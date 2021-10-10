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В России разнесли версию о появлении ковида из-за китайских шахтеров
Ученые оценили гипотезу о мутации коронавируса в теле шахтера - РИА Новости, 10.10.2021
В России разнесли версию о появлении ковида из-за китайских шахтеров
Доктор медицинских наук Николай Малышев скептически отнесся к гипотезе американского ученого Джонатана Латэма о том, что коронавирус эволюционировал в теле... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T09:27
2021-10-10T09:27
2021-10-10T11:11
распространение коронавируса
ухань
китай
юньнань
николай малышев
россия
коронавирус covid-19
александр чепурнов
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Доктор медицинских наук Николай Малышев скептически отнесся к гипотезе американского ученого Джонатана Латэма о том, что коронавирус эволюционировал в теле китайского шахтера в течение десяти лет."Для ученых важно застолбить ту или иную тему, высказать свою гипотезу. Если она подтвердится — хорошо, не подтвердится — скажут, это была предварительная версия", — заявил он РБК.Руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов согласился с коллегой, отметив, что такие версии легко придумываются. "Я не очень верю в эту теорию, потому что у вируса очень сложная и тонкая организация", — подчеркнул вирусолог.Ранее исполнительный директор американской организации Bioscience Resource Project Джонатан Латэм заявил, что в 2012 году группа шахтеров, разгребавших остатки помета летучих мышей в шахте в провинции Юньнань, заразилась коронавирусом RaTG13, похожим на возбудитель COVID-19. Трое из них умерли, остальные провели в больнице около полугода. Образцы патогена, который поразил шахтеров, отправили исследователям в Ухань, где впоследствии и зафиксировали первую вспышку коронавирусной инфекции.
https://ria.ru/20211009/vstrecha-1753773906.html
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ухань, китай, юньнань, николай малышев, россия, коронавирус covid-19, александр чепурнов
09:27 10.10.2021 (обновлено: 11:11 10.10.2021)
Ученые оценили гипотезу о мутации коронавируса в теле шахтера
Российские ученые: гипотеза Латэма о мутации коронавируса в теле шахтера сомнительна