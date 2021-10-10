https://ria.ru/20211010/krizis-1753914681.html

Президент Австрии заявил о завершении кризиса в правительстве

Президент Австрии заявил о завершении кризиса в правительстве - РИА Новости, 10.10.2021

Президент Австрии заявил о завершении кризиса в правительстве

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что в понедельник приведет к присяге новых канцлера и главу МИД республики. РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T19:44

2021-10-10T19:44

2021-10-10T19:52

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австрия

александер ван дер беллен

мид австрии

себастьян курц

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ВЕНА, 10 окт - РИА Новости. Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что в понедельник приведет к присяге новых канцлера и главу МИД республики.В субботу канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об отставке на фоне расследования антикоррупционной прокуратуры против него, предложив в качестве своего преемника нынешнего главу МИД Александра Шелленберга."Этот правительственный кризис закончен, завтра в полдень я приведу к присяге нового канцлера и нового главу МИД. Работа в нашей стране сможет продолжиться", - сказал президент в своем первом после отставки Курца заявлении.Он выразил благодарность Курцу за большой вклад в сохранение целостности государственных институтов.Пока неизвестно, кто сменит Шалленберга на посту главы МИД Австрии. Присяга канцлера и министра состоится в понедельник в 13.00 (14.00 мск).В среду прокуратура Австрии по расследованию экономических и коррупционных преступлений подтвердила, что ведет расследование в отношении Курца и девяти его приближенных по делу о коррупции и взяточничестве. Со стороны оппозиции звучали призывы об отставке канцлера, а партнёр партии Курца по коалиции - партия "Зеленые" - заявил о неспособности канцлера выполнять свои обязанности, потребовав от АНП предложить нового, достойного кандидата на эту роль.

https://ria.ru/20211009/kurts-1753839527.html

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