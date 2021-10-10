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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211010/kino-1753583209.html
Баян, матрешка и даже попугай. Как иностранцы изображают русских в кино
Баян, матрешка и даже попугай. Как иностранцы изображают русских в кино - РИА Новости, 10.10.2021
Баян, матрешка и даже попугай. Как иностранцы изображают русских в кино
Играют на балалайках, пьют водку из горлышка, решают проблемы драками, состязаются в метании навоза и вообще ведут себя эксцентрично — именно таковы русские по... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T08:00
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. Играют на балалайках, пьют водку из горлышка, решают проблемы драками, состязаются в метании навоза и вообще ведут себя эксцентрично — именно таковы русские по мнению голливудских режиссеров. О самых ярких и комичных киноперсонажах — в материале РИА Новости.
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дженнифер лоуренс, фото, венсан кассель, вигго мортенсен, микки рурк, арнольд шварценеггер, рэйф файнс, кейт бланшетт, джон малкович, знаменитости, сергей полунин, кино и сериалы, эль фэннинг
08:00 10.10.2021 (обновлено: 08:04 10.10.2021)
 

Баян, матрешка и даже попугай. Как иностранцы изображают русских в кино

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. Играют на балалайках, пьют водку из горлышка, решают проблемы драками, состязаются в метании навоза и вообще ведут себя эксцентрично — именно таковы русские по мнению голливудских режиссеров. О самых ярких и комичных киноперсонажах — в материале РИА Новости.
© European Broadcasting Union (2020)

Сегодняшний именинник Дэн Стивенс прославился благодаря роли британского аристократа в сериале "Аббатство Даунтон". Но одним из самых колоритных его проектов стал "Музыкальный конкурс Евровидение: История группы Fire Saga", в котором он сыграл русского певца Александра Лемтова.

Этот персонаж — карикатура на российскую эстраду с аллюзиями на Киркорова.

Лемтов получился довольно безобидным, но за счет "фактурности" (музыкальный номер с дикими танцами, эксцентричные высказывания) он превратился чуть ли не в главного героя мюзикла. Российских зрителей этот тип точно позабавил.

Кадр из мюзикла Евровидение
1 из 10

Сегодняшний именинник Дэн Стивенс прославился благодаря роли британского аристократа в сериале "Аббатство Даунтон". Но одним из самых колоритных его проектов стал "Музыкальный конкурс Евровидение: История группы Fire Saga", в котором он сыграл русского певца Александра Лемтова.

Этот персонаж — карикатура на российскую эстраду с аллюзиями на Киркорова.

Лемтов получился довольно безобидным, но за счет "фактурности" (музыкальный номер с дикими танцами, эксцентричные высказывания) он превратился чуть ли не в главного героя мюзикла. Российских зрителей этот тип точно позабавил.

© European Broadcasting Union (2020)
© Chernin Entertainment (2018)

Когда американцы показывают что-нибудь "классическое" (например, балет), зачастую выходит неловко. В "Красном воробье" Дженнифер Лоуренс сыграла балерину Доминику (актриса признавалась, что много тренировалась, но в итоге все важные элементы за нее выполняла профессиональная танцовщица). Из-за коварного героя, роль которого исполнил Сергей Полунин, Доминика получает травму и (вот неожиданность) становится русской шпионкой.

На иностранцев произвел впечатление колоритный русский быт, но в России раскритиковали "клюкву" и стереотипы (квартиры-коммуналки, многочисленные отсылки к давно ушедшим в прошлое советским реалиям).

Зато в картине можно послушать русский акцент Лоуренс.

Кадр из фильма Красный воробей
2 из 10

Когда американцы показывают что-нибудь "классическое" (например, балет), зачастую выходит неловко. В "Красном воробье" Дженнифер Лоуренс сыграла балерину Доминику (актриса признавалась, что много тренировалась, но в итоге все важные элементы за нее выполняла профессиональная танцовщица). Из-за коварного героя, роль которого исполнил Сергей Полунин, Доминика получает травму и (вот неожиданность) становится русской шпионкой.

