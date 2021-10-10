https://ria.ru/20211010/kovalev-1753890874.html

"Нос собрали". Появилось новое фото избитого в метро Романа Ковалева

Мужчина, избитый в метро, опубликовал новое фото и рассказал о самочувствии - РИА Новости, 10.10.2021

"Нос собрали". Появилось новое фото избитого в метро Романа Ковалева

Роман Ковалев, избитый в московском метро тремя мужчинами, опубликовал новое фото на своей странице в инстаграме и рассказал о самочувствии. РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T15:32

2021-10-10T15:32

2021-10-10T15:39

происшествия

россия

избиение пассажира в московском метро

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Роман Ковалев, избитый в московском метро тремя мужчинами, опубликовал новое фото на своей странице в инстаграме и рассказал о самочувствии."Выздоровление идет полным ходом, нос собрали, отек с глаза сильно спал, что не может не радовать", — написал он. Молодой человек поблагодарил тех, кто поддержал его теплыми словами.Четвертого октября между станциями метро "Измайловская" и "Первомайская" Арбатско-Покровской линии в столице трое мужчин жестоко избили пассажира, который, по словам очевидцев, заступился за девушку. Его госпитализировали с переломами лицевой кости и носа, а также ушибами.Нападавших вскоре задержали. При этом они угрожали полицейским ножом и перцовым баллончиком. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, все трое — ранее судимые уроженцы Дагестана. В момент нападения они были пьяны.Магамаали Ханмагомедову, Ибрагиму Мусалаеву, Гасану Залибекову предъявили обвинение по статьям о покушении на убийство и угрозе насилием представителям власти. Роману Ковалеву московские власти выплатят два миллиона рублей.

https://ria.ru/20211008/metro-1753654249.html

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происшествия, россия, избиение пассажира в московском метро