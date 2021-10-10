19:02 10.10.2021 (обновлено: 19:12 10.10.2021)
Климкин оценил вероятность встречи Путина и Зеленского
Экс-глава МИД Украины Климкин считает пока маловероятной встречу Путина и Зеленского
© AP Photo / Efrem LukatskyПавел Климкин
© AP Photo / Efrem Lukatsky
КИЕВ, 4 окт - РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя заявление главы государства Владимира Зеленского о готовности встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, заявил, что переговоры маловероятны, так как не видит желания Путина идти на компромиссы по Донбассу.
Накануне Зеленский заявил, что хотел бы провести встречу с Путиным в формате тет-а-тет, отметив, что она может быть очень результативной. При этом он считает, что окружение российского президента пытается не допустить эту встречу.
"У меня вызывает вопрос, что значит встреча тет-а-тет. Во-вторых, Путин всегда сам определяет, как он проводит встречи и никто ему тут не указывает, как и что проводить. Но для меня большой вопрос, и думаю, для Зеленского это тоже большой вопрос, чтобы он не попал в шпагат. Поскольку часть украинского общества воспримет встречу с Путиным как предательство или сдачу национальных интересов", - сказал Климкин в эфире телеканала "Украина 24".
В то же время, по мнению Климкина, проведение такой встречи маловероятно.
"Я на сегодня не вижу готовности Путина идти навстречу, даже на какие-то компромиссы по Донбассу. Он прекрасно понимает, какая геополитическая мясорубка раскручивается и очень хочет, чтобы мы туда тоже попали... О чем могут говорить на такой встрече? Это прямые поставки энергоресурсов и тут я вижу, конечно же риски, поскольку Путин всегда хочет посадить нас на газовую иглу. И это, конечно же могут быть разговоры о паспортах (в Донбассе - ред.), языке и еще много другого, что Путин в последнее время продвигает", - считает Климкин.
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