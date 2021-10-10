Европу ждет "кошмар" этой зимой

15:44 10.10.2021 (обновлено: 16:56 10.10.2021)
В Дании раскрыли "кошмарный сценарий" грядущей зимы в Европе
Jyllands-Posten раскрыла "кошмарный сценарий" грядущей зимы в Европе
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Аномальные морозы и дефицит энергоносителей станут настоящим кошмаром для европейцев этой зимой, пишет журналист датской газеты Jyllands-Posten Поуль Ларсен.
Говоря о возможном развитии событий в ближайшие месяцы, автор допустил, что в этом сезоне Европу могут накрыть аномальные морозы, как в феврале 2018 года, когда на континент обрушился антициклон "Хартмут", получивший прозвище "Чудище с Востока". Жертвами холодов тогда стали больше ста человек.
"Сибирские морозы охватили большую часть Центральной и Западной Европы. <…> Цены на энергию совершенно сошли с ума, и повсюду сообщают о введении "энергетических пайков", — описал "кошмарный" сценарий журналист.
Ларсен уверен, что даже температуры немного ниже нормы могут сильно сказаться на ценах на тепло и электричество в ЕС, так как газохранилища на континенте заполнены лишь на 72% — это самый низкий уровень за десятилетие.
"Рост цен обусловлен естественными рыночными причинами", — пояснил эксперт по энергетике Вели-Пекка Тюнккюнен из Александровского института в Хельсинки.
Среди причин называют повышенные энергозатраты на кондиционирование из-за жаркого лета, неудачный год для ветряных электростанций и увеличение спроса на фоне восстановления экономики.
Ситуация на европейском энергетическом рынке остается тяжелой на протяжении нескольких недель. Эксперты считают, что рекордное повышение стоимости фьючерсов связано с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков, а также высоким спросом на СПГ в Азии.
Владимир Путин на днях отметил, что Москва готова помочь стабилизировать ситуацию с энергоносителями.
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