На иностранцев произвел впечатление колоритный русский быт, но в России раскритиковали "клюкву" и стереотипы (квартиры-коммуналки, многочисленные отсылки к давно ушедшим в прошлое советским реалиям).

Зато в картине можно послушать русский акцент Лоуренс.

© Chernin Entertainment (2018)
© Carolco Pictures Inc. (1988)

Иногда американцы пытаются говорить по-русски. Классика жанра — Иван Данко в исполнении Арнольда Шварценеггера в "Красной жаре".

Это история про доперестроечные времена, торговлю наркотиками и мафию. Многие долго верили, что именно так все в России и происходит.

Шварценеггер произнес несколько фраз по-русски (разумеется, с акцентом), его герой многие вопросы решал кулаками, а ляпов в фильме ну очень много.

Чего стоит сводка КГБ, напечатанная транслитом и с ошибками, или удостоверение Данко не в виде корочки, а медали, как у американских шерифов.

Кадр из фильма Красная жара
3 из 10

Иногда американцы пытаются говорить по-русски. Классика жанра — Иван Данко в исполнении Арнольда Шварценеггера в "Красной жаре".

Это история про доперестроечные времена, торговлю наркотиками и мафию. Многие долго верили, что именно так все в России и происходит.

Шварценеггер произнес несколько фраз по-русски (разумеется, с акцентом), его герой многие вопросы решал кулаками, а ляпов в фильме ну очень много.

Чего стоит сводка КГБ, напечатанная транслитом и с ошибками, или удостоверение Данко не в виде корочки, а медали, как у американских шерифов.

© Carolco Pictures Inc. (1988)
© Lucasfilm Ltd. (2008)

Впрочем, и новые картины не отличаются достоверностью. В фильме "Индиана Джонс и Королевство Хрустального черепа" австралийка Кейт Бланшетт сыграла дерзкую советскую командиршу Ирину Спалько.

Кагэбэшница, награжденная тремя орденами Ленина, невероятно комична. Ее злодейство гротескно, а манера разговора агрессивна и ненатуральна. Ну а какой еще может быть советская разведчица, которая оказалась в Амазонии и охотится за хрустальными черепами?

По уровню абсурда обошел ее только сам Индиана, когда спасся от ядерного взрыва, спрятавшись в холодильнике.

Кадр из фильма Индиана Джонс и королевство хрустального черепа
4 из 10

Впрочем, и новые картины не отличаются достоверностью. В фильме "Индиана Джонс и Королевство Хрустального черепа" австралийка Кейт Бланшетт сыграла дерзкую советскую командиршу Ирину Спалько.

Кагэбэшница, награжденная тремя орденами Ленина, невероятно комична. Ее злодейство гротескно, а манера разговора агрессивна и ненатуральна. Ну а какой еще может быть советская разведчица, которая оказалась в Амазонии и охотится за хрустальными черепами?

По уровню абсурда обошел ее только сам Индиана, когда спасся от ядерного взрыва, спрятавшись в холодильнике.

© Lucasfilm Ltd. (2008)
© Miramax Films (1998)

Вообще, КГБ — любимая тема в Голливуде. "Шулера" рассказывают о мире покера и криминала в Нью-Йорке 1990-х. Естественно, не обходится без русских. Заправляет одним из подпольных клубов герой Джона Малковича по кличке Тедди КГБ.

Его пародийный русский акцент — одна из удач фильма.

Малкович постарался: сплошное удовольствие смотреть на его "доброго" мафиози в спортивных штанах и с бородкой. Так в Америке представляют русского криминального авторитета.

Многие зрители хотели бы, чтобы у Тедди было больше экранного времени.

