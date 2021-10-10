Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211010/khurma-1753861341.html
Агроном рассказал, как выбрать хурму
Агроном рассказал, как выбрать хурму - РИА Новости, 10.10.2021
Агроном рассказал, как выбрать хурму
У спелой, невяжущей хурмы в мякоти коричневые прожилки, а на ее кожице должны быть сухие "песочные" полоски, также важны цвет и форма плодов, рассказал РИА... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T09:59
2021-10-10T11:28
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150758/34/1507583419_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_e7f4bd63034da7e9c629d6fd68e39c50.jpg
ТАШКЕНТ, 10 окт — РИА Новости. У спелой, невяжущей хурмы в мякоти коричневые прожилки, а на ее кожице должны быть сухие "песочные" полоски, также важны цвет и форма плодов, рассказал РИА Новости узбекский биолог и агроном Фарход Валиев."Самый простой способ выбрать хурму — сковырнуть кожуру у основания плода и посмотреть, есть ли в мякоти коричневатые прожилки. Именно они указывают на то, что хурма спелая и уже не вяжет", — сказал он.По словам Валиева, признаком зрелости также считаются сухие "песочные" полоски на кожице плода.Но если покупателю нужны более развернутые характеристики, то здесь нужно сначала обратить внимание на цвет, форму и плотность этих ягод.
https://rsport.ria.ru/20210924/grusha-1751618478.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150758/34/1507583419_94:0:878:588_1920x0_80_0_0_d967de7b0773c3d8764388faaf4802d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, россия
09:59 10.10.2021 (обновлено: 11:28 10.10.2021)
 
Агроном рассказал, как выбрать хурму

Агроном рассказал, как выбрать невяжущую хурму

CC0 / WebArts / Хурма
Хурма - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
CC0 / WebArts /
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 10 окт — РИА Новости. У спелой, невяжущей хурмы в мякоти коричневые прожилки, а на ее кожице должны быть сухие "песочные" полоски, также важны цвет и форма плодов, рассказал РИА Новости узбекский биолог и агроном Фарход Валиев.
"Самый простой способ выбрать хурму — сковырнуть кожуру у основания плода и посмотреть, есть ли в мякоти коричневатые прожилки. Именно они указывают на то, что хурма спелая и уже не вяжет", — сказал он.
По словам Валиева, признаком зрелости также считаются сухие "песочные" полоски на кожице плода.
Но если покупателю нужны более развернутые характеристики, то здесь нужно сначала обратить внимание на цвет, форму и плотность этих ягод.
Фрукты - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 14:55ЗОЖ
Диетолог рассказала о неожиданной пользе осеннего фрукта
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:49В Китае заявили, что Индия препятствует решению приграничного вопроса
04:17Новая сторублевая купюра поступит в обращение к концу 2022 года
04:16Опрос показал, что почти треть россиян готовы перерабатывать ради повышения
04:09Назван способ увеличить размер своей пенсии
03:57Появилось видео конфликта, в ходе которого женщина попала под электробус
03:39Вильфанд сообщил о повышении ночных температур в Центральной России
03:34В ЕС выступили за включение атомной энергетики в список "зеленых" отраслей
03:27Врачи рассказали, в каком случае пациент легче и быстрее перенесет COVID-19
03:21Европа заинтересовалась предложением "Роскосмоса" о пусках "Союза-2" с Куру
03:18Эксперт рассказала о рисках потери квартиры даже с завещанием
03:07Вильфанд посоветовал россиянам успеть позагорать
03:00Юристы предупредили о тюремном сроке за фиктивную регистрацию в квартире
02:47Госдеп положительно оценил переговоры с "Талибаном"*
02:32Зеленский рассказал, успевает ли он смотреть "Квартал 95"
02:30Собчак попыталась оправдаться за "бодрый" вид после ДТП в Сочи
02:26Чижов призвал ЕС наладить отношения с Москвой, чтобы избежать дефицита газа
02:17Юрист объяснил, можно ли делать покупки с карты родственника
02:09Медведев убежден, что "дураков сражаться за Украину нет"
02:08Врач назвала способ нормализовать режим сна
02:04Медведев: нужно дождаться появления "вменяемого руководства" на Украине
Лента новостейМолния