Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211010/koshmar-1753892139.html
Европу ждет "кошмар" этой зимой
В Дании раскрыли "кошмарный сценарий" грядущей зимы в Европе - РИА Новости, 10.10.2021
Европу ждет "кошмар" этой зимой
Аномальные морозы и дефицит энергоносителей станут настоящим кошмаром для европейцев этой зимой, пишет журналист датской газеты Jyllands-Posten Поуль Ларсен. РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T15:44
2021-10-10T16:56
в мире
европа
дания
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569522415_0:120:3213:1927_1920x0_80_0_0_196320acfc812f8a2e941b1840a5ffd9.jpg
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Аномальные морозы и дефицит энергоносителей станут настоящим кошмаром для европейцев этой зимой, пишет журналист датской газеты Jyllands-Posten Поуль Ларсен.Говоря о возможном развитии событий в ближайшие месяцы, автор допустил, что в этом сезоне Европу могут накрыть аномальные морозы, как в феврале 2018 года, когда на континент обрушился антициклон "Хартмут", получивший прозвище "Чудище с Востока". Жертвами холодов тогда стали больше ста человек.Ларсен уверен, что даже температуры немного ниже нормы могут сильно сказаться на ценах на тепло и электричество в ЕС, так как газохранилища на континенте заполнены лишь на 72% — это самый низкий уровень за десятилетие."Рост цен обусловлен естественными рыночными причинами", — пояснил эксперт по энергетике Вели-Пекка Тюнккюнен из Александровского института в Хельсинки.Среди причин называют повышенные энергозатраты на кондиционирование из-за жаркого лета, неудачный год для ветряных электростанций и увеличение спроса на фоне восстановления экономики.Ситуация на европейском энергетическом рынке остается тяжелой на протяжении нескольких недель. Эксперты считают, что рекордное повышение стоимости фьючерсов связано с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков, а также высоким спросом на СПГ в Азии.Владимир Путин на днях отметил, что Москва готова помочь стабилизировать ситуацию с энергоносителями.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211010/potok-1753848469.html
https://ria.ru/20211009/potoki-1753825134.html
европа
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569522415_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_74bca0d4617104492d40738dc90abb96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, европа, дания, евросоюз
15:44 10.10.2021 (обновлено: 16:56 10.10.2021)
 
В Дании раскрыли "кошмарный сценарий" грядущей зимы в Европе

Jyllands-Posten раскрыла "кошмарный сценарий" грядущей зимы в Европе

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКонфорка газовой плиты
Конфорка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Аномальные морозы и дефицит энергоносителей станут настоящим кошмаром для европейцев этой зимой, пишет журналист датской газеты Jyllands-Posten Поуль Ларсен.
Говоря о возможном развитии событий в ближайшие месяцы, автор допустил, что в этом сезоне Европу могут накрыть аномальные морозы, как в феврале 2018 года, когда на континент обрушился антициклон "Хартмут", получивший прозвище "Чудище с Востока". Жертвами холодов тогда стали больше ста человек.

"Сибирские морозы охватили большую часть Центральной и Западной Европы. <…> Цены на энергию совершенно сошли с ума, и повсюду сообщают о введении "энергетических пайков", — описал "кошмарный" сценарий журналист.

Ларсен уверен, что даже температуры немного ниже нормы могут сильно сказаться на ценах на тепло и электричество в ЕС, так как газохранилища на континенте заполнены лишь на 72% — это самый низкий уровень за десятилетие.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток — 2 в Германии - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
Вчера, 02:32
В Европе придумали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"
"Рост цен обусловлен естественными рыночными причинами", — пояснил эксперт по энергетике Вели-Пекка Тюнккюнен из Александровского института в Хельсинки.
Среди причин называют повышенные энергозатраты на кондиционирование из-за жаркого лета, неудачный год для ветряных электростанций и увеличение спроса на фоне восстановления экономики.
Ситуация на европейском энергетическом рынке остается тяжелой на протяжении нескольких недель. Эксперты считают, что рекордное повышение стоимости фьючерсов связано с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков, а также высоким спросом на СПГ в Азии.
Владимир Путин на днях отметил, что Москва готова помочь стабилизировать ситуацию с энергоносителями.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
9 октября, 18:15
Европейцы заговорили о строительстве "Северного потока — 4"
 
В миреЕвропаДанияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:49В Китае заявили, что Индия препятствует решению приграничного вопроса
04:17Новая сторублевая купюра поступит в обращение к концу 2022 года
04:16Опрос показал, что почти треть россиян готовы перерабатывать ради повышения
04:09Назван способ увеличить размер своей пенсии
03:57Появилось видео конфликта, в ходе которого женщина попала под электробус
03:39Вильфанд сообщил о повышении ночных температур в Центральной России
03:34В ЕС выступили за включение атомной энергетики в список "зеленых" отраслей
03:27Врачи рассказали, в каком случае пациент легче и быстрее перенесет COVID-19
03:21Европа заинтересовалась предложением "Роскосмоса" о пусках "Союза-2" с Куру
03:18Эксперт рассказала о рисках потери квартиры даже с завещанием
03:07Вильфанд посоветовал россиянам успеть позагорать
03:00Юристы предупредили о тюремном сроке за фиктивную регистрацию в квартире
02:47Госдеп положительно оценил переговоры с "Талибаном"*
02:32Зеленский рассказал, успевает ли он смотреть "Квартал 95"
02:30Собчак попыталась оправдаться за "бодрый" вид после ДТП в Сочи
02:26Чижов призвал ЕС наладить отношения с Москвой, чтобы избежать дефицита газа
02:17Юрист объяснил, можно ли делать покупки с карты родственника
02:09Медведев убежден, что "дураков сражаться за Украину нет"
02:08Врач назвала способ нормализовать режим сна
02:04Медведев: нужно дождаться появления "вменяемого руководства" на Украине
Лента новостейМолния