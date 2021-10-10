https://ria.ru/20211010/kovid-1753739899.html

Риск смерти посчитан. Чем грозит одновременное заражение гриппом и COVID-19

Риск смерти посчитан. Чем грозит одновременное заражение гриппом и COVID-19 - РИА Новости, 10.10.2021

Риск смерти посчитан. Чем грозит одновременное заражение гриппом и COVID-19

На фоне продолжающейся пандемии коронавируса специалисты всего мира предупреждают о новой опасности. Из-за смягчения противоковидных ограничений во многих... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T08:00

2021-10-10T08:00

2021-10-10T10:37

наука

сша

москва

геннадий онищенко

стэнфордский университет

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье

биология

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости, Альфия Еникеева. На фоне продолжающейся пандемии коронавируса специалисты всего мира предупреждают о новой опасности. Из-за смягчения противоковидных ограничений во многих странах в этом году может начаться сезонная эпидемия гриппа. А распространение сразу двух инфекций и одновременное заражение ими приведет к сотням тысяч дополнительных жертв. Насколько на самом деле высока вероятность двойного инфицирования и чем оно может обернуться для обычного человека — в материале РИА Новости. Вирусная коммуналкаПервые сообщения о новой болезни COVID-19 пришли из КНР в конце декабря 2019 года. А уже в январе 2020-го китайские медики рассказали о четырех случаях коинфекции — одновременном заражении гриппом и SARS-CoV-2. Речь шла о пациентах 15, 30, 33 и 62 лет. У двух в организме, помимо коронавируса, обнаружили грипп типа А. У других — типа В. У всех этих людей температура была выше и держалась дольше, чем у остальных больных с подтвержденным COVID-19. Кроме того, они страдали от более сильного и продолжительного кашля. Тяжелее всего ковид протекал у пожилого мужчины с несколькими хроническими заболеваниями, в том числе онкологическим. У него развилась двусторонняя пневмония, высокую температуру не могли сбить 24 дня. Месяц спустя китайские врачи подробно описали еще один случай коинфекции. У 69-летнего пациента присутствовали все основные симптомы COVID-19: жар, озноб, боль в мышцах, потеря обоняния и впоследствии вирусная пневмония. Однако ни один из трех тестов не определил наличия в его организме SARS-CoV-2. Зато высокоточный метод ПЦР-диагностики выявил грипп типа А. Медики сделали вывод, что у мужчины сразу две инфекции, а ковид не обнаружили из-за ложноотрицательных результатов проб, взятых из верхних дыхательных путей. Вполне возможно, что коронавирус он подхватил немного позже, чем грипп, предположили авторы работы. Потому концентрация SARS-CoV-2 в его организме была достаточно низкая, и тест-система его просто не увидела. Возможно, это одна из причин, почему двойное заражение лабораторно выявляют не так часто. Кроме того, большинству пациентов с подтвержденным COVID-19 не проводят тестирование на другие вирусы. Хотя каждый пятый, заболевший ковидом, как показывают анализы, инфицирован и возбудителями других ОРВИ. А у каждого десятого, госпитализированного с обычной простудой, проявляются типичные симптомы коронавируса. Это выводы исследователей из Медицинского центра Стэнфордского университета (США), изучивших данные о 562 пациентах, которые попали в больницу с подозрением на COVID-19. Беда не приходит однаПока точных данных о частоте одновременного заражения вирусами гриппа и SARS-CoV-2 нет ни в одной стране мира. Однако последствия двойного инфицирования вселяют большие опасения. Течение обоих заболеваний утяжеляется, и возрастает вероятность серьезных осложнений вплоть до энцефалита — воспаления тканей головного мозга — и летального исхода. В частности, при коинфекции риск умереть увеличивается в шесть раз по сравнению с теми, у кого нет ни гриппа, ни ковида, и в два раза — по сравнению с пациентами только с коронавирусом. Кроме того, возбудители, вопреки ранее высказанным предположениям, начинают друг другу "помогать". Так, в экспериментах на культуре человеческих клеток и на мышах китайские ученые показали, что вирус гриппа типа А усиливает заразность SARS-CoV-2, если тот попадает в организм сразу вслед за ним. По крайней мере, возбудитель сезонной инфекции значительно облегчал вход и репликацию коронавируса во многих типах клеток, из которых состоят дыхательные пути и легочная ткань человека. Потому у мышей, зараженных обоими возбудителями, фиксировали более серьезные повреждения легких, чем у их сородичей, страдающих только от одного из заболеваний. Интересно, что подобную помощь SARS-CoV-2 оказывал только вирус гриппа типа А. Остальные возбудители ОРВИ — а исследователи заражали животных одновременно сразу несколькими патогенами — либо сдавались под натиском коронавируса, либо вытесняли его из клеток. Эти выводы пусть косвенно, но подтверждает более поздняя работа ученых из Саудовской Аравии, согласно которой почти половина случаев коинфекции приходится на сочетание SARS-CoV-2 и вируса типа А. Двойной удар — двойной ответВ России заболеваемость гриппом и ОРВИ за последний месяц выросла почти вдвое — преимущественно среди взрослых и детей от семи до 14 лет. Как отмечает Роспотребнадзор, по совокупному населению эпидемические пороги ОРВИ сейчас превышены в 60 субъектах России. Параллельно вот уже третью неделю подряд стабильно растет количество новых случаев COVID-19. Только в Москве за последнюю неделю ковид диагностировали у 4,5-5,5 тысячи человек в сутки. На фоне этих цифр специалисты не исключают развития так называемой твиндемии — одновременной эпидемии гриппа и коронавирусной инфекции. А значит, и повышения количества тяжелых больных. По сути, единственный разумный выход из ситуации — сделать две прививки: сперва от COVID-19, затем от гриппа, как рекомендуют в Роспотребнадзоре. В ведомстве советуют выдержать между ними срок не менее месяца. А в ближайшем будущем появится поливалентная вакцина, которая защищает от обеих инфекций сразу. Сейчас она проходит клинические испытания. Британские эпидемиологи отмечают, что одновременная вакцинация от гриппа и коронавируса не несет никаких дополнительных рисков и безопасна для здоровья. Именно так и поступила 67-летняя москвичка Тамара Докучаева. По ее словам, от ковида она привилась еще в мае, потому что "надоело не видеть внуков и всего бояться". А сейчас решила вакцинироваться и от гриппа в одном из передвижных пунктов, расположенных по всей Москве."Моя дочка живет на соседней станции, я к ней постоянно езжу. И, как выхожу из метро, постоянно эту палатку вижу. Вот решила подойти, узнать, что к чему. Ребята мне все объяснили. Ну я укололась и сейчас домой пойду. Все на душе спокойнее будет. Так-то я каждый год в поликлинике прививаюсь. А тут удобно, сделала по дороге", — рассказала Тамара Александровна. Она — одна из почти 20 миллионов россиян, которые сейчас вакцинированы от сезонного гриппа. Для надежной защиты населения, по словам Геннадия Онищенко, необходимо привить 70 миллионов. Именно столько доз получили люди в прошлом году. В результате эта инфекция практически исчезла. Медики рекомендуют вакцинироваться от гриппа до начала декабря. А сделать прививку от ковида можно в любое время.

https://ria.ru/20211006/koronavirus-1753416695.html

https://ria.ru/20210927/kanal-1752039458.html

https://ria.ru/20211001/gripp-1752604561.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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сша, москва, геннадий онищенко, стэнфордский университет, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье, биология, россия, коронавирус covid-19