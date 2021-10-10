https://ria.ru/20211010/koronavirus-1753848797.html
Врачи Роспотребнадзора дали рекомендации по реабилитации после COVID-19
Врачи Роспотребнадзора дали рекомендации по реабилитации после COVID-19 - РИА Новости, 10.10.2021
Врачи Роспотребнадзора дали рекомендации по реабилитации после COVID-19
От проблем с памятью у перенесших COVID-19 можно избавиться с помощью витаминов, разгадывания кроссвордов, запоминания стихов и решения математических задач,... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T03:11
2021-10-10T03:11
2021-10-10T03:28
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
татьяна руженцова
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. От проблем с памятью у перенесших COVID-19 можно избавиться с помощью витаминов, разгадывания кроссвордов, запоминания стихов и решения математических задач, считают опрошенные РИА Новости врачи Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.Младший научный сотрудник клинического отдела ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, врач-терапевт Дарья Хавкина подчеркнула, что полное восстановление памяти после перенесенного коронавируса возможно. Однако оно может происходить в течение различного периода времени — все зависит от выраженности нарушений и корректирующей терапии.Наиболее правильный комплекс мероприятий для восстановления у того или другого пациента порекомендует терапевт или невропатолог, так как универсальной схемы нет, добавила Хавкина.По ее словам, вероятно, пациентам с такими проблемами назначат витаминные комплексы — на нервную систему наиболее выраженное влияние оказывают витамины группы В.Как заявила заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова, на проблемы с памятью после и во время болезни жалуются часто.Она отметила, что степень выраженности этих нарушений зависит как от изменений, которые были у человека до инфекции, так и от тяжести COVID-19. Собеседница агентства пояснила, что трудности с запоминанием могут встречаться даже у пациентов, которые перенесли болезнь в легкой форме.По словам специалиста, вакцинация существенно снижает степень тяжести течения и уменьшает все проявления в том числе и нарушения памяти, даже если человек все же заболел.
https://ria.ru/20210908/koronavirus-1749104706.html
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РИА Новости
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, татьяна руженцова
03:11 10.10.2021 (обновлено: 03:28 10.10.2021)
Врачи Роспотребнадзора дали рекомендации по реабилитации после COVID-19
Врачи Роспотребнадзора рассказали, что восстановить память после COVID-19 помогут витамины
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. От проблем с памятью у перенесших COVID-19 можно избавиться с помощью витаминов, разгадывания кроссвордов, запоминания стихов и решения математических задач, считают опрошенные РИА Новости врачи Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Младший научный сотрудник клинического отдела ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, врач-терапевт Дарья Хавкина подчеркнула, что полное восстановление памяти после перенесенного коронавируса возможно. Однако оно может происходить в течение различного периода времени — все зависит от выраженности нарушений и корректирующей терапии.
"Чаще восстановительный период занимает 1,5-2 месяца после выздоровления. Однако у некоторых пациентов снижение памяти сохраняется до полугода и дольше", — сказала Хавкина.
Наиболее правильный комплекс мероприятий для восстановления у того или другого пациента порекомендует терапевт или невропатолог, так как универсальной схемы нет, добавила Хавкина.
По ее словам, вероятно, пациентам с такими проблемами назначат витаминные комплексы — на нервную систему наиболее выраженное влияние оказывают витамины группы В.
Как заявила заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова
, на проблемы с памятью после и во время болезни жалуются часто.
"Врачи чаще говорят о так называемых когнитивных нарушениях, к которым относят не только нарушения памяти, но и снижение способности анализировать информацию, делать выводы, формулировать фразы и осуществлять различные обдуманные действия", — сказала Руженцова.
Она отметила, что степень выраженности этих нарушений зависит как от изменений, которые были у человека до инфекции, так и от тяжести COVID-19
. Собеседница агентства пояснила, что трудности с запоминанием могут встречаться даже у пациентов, которые перенесли болезнь в легкой форме.
По словам специалиста, вакцинация существенно снижает степень тяжести течения и уменьшает все проявления в том числе и нарушения памяти, даже если человек все же заболел.