Кадр из фильма Шулера
5 из 10

Вообще, КГБ — любимая тема в Голливуде. "Шулера" рассказывают о мире покера и криминала в Нью-Йорке 1990-х. Естественно, не обходится без русских. Заправляет одним из подпольных клубов герой Джона Малковича по кличке Тедди КГБ.

Его пародийный русский акцент — одна из удач фильма.

Малкович постарался: сплошное удовольствие смотреть на его "доброго" мафиози в спортивных штанах и с бородкой. Так в Америке представляют русского криминального авторитета.

Многие зрители хотели бы, чтобы у Тедди было больше экранного времени.

© Miramax Films (1998)
© Fairview Entertainment (2010)

Хотя в кино русские не всегда разведчики. В "Железном человеке 2" главный злодей — инженер Иван Ванко, который мстит Тони Старку за то, что тот захватил чертежи его отца.

Исполнителя этой роли Микки Рурка украсили колоритными татуировками (их срисовывали с реального заключенного, отсидевшего 20 лет в колонии Соликамска), на плечо ему посадили попугая, к рукам прикрепили ужасные электрические хлысты.

Несмотря на столь странный образ, Рурк сделал своего Ивана человечным, достойным сострадания и понимания.

Кадр из фильма Железный человек
6 из 10

Хотя в кино русские не всегда разведчики. В "Железном человеке 2" главный злодей — инженер Иван Ванко, который мстит Тони Старку за то, что тот захватил чертежи его отца.

Исполнителя этой роли Микки Рурка украсили колоритными татуировками (их срисовывали с реального заключенного, отсидевшего 20 лет в колонии Соликамска), на плечо ему посадили попугая, к рукам прикрепили ужасные электрические хлысты.

Несмотря на столь странный образ, Рурк сделал своего Ивана человечным, достойным сострадания и понимания.

© Fairview Entertainment (2010)
© Astral Media Inc. (2007)

Фильм "Порок на экспорт" про злобных русских в Лондоне разделил киносообщество: одни хвалили его за необычный сюжет, другие критиковали за воспевание насилия.

Но актерские работы стоят упоминания. Вигго Мортенсен, чтобы лучше подготовиться, в одиночку путешествовал по России. Его персонаж по-настоящему устрашающий — татуировки ему каждый раз наносили в течение четырех часов.

А сына русского мафиози Кирилла сыграл Венсан Кассель. Он пьет водку из горлышка и творит совершенно безумные вещи. Другие герои едят борщ на званом ужине в ресторане, глушат спиртное по поводу и без. То есть не отходят от стереотипов про "настоящих русских".

Кадр из фильма Порок на экспорт
7 из 10

Фильм "Порок на экспорт" про злобных русских в Лондоне разделил киносообщество: одни хвалили его за необычный сюжет, другие критиковали за воспевание насилия.

Но актерские работы стоят упоминания. Вигго Мортенсен, чтобы лучше подготовиться, в одиночку путешествовал по России. Его персонаж по-настоящему устрашающий — татуировки ему каждый раз наносили в течение четырех часов.

А сына русского мафиози Кирилла сыграл Венсан Кассель. Он пьет водку из горлышка и творит совершенно безумные вещи. Другие герои едят борщ на званом ужине в ресторане, глушат спиртное по поводу и без. То есть не отходят от стереотипов про "настоящих русских".

© Astral Media Inc. (2007)
© BBC America (2018)

Если русские не разведчики, то психопаты. Как Вилланель (или Оксана Астанкова) в "Убивая Еву". Она сначала скрывается, а потом становится одержимой выслеживающей ее офицером MI5 Евой.

Для российских зрителей главное даже не сюжет, а ляпы, которых в сериале довольно много.

Водку пьют "россияне" много и часто, едят печенье "Копвеска" (наверное, так гугл-переводчик переводит для британцев овсяное печенье). Родственники героини живут в деревушке с типично славянским названием Гризмет, где собирают урожай и состязаются в метании навоза.

