https://ria.ru/20211010/kitay-1753879283.html

В китайской провинции Шаньси продолжительные ливни вызвали наводнение

В китайской провинции Шаньси продолжительные ливни вызвали наводнение - РИА Новости, 10.10.2021

В китайской провинции Шаньси продолжительные ливни вызвали наводнение

Власти провинции Шаньси на севере Китая срочно эвакуировали более 120 тысяч человек из-за наводнения, вызванного продолжительными дождями, следует из сообщения... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T13:33

2021-10-10T13:33

2021-10-10T13:33

в мире

китай

шаньси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147259/24/1472592437_0:130:3000:1818_1920x0_80_0_0_f3f99fbe9220ac68a938b94f0e12a6db.jpg

ПЕКИН, 10 окт - РИА Новости. Власти провинции Шаньси на севере Китая срочно эвакуировали более 120 тысяч человек из-за наводнения, вызванного продолжительными дождями, следует из сообщения управления по чрезвычайным ситуациям провинции."120 100 человек были срочно эвакуированы в безопасные места", - отмечается в сообщении.Всего в зоне стихийного бедствия оказались свыше 1,75 миллиона человек в 76 городах и уездах провинции. В результате наводнения было разрушено более 17 тысяч построек, пострадали около 190 тысяч гектаров посевов сельхозкультур.Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что в результате схода оползня, вызванного продолжительными дождями, в китайской провинции Шаньси 6 октября погибли четыре сотрудника дорожной полиции.

https://ria.ru/20211007/alabama-1753594558.html

https://ria.ru/20210824/klimat-1747001834.html

китай

шаньси

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, китай, шаньси