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На Украине раскрыли ключ к победе над Россией

На Украине нашли способ одержать верх в войне с Россией - РИА Новости, 10.10.2021

На Украине раскрыли ключ к победе над Россией

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскрыл "ключ к победе" в войне с Россией. Его цитирует "Обозреватель". РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T16:13

2021-10-10T16:13

2021-10-10T19:11

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскрыл "ключ к победе" в войне с Россией. Его цитирует "Обозреватель".По словам дипломата, именно Байден может поставить России "красные линии" в вопросах глобальной политики.Климкин добавил, что поддержка других западных стран также крайне важна: ее нужно учитывать и использовать. Однако Киев в противостоянии с Москвой должен в первую очередь рассчитывать на себя, подытожил он.Украинские политические деятели неоднократно выступали с воинственными заявлениями в адрес России. Так, бывший депутат Верховной рады Борислав Береза призвал дождаться серьезных политических катаклизмов в Москве, чтобы захватить Крым. Парламентарий Алексей Гончаренко называл Кубань "украинскими этническими землями", а националист Дмитрий Ярош грозился захватить Краснодарский край, Воронеж и часть Ростовской области.В России высказывания киевских политиков назвали пустыми. По мнению зампреда комитета Госдумы по обороне Александра Шерина, украинские государственные деятели своими речами пытаются отвлечь население страны от внутренних проблем.

https://radiosputnik.ria.ru/20211009/saakashvili-1753791143.html

https://ria.ru/20211001/katera-1752593321.html

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политика, украина, сша, евросоюз, верховная рада украины, госдума рф, павел климкин, россия