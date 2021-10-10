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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211010/koronavirus-1753914178.html
Мир прошел 60% пути в борьбе с коронавирусом
В ВОЗ заявили о прохождении 60% пути в борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 10.10.2021
Мир прошел 60% пути в борьбе с коронавирусом
Человечество прошло около 60% пути в борьбе с коронавирусом, однако еще могут возникнуть неожиданные препятствия, заявила в интервью швейцарской газете... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T19:40
2021-10-10T20:16
распространение коронавируса
в мире
сша
индия
бразилия
воз
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Человечество прошло около 60% пути в борьбе с коронавирусом, однако еще могут возникнуть неожиданные препятствия, заявила в интервью швейцарской газете SonntagsBlick главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан.Она подчеркнула, что пока преждевременно говорить о скором завершении "марафона", так как пока неизвестно, какие еще препятствия могут возникнуть."Неожиданное появление новых вариантов — одно из многих событий пандемии, заставляющих нас быть скромными", — пояснила Сваминатан.Представитель ВОЗ призвала повысить темп вакцинации, чтобы защитить население от инфекции и предотвратить ее дальнейшие мутации.По данным организации, с начала пандемии в мире зафиксировали более 236 миллионов случаев заражения коронавирусом. Инфекция унесла жизни 4,8 миллиона человек. Наиболее сложная ситуация сложилась в США, Индии и Бразилии.
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в мире, сша, индия, бразилия, воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19, сумья сваминатан
19:40 10.10.2021 (обновлено: 20:16 10.10.2021)
 
В ВОЗ заявили о прохождении 60% пути в борьбе с коронавирусом

Главный научный сотрудник ВОЗ заявила о прохождении 60% пути в борьбе с COVID-19

© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкДезинфекция автомобиля скорой помощи
Дезинфекция автомобиля скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© Sputnik / Тимур Батыршин
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Человечество прошло около 60% пути в борьбе с коронавирусом, однако еще могут возникнуть неожиданные препятствия, заявила в интервью швейцарской газете SonntagsBlick главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан.
"Я надеюсь, что скоро мы пройдем 60% пути. Но не исключено, что нам предстоит взойти на очередную неожиданную гору", — сказала представитель организации.
Она подчеркнула, что пока преждевременно говорить о скором завершении "марафона", так как пока неизвестно, какие еще препятствия могут возникнуть.
"Неожиданное появление новых вариантов — одно из многих событий пандемии, заставляющих нас быть скромными", — пояснила Сваминатан.
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Представитель ВОЗ призвала повысить темп вакцинации, чтобы защитить население от инфекции и предотвратить ее дальнейшие мутации.
По данным организации, с начала пандемии в мире зафиксировали более 236 миллионов случаев заражения коронавирусом. Инфекция унесла жизни 4,8 миллиона человек. Наиболее сложная ситуация сложилась в США, Индии и Бразилии.
 
Распространение коронавирусаВ миреСШАИндияБразилияВОЗЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Сумья Сваминатан
 
 
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