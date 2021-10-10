https://ria.ru/20211010/kitay-1753879283.html
В китайской провинции Шаньси продолжительные ливни вызвали наводнение
В китайской провинции Шаньси продолжительные ливни вызвали наводнение - РИА Новости, 10.10.2021
В китайской провинции Шаньси продолжительные ливни вызвали наводнение
Власти провинции Шаньси на севере Китая срочно эвакуировали более 120 тысяч человек из-за наводнения, вызванного продолжительными дождями, следует из сообщения... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T13:33
2021-10-10T13:33
2021-10-10T13:33
в мире
китай
шаньси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147259/24/1472592437_0:130:3000:1818_1920x0_80_0_0_f3f99fbe9220ac68a938b94f0e12a6db.jpg
ПЕКИН, 10 окт - РИА Новости. Власти провинции Шаньси на севере Китая срочно эвакуировали более 120 тысяч человек из-за наводнения, вызванного продолжительными дождями, следует из сообщения управления по чрезвычайным ситуациям провинции."120 100 человек были срочно эвакуированы в безопасные места", - отмечается в сообщении.Всего в зоне стихийного бедствия оказались свыше 1,75 миллиона человек в 76 городах и уездах провинции. В результате наводнения было разрушено более 17 тысяч построек, пострадали около 190 тысяч гектаров посевов сельхозкультур.Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что в результате схода оползня, вызванного продолжительными дождями, в китайской провинции Шаньси 6 октября погибли четыре сотрудника дорожной полиции.
https://ria.ru/20211007/alabama-1753594558.html
https://ria.ru/20210824/klimat-1747001834.html
китай
шаньси
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147259/24/1472592437_202:0:2799:1948_1920x0_80_0_0_ecc09a2f2667dc085ed724cdeae35a18.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, шаньси
В китайской провинции Шаньси продолжительные ливни вызвали наводнение
Власти китайской провинции Шаньси эвакуировали более 120 тысяч человек из-за наводнения