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Кризис в энергетике может продлиться два года, заявил Вучич
Кризис в энергетике может продлиться два года, заявил Вучич - РИА Новости, 10.10.2021
Кризис в энергетике может продлиться два года, заявил Вучич
Президент Сербии Александр Вучич считает, что энергетический кризис в Европе продлится от полугода до двух лет. РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T20:54
2021-10-10T21:05
в мире
энергетика
сербия
александр вучич
цены на нефть
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БЕЛГРАД, 10 окт - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич считает, что энергетический кризис в Европе продлится от полугода до двух лет."Не решится этот кризис сам по себе. В ближайшие шесть месяцев кризис не решится. А боюсь, что может, и два года будет продолжаться", - заявил Вучич на брифинге по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.По его прогнозу, это будет влиять на рост цен в разных областях, в том числе на стоимость продовольствия и стройматериалы.По оценке Вучича, причиной энергокризиса стала ошибочная ставка на "зеленую" энергетику и отказ Европы от заключения долгосрочных договоров с Россией на поставку газа.
https://ria.ru/20211009/vuchich-1753813026.html
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в мире, энергетика, сербия, александр вучич, цены на нефть
20:54 10.10.2021 (обновлено: 21:05 10.10.2021)
 
Кризис в энергетике может продлиться два года, заявил Вучич

Президент Сербии Вучич: энергетический кризис может продлиться от полугода до двух лет

© Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкАлександр Вучич
Александр Вучич
© Фотохост-агентство
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БЕЛГРАД, 10 окт - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич считает, что энергетический кризис в Европе продлится от полугода до двух лет.
"Не решится этот кризис сам по себе. В ближайшие шесть месяцев кризис не решится. А боюсь, что может, и два года будет продолжаться", - заявил Вучич на брифинге по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
По его прогнозу, это будет влиять на рост цен в разных областях, в том числе на стоимость продовольствия и стройматериалы.
По оценке Вучича, причиной энергокризиса стала ошибочная ставка на "зеленую" энергетику и отказ Европы от заключения долгосрочных договоров с Россией на поставку газа.
Президент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
9 октября, 15:27
Президент Сербии посетовал на недальновидность Европы из-за цен на газ
 
В миреэнергетикаСербияАлександр ВучичЦены на нефть
 
 
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