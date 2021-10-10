https://ria.ru/20211010/krym-1753906833.html

В Кремле прокомментировали заявления офиса Зеленского по Крыму

В Кремле прокомментировали заявления офиса Зеленского по Крыму - РИА Новости, 10.10.2021

В Кремле прокомментировали заявления офиса Зеленского по Крыму

Вопроса о принадлежности Крыма для Кремля не существует, обсуждаться с Украиной он не будет, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T18:13

2021-10-10T18:13

2021-10-10T20:28

украина

республика крым

дмитрий песков

россия

владимир зеленский

алексей арестович

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Вопроса о принадлежности Крыма для Кремля не существует, обсуждаться с Украиной он не будет, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович ранее заявил, что "Крым может быть деоккупирован за пять минут решением главы Российской Федерации"."Нет. Для Кремля такого вопроса не существует", — сказал Песков, отвечая на вопрос, готов ли Кремль обсуждать этот вопрос с Украиной.

https://ria.ru/20211008/krym-1753634775.html

украина

республика крым

россия

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украина, республика крым, дмитрий песков, россия, владимир зеленский, алексей арестович