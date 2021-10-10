https://ria.ru/20211010/khurma-1753861341.html
Агроном рассказал, как выбрать хурму
Агроном рассказал, как выбрать хурму - РИА Новости, 10.10.2021
Агроном рассказал, как выбрать хурму
У спелой, невяжущей хурмы в мякоти коричневые прожилки, а на ее кожице должны быть сухие "песочные" полоски, также важны цвет и форма плодов, рассказал РИА... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T09:59
2021-10-10T09:59
2021-10-10T11:28
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ТАШКЕНТ, 10 окт — РИА Новости. У спелой, невяжущей хурмы в мякоти коричневые прожилки, а на ее кожице должны быть сухие "песочные" полоски, также важны цвет и форма плодов, рассказал РИА Новости узбекский биолог и агроном Фарход Валиев."Самый простой способ выбрать хурму — сковырнуть кожуру у основания плода и посмотреть, есть ли в мякоти коричневатые прожилки. Именно они указывают на то, что хурма спелая и уже не вяжет", — сказал он.По словам Валиева, признаком зрелости также считаются сухие "песочные" полоски на кожице плода.Но если покупателю нужны более развернутые характеристики, то здесь нужно сначала обратить внимание на цвет, форму и плотность этих ягод.
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общество, россия
09:59 10.10.2021 (обновлено: 11:28 10.10.2021)
Агроном рассказал, как выбрать хурму
Агроном рассказал, как выбрать невяжущую хурму
ТАШКЕНТ, 10 окт — РИА Новости. У спелой, невяжущей хурмы в мякоти коричневые прожилки, а на ее кожице должны быть сухие "песочные" полоски, также важны цвет и форма плодов, рассказал РИА Новости узбекский биолог и агроном Фарход Валиев.
"Самый простой способ выбрать хурму — сковырнуть кожуру у основания плода и посмотреть, есть ли в мякоти коричневатые прожилки. Именно они указывают на то, что хурма спелая и уже не вяжет", — сказал он.
По словам Валиева, признаком зрелости также считаются сухие "песочные" полоски на кожице плода.
Но если покупателю нужны более развернутые характеристики, то здесь нужно сначала обратить внимание на цвет, форму и плотность этих ягод.