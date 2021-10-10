https://ria.ru/20211010/koronavirus-1753868512.html

В России выявили 28 647 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 28 647 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 10.10.2021

В России выявили 28 647 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в 85 российских регионах зафиксировали 28 647 новых случаев COVID-19, сообщил оперативный штаб. РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T11:22

2021-10-10T11:22

2021-10-10T12:30

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. За сутки в 85 российских регионах зафиксировали 28 647 новых случаев COVID-19, сообщил оперативный штаб.Умерли 962 человека, из больниц выписали более 17 тысяч человек. Днем ранее штаб зарегистрировал 29 362 заболевших (темп прироста — 0,37 процента) и максимум погибших — 968. Количество летальных исходов превышает 900 пятый день подряд.Больше всего инфицированных выявили в Москве — 4610 (вчера 6001). В Санкт-Петербурге зарегистрировали 2822 заболевших, в Подмосковье — 2026, Самарской области — 687, Нижегородской — 641, Воронежской — 630.Меньше всего заболевших в Ненецком автономном округе — 15, на Чукотке — 16, а в Магаданской области — 20.В целом за время пандемии в России заразились коронавирусом 7 775 365 человек, 6 858 119 из них вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается почти 236,6 миллиона зараженных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 237,2 миллиона; более 4,8 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211010/koronavirus-1753848797.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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