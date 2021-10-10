Баян, матрешка и даже попугай. Как иностранцы изображают русских в кино

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Сегодняшний именинник Дэн Стивенс прославился благодаря роли британского аристократа в сериале "Аббатство Даунтон". Но одним из самых колоритных его проектов стал "Музыкальный конкурс Евровидение: История группы Fire Saga", в котором он сыграл русского певца Александра Лемтова.

Этот персонаж — карикатура на российскую эстраду с аллюзиями на Киркорова.

Лемтов получился довольно безобидным, но за счет "фактурности" (музыкальный номер с дикими танцами, эксцентричные высказывания) он превратился чуть ли не в главного героя мюзикла. Российских зрителей этот тип точно позабавил.