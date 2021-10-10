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В китайской провинции Шаньси продолжительные ливни вызвали наводнение
В китайской провинции Шаньси продолжительные ливни вызвали наводнение - РИА Новости, 10.10.2021
В китайской провинции Шаньси продолжительные ливни вызвали наводнение
Власти провинции Шаньси на севере Китая срочно эвакуировали более 120 тысяч человек из-за наводнения, вызванного продолжительными дождями, следует из сообщения... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T13:33
2021-10-10T13:33
в мире
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шаньси
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ПЕКИН, 10 окт - РИА Новости. Власти провинции Шаньси на севере Китая срочно эвакуировали более 120 тысяч человек из-за наводнения, вызванного продолжительными дождями, следует из сообщения управления по чрезвычайным ситуациям провинции."120 100 человек были срочно эвакуированы в безопасные места", - отмечается в сообщении.Всего в зоне стихийного бедствия оказались свыше 1,75 миллиона человек в 76 городах и уездах провинции. В результате наводнения было разрушено более 17 тысяч построек, пострадали около 190 тысяч гектаров посевов сельхозкультур.Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что в результате схода оползня, вызванного продолжительными дождями, в китайской провинции Шаньси 6 октября погибли четыре сотрудника дорожной полиции.
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в мире, китай, шаньси
13:33 10.10.2021
 
В китайской провинции Шаньси продолжительные ливни вызвали наводнение

Власти китайской провинции Шаньси эвакуировали более 120 тысяч человек из-за наводнения

© AP Photo / Ng Han GuanДождь в Китае
Дождь в Китае - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© AP Photo / Ng Han Guan
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ПЕКИН, 10 окт - РИА Новости. Власти провинции Шаньси на севере Китая срочно эвакуировали более 120 тысяч человек из-за наводнения, вызванного продолжительными дождями, следует из сообщения управления по чрезвычайным ситуациям провинции.
"120 100 человек были срочно эвакуированы в безопасные места", - отмечается в сообщении.
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Всего в зоне стихийного бедствия оказались свыше 1,75 миллиона человек в 76 городах и уездах провинции. В результате наводнения было разрушено более 17 тысяч построек, пострадали около 190 тысяч гектаров посевов сельхозкультур.
Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что в результате схода оползня, вызванного продолжительными дождями, в китайской провинции Шаньси 6 октября погибли четыре сотрудника дорожной полиции.
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