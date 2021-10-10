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Европу ждет "кошмар" этой зимой

В Дании раскрыли "кошмарный сценарий" грядущей зимы в Европе - РИА Новости, 10.10.2021

Европу ждет "кошмар" этой зимой

Аномальные морозы и дефицит энергоносителей станут настоящим кошмаром для европейцев этой зимой, пишет журналист датской газеты Jyllands-Posten Поуль Ларсен. РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T15:44

2021-10-10T15:44

2021-10-10T16:56

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Аномальные морозы и дефицит энергоносителей станут настоящим кошмаром для европейцев этой зимой, пишет журналист датской газеты Jyllands-Posten Поуль Ларсен.Говоря о возможном развитии событий в ближайшие месяцы, автор допустил, что в этом сезоне Европу могут накрыть аномальные морозы, как в феврале 2018 года, когда на континент обрушился антициклон "Хартмут", получивший прозвище "Чудище с Востока". Жертвами холодов тогда стали больше ста человек.Ларсен уверен, что даже температуры немного ниже нормы могут сильно сказаться на ценах на тепло и электричество в ЕС, так как газохранилища на континенте заполнены лишь на 72% — это самый низкий уровень за десятилетие."Рост цен обусловлен естественными рыночными причинами", — пояснил эксперт по энергетике Вели-Пекка Тюнккюнен из Александровского института в Хельсинки.Среди причин называют повышенные энергозатраты на кондиционирование из-за жаркого лета, неудачный год для ветряных электростанций и увеличение спроса на фоне восстановления экономики.Ситуация на европейском энергетическом рынке остается тяжелой на протяжении нескольких недель. Эксперты считают, что рекордное повышение стоимости фьючерсов связано с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков, а также высоким спросом на СПГ в Азии.Владимир Путин на днях отметил, что Москва готова помочь стабилизировать ситуацию с энергоносителями.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211010/potok-1753848469.html

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в мире, европа, дания, евросоюз