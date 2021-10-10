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Президент Австрии заявил о завершении кризиса в правительстве
Президент Австрии заявил о завершении кризиса в правительстве - РИА Новости, 10.10.2021
Президент Австрии заявил о завершении кризиса в правительстве
Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что в понедельник приведет к присяге новых канцлера и главу МИД республики. РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T19:44
2021-10-10T19:52
в мире
австрия
александер ван дер беллен
мид австрии
себастьян курц
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ВЕНА, 10 окт - РИА Новости. Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что в понедельник приведет к присяге новых канцлера и главу МИД республики.В субботу канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об отставке на фоне расследования антикоррупционной прокуратуры против него, предложив в качестве своего преемника нынешнего главу МИД Александра Шелленберга."Этот правительственный кризис закончен, завтра в полдень я приведу к присяге нового канцлера и нового главу МИД. Работа в нашей стране сможет продолжиться", - сказал президент в своем первом после отставки Курца заявлении.Он выразил благодарность Курцу за большой вклад в сохранение целостности государственных институтов.Пока неизвестно, кто сменит Шалленберга на посту главы МИД Австрии. Присяга канцлера и министра состоится в понедельник в 13.00 (14.00 мск).В среду прокуратура Австрии по расследованию экономических и коррупционных преступлений подтвердила, что ведет расследование в отношении Курца и девяти его приближенных по делу о коррупции и взяточничестве. Со стороны оппозиции звучали призывы об отставке канцлера, а партнёр партии Курца по коалиции - партия "Зеленые" - заявил о неспособности канцлера выполнять свои обязанности, потребовав от АНП предложить нового, достойного кандидата на эту роль.
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в мире, австрия, александер ван дер беллен, мид австрии, себастьян курц
19:44 10.10.2021 (обновлено: 19:52 10.10.2021)
 
Президент Австрии заявил о завершении кризиса в правительстве

Федеральный президент Австрии Ван дер Беллен заявил о завершении кризиса в правительстве

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФедеральный президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи
Федеральный президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ВЕНА, 10 окт - РИА Новости. Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что в понедельник приведет к присяге новых канцлера и главу МИД республики.
В субботу канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об отставке на фоне расследования антикоррупционной прокуратуры против него, предложив в качестве своего преемника нынешнего главу МИД Александра Шелленберга.
"Этот правительственный кризис закончен, завтра в полдень я приведу к присяге нового канцлера и нового главу МИД. Работа в нашей стране сможет продолжиться", - сказал президент в своем первом после отставки Курца заявлении.
Он выразил благодарность Курцу за большой вклад в сохранение целостности государственных институтов.
Пока неизвестно, кто сменит Шалленберга на посту главы МИД Австрии. Присяга канцлера и министра состоится в понедельник в 13.00 (14.00 мск).
В среду прокуратура Австрии по расследованию экономических и коррупционных преступлений подтвердила, что ведет расследование в отношении Курца и девяти его приближенных по делу о коррупции и взяточничестве. Со стороны оппозиции звучали призывы об отставке канцлера, а партнёр партии Курца по коалиции - партия "Зеленые" - заявил о неспособности канцлера выполнять свои обязанности, потребовав от АНП предложить нового, достойного кандидата на эту роль.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
Вчера, 21:48
В МИД прокомментировали отставку Курца
 
В миреАвстрияАлександер Ван дер БелленМИД АвстрииСебастьян Курц
 
 
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