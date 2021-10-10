https://ria.ru/20211010/krizis-1753919357.html

Кризис в энергетике может продлиться два года, заявил Вучич

Кризис в энергетике может продлиться два года, заявил Вучич - РИА Новости, 10.10.2021

Кризис в энергетике может продлиться два года, заявил Вучич

Президент Сербии Александр Вучич считает, что энергетический кризис в Европе продлится от полугода до двух лет. РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T20:54

2021-10-10T20:54

2021-10-10T21:05

в мире

энергетика

сербия

александр вучич

цены на нефть

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БЕЛГРАД, 10 окт - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич считает, что энергетический кризис в Европе продлится от полугода до двух лет."Не решится этот кризис сам по себе. В ближайшие шесть месяцев кризис не решится. А боюсь, что может, и два года будет продолжаться", - заявил Вучич на брифинге по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.По его прогнозу, это будет влиять на рост цен в разных областях, в том числе на стоимость продовольствия и стройматериалы.По оценке Вучича, причиной энергокризиса стала ошибочная ставка на "зеленую" энергетику и отказ Европы от заключения долгосрочных договоров с Россией на поставку газа.

https://ria.ru/20211009/vuchich-1753813026.html

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в мире, энергетика, сербия, александр вучич, цены на нефть