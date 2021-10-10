https://ria.ru/20211010/koronavirus-1753914178.html

Мир прошел 60% пути в борьбе с коронавирусом

В ВОЗ заявили о прохождении 60% пути в борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 10.10.2021

Мир прошел 60% пути в борьбе с коронавирусом

Человечество прошло около 60% пути в борьбе с коронавирусом, однако еще могут возникнуть неожиданные препятствия, заявила в интервью швейцарской газете... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T19:40

2021-10-10T19:40

2021-10-10T20:16

распространение коронавируса

в мире

сша

индия

бразилия

воз

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Человечество прошло около 60% пути в борьбе с коронавирусом, однако еще могут возникнуть неожиданные препятствия, заявила в интервью швейцарской газете SonntagsBlick главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан.Она подчеркнула, что пока преждевременно говорить о скором завершении "марафона", так как пока неизвестно, какие еще препятствия могут возникнуть."Неожиданное появление новых вариантов — одно из многих событий пандемии, заставляющих нас быть скромными", — пояснила Сваминатан.Представитель ВОЗ призвала повысить темп вакцинации, чтобы защитить население от инфекции и предотвратить ее дальнейшие мутации.По данным организации, с начала пандемии в мире зафиксировали более 236 миллионов случаев заражения коронавирусом. Инфекция унесла жизни 4,8 миллиона человек. Наиболее сложная ситуация сложилась в США, Индии и Бразилии.

https://ria.ru/20211009/vstrecha-1753773906.html

сша

индия

бразилия

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в мире, сша, индия, бразилия, воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19, сумья сваминатан