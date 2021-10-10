Баян, матрешка и даже попугай. Как иностранцы изображают русских в кино
Сегодняшний именинник Дэн Стивенс прославился благодаря роли британского аристократа в сериале "Аббатство Даунтон". Но одним из самых колоритных его проектов стал "Музыкальный конкурс Евровидение: История группы Fire Saga", в котором он сыграл русского певца Александра Лемтова.
Этот персонаж — карикатура на российскую эстраду с аллюзиями на Киркорова.
Лемтов получился довольно безобидным, но за счет "фактурности" (музыкальный номер с дикими танцами, эксцентричные высказывания) он превратился чуть ли не в главного героя мюзикла. Российских зрителей этот тип точно позабавил.
Сегодняшний именинник Дэн Стивенс прославился благодаря роли британского аристократа в сериале "Аббатство Даунтон". Но одним из самых колоритных его проектов стал "Музыкальный конкурс Евровидение: История группы Fire Saga", в котором он сыграл русского певца Александра Лемтова.
Этот персонаж — карикатура на российскую эстраду с аллюзиями на Киркорова.
Лемтов получился довольно безобидным, но за счет "фактурности" (музыкальный номер с дикими танцами, эксцентричные высказывания) он превратился чуть ли не в главного героя мюзикла. Российских зрителей этот тип точно позабавил.
Когда американцы показывают что-нибудь "классическое" (например, балет), зачастую выходит неловко. В "Красном воробье" Дженнифер Лоуренс сыграла балерину Доминику (актриса признавалась, что много тренировалась, но в итоге все важные элементы за нее выполняла профессиональная танцовщица). Из-за коварного героя, роль которого исполнил Сергей Полунин, Доминика получает травму и (вот неожиданность) становится русской шпионкой.
На иностранцев произвел впечатление колоритный русский быт, но в России раскритиковали "клюкву" и стереотипы (квартиры-коммуналки, многочисленные отсылки к давно ушедшим в прошлое советским реалиям).
Зато в картине можно послушать русский акцент Лоуренс.
Когда американцы показывают что-нибудь "классическое" (например, балет), зачастую выходит неловко. В "Красном воробье" Дженнифер Лоуренс сыграла балерину Доминику (актриса признавалась, что много тренировалась, но в итоге все важные элементы за нее выполняла профессиональная танцовщица). Из-за коварного героя, роль которого исполнил Сергей Полунин, Доминика получает травму и (вот неожиданность) становится русской шпионкой.
На иностранцев произвел впечатление колоритный русский быт, но в России раскритиковали "клюкву" и стереотипы (квартиры-коммуналки, многочисленные отсылки к давно ушедшим в прошлое советским реалиям).
Зато в картине можно послушать русский акцент Лоуренс.
Иногда американцы пытаются говорить по-русски. Классика жанра — Иван Данко в исполнении Арнольда Шварценеггера в "Красной жаре".
Это история про доперестроечные времена, торговлю наркотиками и мафию. Многие долго верили, что именно так все в России и происходит.
Шварценеггер произнес несколько фраз по-русски (разумеется, с акцентом), его герой многие вопросы решал кулаками, а ляпов в фильме ну очень много.
Чего стоит сводка КГБ, напечатанная транслитом и с ошибками, или удостоверение Данко не в виде корочки, а медали, как у американских шерифов.
Иногда американцы пытаются говорить по-русски. Классика жанра — Иван Данко в исполнении Арнольда Шварценеггера в "Красной жаре".
Это история про доперестроечные времена, торговлю наркотиками и мафию. Многие долго верили, что именно так все в России и происходит.
Шварценеггер произнес несколько фраз по-русски (разумеется, с акцентом), его герой многие вопросы решал кулаками, а ляпов в фильме ну очень много.
Чего стоит сводка КГБ, напечатанная транслитом и с ошибками, или удостоверение Данко не в виде корочки, а медали, как у американских шерифов.
Впрочем, и новые картины не отличаются достоверностью. В фильме "Индиана Джонс и Королевство Хрустального черепа" австралийка Кейт Бланшетт сыграла дерзкую советскую командиршу Ирину Спалько.
