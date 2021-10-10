https://ria.ru/20211010/kishinev-1753875960.html

В центре Кишинева началась акция оппозиции

В центре Кишинева началась акция оппозиции - РИА Новости, 10.10.2021

В центре Кишинева началась акция оппозиции

Оппозиционный блок "Коммунисты и социалисты" Молдавии в воскресенье в центре Кишинева проводит акцию протеста в защиту арестованного генпрокурора Александра... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T12:38

2021-10-10T12:38

2021-10-10T12:40

в мире

кишинев

молдавия

майя санду

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КИШИНЕВ, 10 окт — РИА Новости. Оппозиционный блок "Коммунисты и социалисты" Молдавии в воскресенье в центре Кишинева проводит акцию протеста в защиту арестованного генпрокурора Александра Стояногло и против диктатуры властей, передает корреспондент РИА Новости.Высший совет прокуроров Молдавии 5 октября принял решение отстранить Стояногло от должности, в тот же день его задержали на 72 часа, а затем перевели под домашний арест на 30 дней, обвинив в пассивной коррупции, превышении полномочий, злоупотреблении служебным положением, а также указании ложных данных в декларациях. В ответ на это оппозиция обвинила власть в диктатуре и организовала акцию протеста в центре Кишинева.Сторонники оппозиционного блока собрались около полудня перед зданием парламента республики, напротив располагается президентский дворец."Мы пришли сюда, чтобы потребовать свободы Стояногло, мы хотим справедливости, мы выступаем против методов, которые используют власти. Мы пришли, чтобы не допустить произвола властей, мы против их грязных методов, которые используются для установления диктатуры", - заявил вице-председатель парламента Влад Батрынча.Организаторы подчеркивают, что их протест носит исключительно мирный характер, при этом они не исключают, что это лишь первая из подобных акций. Участники акции принесли с собой плакаты, на них - призывы освободить Стояногло, требуют справедливости и настаивают на том, что в ситуации виновата президент Майя Санду и правящая партия "Действие и солидарность".

https://ria.ru/20211008/moldaviya-1753680582.html

кишинев

молдавия

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в мире, кишинев, молдавия, майя санду