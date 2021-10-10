https://ria.ru/20211010/koronavirus-1753848797.html

Врачи Роспотребнадзора дали рекомендации по реабилитации после COVID-19

Врачи Роспотребнадзора дали рекомендации по реабилитации после COVID-19 - РИА Новости, 10.10.2021

Врачи Роспотребнадзора дали рекомендации по реабилитации после COVID-19

От проблем с памятью у перенесших COVID-19 можно избавиться с помощью витаминов, разгадывания кроссвордов, запоминания стихов и решения математических задач,... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T03:11

2021-10-10T03:11

2021-10-10T03:28

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

татьяна руженцова

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. От проблем с памятью у перенесших COVID-19 можно избавиться с помощью витаминов, разгадывания кроссвордов, запоминания стихов и решения математических задач, считают опрошенные РИА Новости врачи Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.Младший научный сотрудник клинического отдела ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, врач-терапевт Дарья Хавкина подчеркнула, что полное восстановление памяти после перенесенного коронавируса возможно. Однако оно может происходить в течение различного периода времени — все зависит от выраженности нарушений и корректирующей терапии.Наиболее правильный комплекс мероприятий для восстановления у того или другого пациента порекомендует терапевт или невропатолог, так как универсальной схемы нет, добавила Хавкина.По ее словам, вероятно, пациентам с такими проблемами назначат витаминные комплексы — на нервную систему наиболее выраженное влияние оказывают витамины группы В.Как заявила заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова, на проблемы с памятью после и во время болезни жалуются часто.Она отметила, что степень выраженности этих нарушений зависит как от изменений, которые были у человека до инфекции, так и от тяжести COVID-19. Собеседница агентства пояснила, что трудности с запоминанием могут встречаться даже у пациентов, которые перенесли болезнь в легкой форме.По словам специалиста, вакцинация существенно снижает степень тяжести течения и уменьшает все проявления в том числе и нарушения памяти, даже если человек все же заболел.

https://ria.ru/20210908/koronavirus-1749104706.html

https://ria.ru/20211005/dykhanie-1753092661.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, татьяна руженцова