если птица решит остаться на озере, сотрудники Министерства экологии определят ее в приют.

челябинская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Одинокий лебедь тоскует по погибшей семье и не хочет улетать на юг Лебедь Гоша потерял семью и не хочет покидать озеро в Челябинской области. Сначала погибли птенцы, потом умерла их мама – Глаша. Тело птицы отправили в местную ветлабораторию и установили причину смерти – катаральный энтерит. Теперь одинокий Гоша плавает один и не торопится улетать на юг. По мнению экологов, лебедю нужно время на реабилитацию. Если птица решит остаться на озере, сотрудники Министерства экологии определят ее в приют. 2021-10-10T09:53 true PT1M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

природа, челябинская область, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), видео