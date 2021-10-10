https://ria.ru/20211010/khurma-1753861341.html

Агроном рассказал, как выбрать хурму

Агроном рассказал, как выбрать хурму - РИА Новости, 10.10.2021

Агроном рассказал, как выбрать хурму

У спелой, невяжущей хурмы в мякоти коричневые прожилки, а на ее кожице должны быть сухие "песочные" полоски, также важны цвет и форма плодов, рассказал РИА... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T09:59

2021-10-10T09:59

2021-10-10T11:28

общество

россия

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ТАШКЕНТ, 10 окт — РИА Новости. У спелой, невяжущей хурмы в мякоти коричневые прожилки, а на ее кожице должны быть сухие "песочные" полоски, также важны цвет и форма плодов, рассказал РИА Новости узбекский биолог и агроном Фарход Валиев."Самый простой способ выбрать хурму — сковырнуть кожуру у основания плода и посмотреть, есть ли в мякоти коричневатые прожилки. Именно они указывают на то, что хурма спелая и уже не вяжет", — сказал он.По словам Валиева, признаком зрелости также считаются сухие "песочные" полоски на кожице плода.Но если покупателю нужны более развернутые характеристики, то здесь нужно сначала обратить внимание на цвет, форму и плотность этих ягод.

https://rsport.ria.ru/20210924/grusha-1751618478.html

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