Кагэбэшница, награжденная тремя орденами Ленина, невероятно комична. Ее злодейство гротескно, а манера разговора агрессивна и ненатуральна. Ну а какой еще может быть советская разведчица, которая оказалась в Амазонии и охотится за хрустальными черепами?
По уровню абсурда обошел ее только сам Индиана, когда спасся от ядерного взрыва, спрятавшись в холодильнике.
Впрочем, и новые картины не отличаются достоверностью. В фильме "Индиана Джонс и Королевство Хрустального черепа" австралийка Кейт Бланшетт сыграла дерзкую советскую командиршу Ирину Спалько.
Кагэбэшница, награжденная тремя орденами Ленина, невероятно комична. Ее злодейство гротескно, а манера разговора агрессивна и ненатуральна. Ну а какой еще может быть советская разведчица, которая оказалась в Амазонии и охотится за хрустальными черепами?
По уровню абсурда обошел ее только сам Индиана, когда спасся от ядерного взрыва, спрятавшись в холодильнике.
Вообще, КГБ — любимая тема в Голливуде. "Шулера" рассказывают о мире покера и криминала в Нью-Йорке 1990-х. Естественно, не обходится без русских. Заправляет одним из подпольных клубов герой Джона Малковича по кличке Тедди КГБ.
Его пародийный русский акцент — одна из удач фильма.
Малкович постарался: сплошное удовольствие смотреть на его "доброго" мафиози в спортивных штанах и с бородкой. Так в Америке представляют русского криминального авторитета.
Многие зрители хотели бы, чтобы у Тедди было больше экранного времени.
Вообще, КГБ — любимая тема в Голливуде. "Шулера" рассказывают о мире покера и криминала в Нью-Йорке 1990-х. Естественно, не обходится без русских. Заправляет одним из подпольных клубов герой Джона Малковича по кличке Тедди КГБ.
Его пародийный русский акцент — одна из удач фильма.
Малкович постарался: сплошное удовольствие смотреть на его "доброго" мафиози в спортивных штанах и с бородкой. Так в Америке представляют русского криминального авторитета.
Многие зрители хотели бы, чтобы у Тедди было больше экранного времени.
Хотя в кино русские не всегда разведчики. В "Железном человеке 2" главный злодей — инженер Иван Ванко, который мстит Тони Старку за то, что тот захватил чертежи его отца.
Исполнителя этой роли Микки Рурка украсили колоритными татуировками (их срисовывали с реального заключенного, отсидевшего 20 лет в колонии Соликамска), на плечо ему посадили попугая, к рукам прикрепили ужасные электрические хлысты.
Несмотря на столь странный образ, Рурк сделал своего Ивана человечным, достойным сострадания и понимания.
Хотя в кино русские не всегда разведчики. В "Железном человеке 2" главный злодей — инженер Иван Ванко, который мстит Тони Старку за то, что тот захватил чертежи его отца.
Исполнителя этой роли Микки Рурка украсили колоритными татуировками (их срисовывали с реального заключенного, отсидевшего 20 лет в колонии Соликамска), на плечо ему посадили попугая, к рукам прикрепили ужасные электрические хлысты.
Несмотря на столь странный образ, Рурк сделал своего Ивана человечным, достойным сострадания и понимания.
Фильм "Порок на экспорт" про злобных русских в Лондоне разделил киносообщество: одни хвалили его за необычный сюжет, другие критиковали за воспевание насилия.
Но актерские работы стоят упоминания. Вигго Мортенсен, чтобы лучше подготовиться, в одиночку путешествовал по России. Его персонаж по-настоящему устрашающий — татуировки ему каждый раз наносили в течение четырех часов.
А сына русского мафиози Кирилла сыграл Венсан Кассель. Он пьет водку из горлышка и творит совершенно безумные вещи. Другие герои едят борщ на званом ужине в ресторане, глушат спиртное по поводу и без. То есть не отходят от стереотипов про "настоящих русских".
Фильм "Порок на экспорт" про злобных русских в Лондоне разделил киносообщество: одни хвалили его за необычный сюжет, другие критиковали за воспевание насилия.
Но актерские работы стоят упоминания. Вигго Мортенсен, чтобы лучше подготовиться, в одиночку путешествовал по России. Его персонаж по-настоящему устрашающий — татуировки ему каждый раз наносили в течение четырех часов.
