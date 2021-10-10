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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211010/koronavirus-1753868512.html
В России выявили 28 647 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 28 647 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 10.10.2021
В России выявили 28 647 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в 85 российских регионах зафиксировали 28 647 новых случаев COVID-19, сообщил оперативный штаб. РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T11:22
2021-10-10T12:30
распространение коронавируса
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. За сутки в 85 российских регионах зафиксировали 28 647 новых случаев COVID-19, сообщил оперативный штаб.Умерли 962 человека, из больниц выписали более 17 тысяч человек. Днем ранее штаб зарегистрировал 29 362 заболевших (темп прироста — 0,37 процента) и максимум погибших — 968. Количество летальных исходов превышает 900 пятый день подряд.Больше всего инфицированных выявили в Москве — 4610 (вчера 6001). В Санкт-Петербурге зарегистрировали 2822 заболевших, в Подмосковье — 2026, Самарской области — 687, Нижегородской — 641, Воронежской — 630.Меньше всего заболевших в Ненецком автономном округе — 15, на Чукотке — 16, а в Магаданской области — 20.В целом за время пандемии в России заразились коронавирусом 7 775 365 человек, 6 858 119 из них вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается почти 236,6 миллиона зараженных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 237,2 миллиона; более 4,8 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:22 10.10.2021 (обновлено: 12:30 10.10.2021)
 
В России выявили 28 647 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 28 647 новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник у Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани, где возобновлен прием пациентов с COVID-19
Медицинский сотрудник у Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани, где возобновлен прием пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. За сутки в 85 российских регионах зафиксировали 28 647 новых случаев COVID-19, сообщил оперативный штаб.
Умерли 962 человека, из больниц выписали более 17 тысяч человек. Днем ранее штаб зарегистрировал 29 362 заболевших (темп прироста — 0,37 процента) и максимум погибших — 968. Количество летальных исходов превышает 900 пятый день подряд.
Больше всего инфицированных выявили в Москве — 4610 (вчера 6001). В Санкт-Петербурге зарегистрировали 2822 заболевших, в Подмосковье — 2026, Самарской области — 687, Нижегородской — 641, Воронежской — 630.
Меньше всего заболевших в Ненецком автономном округе — 15, на Чукотке — 16, а в Магаданской области — 20.
В целом за время пандемии в России заразились коронавирусом 7 775 365 человек, 6 858 119 из них вылечились.
Медицинские работники в госпитале для лечения пациентов с внебольничной пневмонией в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
Вчера, 03:11Распространение коронавируса
Врачи Роспотребнадзора дали рекомендации по реабилитации после COVID-19
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается почти 236,6 миллиона зараженных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 237,2 миллиона; более 4,8 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
 
Распространение коронавирусаРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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