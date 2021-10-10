Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211010/krym-1753906833.html
В Кремле прокомментировали заявления офиса Зеленского по Крыму
В Кремле прокомментировали заявления офиса Зеленского по Крыму - РИА Новости, 10.10.2021
В Кремле прокомментировали заявления офиса Зеленского по Крыму
Вопроса о принадлежности Крыма для Кремля не существует, обсуждаться с Украиной он не будет, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T18:13
2021-10-10T20:28
украина
республика крым
дмитрий песков
россия
владимир зеленский
алексей арестович
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751615331_0:147:3142:1914_1920x0_80_0_0_adce4769b5b79772dff460c2f5b838a1.jpg
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Вопроса о принадлежности Крыма для Кремля не существует, обсуждаться с Украиной он не будет, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович ранее заявил, что "Крым может быть деоккупирован за пять минут решением главы Российской Федерации"."Нет. Для Кремля такого вопроса не существует", — сказал Песков, отвечая на вопрос, готов ли Кремль обсуждать этот вопрос с Украиной.
https://ria.ru/20211008/krym-1753634775.html
украина
республика крым
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751615331_413:0:3142:2047_1920x0_80_0_0_967d84bf6f87f7d2805e448700568569.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, республика крым, дмитрий песков, россия, владимир зеленский, алексей арестович
18:13 10.10.2021 (обновлено: 20:28 10.10.2021)
 
В Кремле прокомментировали заявления офиса Зеленского по Крыму

Песков заявил о невозможности обсуждения темы Крыма с Украиной

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Вопроса о принадлежности Крыма для Кремля не существует, обсуждаться с Украиной он не будет, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович ранее заявил, что "Крым может быть деоккупирован за пять минут решением главы Российской Федерации".
"Нет. Для Кремля такого вопроса не существует", — сказал Песков, отвечая на вопрос, готов ли Кремль обсуждать этот вопрос с Украиной.
Депутат Государственной думы Российской Федерации VII созыва Дмитрий Белик - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября, 11:19
В Госдуме назвали Арестовича "полным невеждой" за идею вернуть Крым силой
 
УкраинаРеспублика КрымДмитрий ПесковРоссияВладимир ЗеленскийАлексей Арестович
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:49В Китае заявили, что Индия препятствует решению приграничного вопроса
04:17Новая сторублевая купюра поступит в обращение к концу 2022 года
04:16Опрос показал, что почти треть россиян готовы перерабатывать ради повышения
04:09Назван способ увеличить размер своей пенсии
03:57Появилось видео конфликта, в ходе которого женщина попала под электробус
03:39Вильфанд сообщил о повышении ночных температур в Центральной России
03:34В ЕС выступили за включение атомной энергетики в список "зеленых" отраслей
03:27Врачи рассказали, в каком случае пациент легче и быстрее перенесет COVID-19
03:21Европа заинтересовалась предложением "Роскосмоса" о пусках "Союза-2" с Куру
03:18Эксперт рассказала о рисках потери квартиры даже с завещанием
03:07Вильфанд посоветовал россиянам успеть позагорать
03:00Юристы предупредили о тюремном сроке за фиктивную регистрацию в квартире
02:47Госдеп положительно оценил переговоры с "Талибаном"*
02:32Зеленский рассказал, успевает ли он смотреть "Квартал 95"
02:30Собчак попыталась оправдаться за "бодрый" вид после ДТП в Сочи
02:26Чижов призвал ЕС наладить отношения с Москвой, чтобы избежать дефицита газа
02:17Юрист объяснил, можно ли делать покупки с карты родственника
02:09Медведев убежден, что "дураков сражаться за Украину нет"
02:08Врач назвала способ нормализовать режим сна
02:04Медведев: нужно дождаться появления "вменяемого руководства" на Украине
Лента новостейМолния