А сына русского мафиози Кирилла сыграл Венсан Кассель. Он пьет водку из горлышка и творит совершенно безумные вещи. Другие герои едят борщ на званом ужине в ресторане, глушат спиртное по поводу и без. То есть не отходят от стереотипов про "настоящих русских".
Если русские не разведчики, то психопаты. Как Вилланель (или Оксана Астанкова) в "Убивая Еву". Она сначала скрывается, а потом становится одержимой выслеживающей ее офицером MI5 Евой.
Для российских зрителей главное даже не сюжет, а ляпы, которых в сериале довольно много.
Водку пьют "россияне" много и часто, едят печенье "Копвеска" (наверное, так гугл-переводчик переводит для британцев овсяное печенье). Родственники героини живут в деревушке с типично славянским названием Гризмет, где собирают урожай и состязаются в метании навоза.
Если русские не разведчики, то психопаты. Как Вилланель (или Оксана Астанкова) в "Убивая Еву". Она сначала скрывается, а потом становится одержимой выслеживающей ее офицером MI5 Евой.
Для российских зрителей главное даже не сюжет, а ляпы, которых в сериале довольно много.
Водку пьют "россияне" много и часто, едят печенье "Копвеска" (наверное, так гугл-переводчик переводит для британцев овсяное печенье). Родственники героини живут в деревушке с типично славянским названием Гризмет, где собирают урожай и состязаются в метании навоза.
Британец Рэйф Файнс известен не только тем, что он — Волан-де-Морт, но и своей любовью к русской культуре.
В фильме "Онегин", который снимала сестра Файнса Марта, главную роль исполнил Рэйф. Его светский денди, при всем уважении к стараниям актера, часто промахивается в эмоциях персонажа.
От стихотворной формы в картине избавились. Отдельно надо отметить неподходящий саундтрек: вальс "На сопках Маньчжурии" и песня "Ой, цветет калина в поле у ручья" были написаны гораздо позже времени действия.
Но кинокритикам понравилось, в 1999 году за роль Татьяны Лив Тайлер получила "Золотого Овна" — национальную премию российской кинокритики и кинопрессы.
Британец Рэйф Файнс известен не только тем, что он — Волан-де-Морт, но и своей любовью к русской культуре.
В фильме "Онегин", который снимала сестра Файнса Марта, главную роль исполнил Рэйф. Его светский денди, при всем уважении к стараниям актера, часто промахивается в эмоциях персонажа.
От стихотворной формы в картине избавились. Отдельно надо отметить неподходящий саундтрек: вальс "На сопках Маньчжурии" и песня "Ой, цветет калина в поле у ручья" были написаны гораздо позже времени действия.
Но кинокритикам понравилось, в 1999 году за роль Татьяны Лив Тайлер получила "Золотого Овна" — национальную премию российской кинокритики и кинопрессы.
"Абсурд и фарс в Российской империи" — подходящий был бы слоган для сериала "Великая". Эль Фэннинг играет будущую правительницу Екатерину II, а Николас Холт — ее супруга Петра III.
Екатерина занимается не планами по захвату трона, а фактически движением #MeToo: противостоит домашнему насилию и борется за права женщин. И получает в подарок от мужа медведя на цепи.
На фоне мелькают темнокожий граф Ростов, граф Раскольников, аристократ Брежнев.
Не забудем про "бойцовский клуб" между енотами и собаками и ужины, на которых подают головы убитых врагов.
В общем, настоящий рок-н-ролл с панковским задором в антураже императорских дворцов.
"Абсурд и фарс в Российской империи" — подходящий был бы слоган для сериала "Великая". Эль Фэннинг играет будущую правительницу Екатерину II, а Николас Холт — ее супруга Петра III.
Екатерина занимается не планами по захвату трона, а фактически движением #MeToo: противостоит домашнему насилию и борется за права женщин. И получает в подарок от мужа медведя на цепи.
На фоне мелькают темнокожий граф Ростов, граф Раскольников, аристократ Брежнев.
Не забудем про "бойцовский клуб" между енотами и собаками и ужины, на которых подают головы убитых врагов.
В общем, настоящий рок-н-ролл с панковским задором в антураже императорских дворцов.