Кадр из сериала Убивая Еву
8 из 10

Если русские не разведчики, то психопаты. Как Вилланель (или Оксана Астанкова) в "Убивая Еву". Она сначала скрывается, а потом становится одержимой выслеживающей ее офицером MI5 Евой.

Для российских зрителей главное даже не сюжет, а ляпы, которых в сериале довольно много.

Водку пьют "россияне" много и часто, едят печенье "Копвеска" (наверное, так гугл-переводчик переводит для британцев овсяное печенье). Родственники героини живут в деревушке с типично славянским названием Гризмет, где собирают урожай и состязаются в метании навоза.

© BBC America (2018)
© 7 Arts International (1998)

Британец Рэйф Файнс известен не только тем, что он — Волан-де-Морт, но и своей любовью к русской культуре.

В фильме "Онегин", который снимала сестра Файнса Марта, главную роль исполнил Рэйф. Его светский денди, при всем уважении к стараниям актера, часто промахивается в эмоциях персонажа.

От стихотворной формы в картине избавились. Отдельно надо отметить неподходящий саундтрек: вальс "На сопках Маньчжурии" и песня "Ой, цветет калина в поле у ручья" были написаны гораздо позже времени действия.

Но кинокритикам понравилось, в 1999 году за роль Татьяны Лив Тайлер получила "Золотого Овна" — национальную премию российской кинокритики и кинопрессы.

Кадр из фильма Евгений Онегин
9 из 10

Британец Рэйф Файнс известен не только тем, что он — Волан-де-Морт, но и своей любовью к русской культуре.

В фильме "Онегин", который снимала сестра Файнса Марта, главную роль исполнил Рэйф. Его светский денди, при всем уважении к стараниям актера, часто промахивается в эмоциях персонажа.

От стихотворной формы в картине избавились. Отдельно надо отметить неподходящий саундтрек: вальс "На сопках Маньчжурии" и песня "Ой, цветет калина в поле у ручья" были написаны гораздо позже времени действия.

Но кинокритикам понравилось, в 1999 году за роль Татьяны Лив Тайлер получила "Золотого Овна" — национальную премию российской кинокритики и кинопрессы.

© 7 Arts International (1998)
© Echo Lake Entertainment (2020-...)

"Абсурд и фарс в Российской империи" — подходящий был бы слоган для сериала "Великая". Эль Фэннинг играет будущую правительницу Екатерину II, а Николас Холт — ее супруга Петра III.

Екатерина занимается не планами по захвату трона, а фактически движением #MeToo: противостоит домашнему насилию и борется за права женщин. И получает в подарок от мужа медведя на цепи.

На фоне мелькают темнокожий граф Ростов, граф Раскольников, аристократ Брежнев.

Не забудем про "бойцовский клуб" между енотами и собаками и ужины, на которых подают головы убитых врагов.

В общем, настоящий рок-н-ролл с панковским задором в антураже императорских дворцов.

Кадр из сериала Великая
10 из 10

"Абсурд и фарс в Российской империи" — подходящий был бы слоган для сериала "Великая". Эль Фэннинг играет будущую правительницу Екатерину II, а Николас Холт — ее супруга Петра III.

Екатерина занимается не планами по захвату трона, а фактически движением #MeToo: противостоит домашнему насилию и борется за права женщин. И получает в подарок от мужа медведя на цепи.

На фоне мелькают темнокожий граф Ростов, граф Раскольников, аристократ Брежнев.

Не забудем про "бойцовский клуб" между енотами и собаками и ужины, на которых подают головы убитых врагов.

В общем, настоящий рок-н-ролл с панковским задором в антураже императорских дворцов.

© Echo Lake Entertainment (2020-...)
 
КультураДженнифер ЛоуренсВенсан КассельВигго МортенсенМикки РуркАрнольд ШварценеггерРэйф ФайнсКейт БланшеттДжон МалковичЗнаменитостиСергей ПолунинКино и сериалыЭль Фэннинг
 
 
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