19:44 10.10.2021 (обновлено: 19:52 10.10.2021)
Президент Австрии заявил о завершении кризиса в правительстве
Федеральный президент Австрии Ван дер Беллен заявил о завершении кризиса в правительстве
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФедеральный президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи
ВЕНА, 10 окт - РИА Новости. Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что в понедельник приведет к присяге новых канцлера и главу МИД республики.
В субботу канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об отставке на фоне расследования антикоррупционной прокуратуры против него, предложив в качестве своего преемника нынешнего главу МИД Александра Шелленберга.
"Этот правительственный кризис закончен, завтра в полдень я приведу к присяге нового канцлера и нового главу МИД. Работа в нашей стране сможет продолжиться", - сказал президент в своем первом после отставки Курца заявлении.
Он выразил благодарность Курцу за большой вклад в сохранение целостности государственных институтов.
Пока неизвестно, кто сменит Шалленберга на посту главы МИД Австрии. Присяга канцлера и министра состоится в понедельник в 13.00 (14.00 мск).
В среду прокуратура Австрии по расследованию экономических и коррупционных преступлений подтвердила, что ведет расследование в отношении Курца и девяти его приближенных по делу о коррупции и взяточничестве. Со стороны оппозиции звучали призывы об отставке канцлера, а партнёр партии Курца по коалиции - партия "Зеленые" - заявил о неспособности канцлера выполнять свои обязанности, потребовав от АНП предложить нового, достойного кандидата на эту роль.
Вчера, 21:48В МИД прокомментировали отставку Курца