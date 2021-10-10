https://ria.ru/20211010/lavrov-1753922227.html

Лавров ответил на обвинения во вмешательстве в дела балканских стран

Лавров ответил на обвинения во вмешательстве в дела балканских стран - РИА Новости, 10.10.2021

Лавров ответил на обвинения во вмешательстве в дела балканских стран

Россия в отношениях с Сербией и другими странами на Балканах руководствуется исключительно взаимной выгодой и балансом интересов, а все обвинения в том, что... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T21:19

2021-10-10T21:19

2021-10-10T21:19

сербия

москва

евросоюз

сергей лавров

александр вучич

россия

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БЕЛГРАД, 10 окт - РИА Новости. Россия в отношениях с Сербией и другими странами на Балканах руководствуется исключительно взаимной выгодой и балансом интересов, а все обвинения в том, что Москва вмешивается в дела государств и нарушает международное право, голословны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Что касается опасений и заклинаний относительно того, что Россия пытается вмешиваться в жизнь Западных Балкан - мы к ним привыкли. Мы в отношениях с Сербией и другими странами этого региона руководствуемся исключительно взаимной выгодой, балансом интересом", - сказал Лавров по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.Лавров добавил, что позиция Евросоюза в отношении сотрудничества России и балканских стран, в частности, Сербии все больше напоминает неоколониализм."Если у кого-то есть конкретные факты подтверждающие голословные обвинения о том, что Россия нарушает какие-то нормы международного права, в западнобалканском регионе, либо где-то ещё, милости просим, предъявите, пожалуйста", - добавил российский министр.

https://ria.ru/20211006/balkany-1753376883.html

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сербия, москва, евросоюз, сергей лавров, александр вучич, россия