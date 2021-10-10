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"Нос собрали". Появилось новое фото избитого в метро Романа Ковалева
Мужчина, избитый в метро, опубликовал новое фото и рассказал о самочувствии - РИА Новости, 10.10.2021
"Нос собрали". Появилось новое фото избитого в метро Романа Ковалева
Роман Ковалев, избитый в московском метро тремя мужчинами, опубликовал новое фото на своей странице в инстаграме и рассказал о самочувствии. РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T15:32
2021-10-10T15:39
происшествия
россия
избиение пассажира в московском метро
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Роман Ковалев, избитый в московском метро тремя мужчинами, опубликовал новое фото на своей странице в инстаграме и рассказал о самочувствии."Выздоровление идет полным ходом, нос собрали, отек с глаза сильно спал, что не может не радовать", — написал он. Молодой человек поблагодарил тех, кто поддержал его теплыми словами.Четвертого октября между станциями метро "Измайловская" и "Первомайская" Арбатско-Покровской линии в столице трое мужчин жестоко избили пассажира, который, по словам очевидцев, заступился за девушку. Его госпитализировали с переломами лицевой кости и носа, а также ушибами.Нападавших вскоре задержали. При этом они угрожали полицейским ножом и перцовым баллончиком. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, все трое — ранее судимые уроженцы Дагестана. В момент нападения они были пьяны.Магамаали Ханмагомедову, Ибрагиму Мусалаеву, Гасану Залибекову предъявили обвинение по статьям о покушении на убийство и угрозе насилием представителям власти. Роману Ковалеву московские власти выплатят два миллиона рублей.
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происшествия, россия, избиение пассажира в московском метро
15:32 10.10.2021 (обновлено: 15:39 10.10.2021)
 
Мужчина, избитый в метро, опубликовал новое фото и рассказал о самочувствии

Роман Ковалев, избитый в московском метро, опубликовал новое фото и рассказал о состоянии

© Фото : @mossobyanin/InstagramМэр города Москвы Сергей Собянин посетил Романа Ковалева в больнице
Мэр города Москвы Сергей Собянин посетил Романа Ковалева в больнице - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© Фото : @mossobyanin/Instagram
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Роман Ковалев, избитый в московском метро тремя мужчинами, опубликовал новое фото на своей странице в инстаграме и рассказал о самочувствии.
"Выздоровление идет полным ходом, нос собрали, отек с глаза сильно спал, что не может не радовать", — написал он. Молодой человек поблагодарил тех, кто поддержал его теплыми словами.
Четвертого октября между станциями метро "Измайловская" и "Первомайская" Арбатско-Покровской линии в столице трое мужчин жестоко избили пассажира, который, по словам очевидцев, заступился за девушку. Его госпитализировали с переломами лицевой кости и носа, а также ушибами.
Нападавших вскоре задержали. При этом они угрожали полицейским ножом и перцовым баллончиком. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, все трое — ранее судимые уроженцы Дагестана. В момент нападения они были пьяны.
Магамаали Ханмагомедову, Ибрагиму Мусалаеву, Гасану Залибекову предъявили обвинение по статьям о покушении на убийство и угрозе насилием представителям власти. Роману Ковалеву московские власти выплатят два миллиона рублей.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября, 12:33
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ПроисшествияРоссияИзбиение пассажира в московском метро
 
 
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