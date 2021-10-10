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В ЕС призвали Минск отменить смертную казнь
В ЕС призвали Минск отменить смертную казнь - РИА Новости, 10.10.2021
В ЕС призвали Минск отменить смертную казнь
Глава представительства ЕС в Белоруссии Дирк Шубель заявил, что Минску следует двигаться в сторону отмены смертной казни. РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T17:16
2021-10-10T17:16
в мире
сша
парламентская ассамблея совета европы
белоруссия
минск
александр лукашенко
facebook
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МИНСК, 10 окт - РИА Новости. Глава представительства ЕС в Белоруссии Дирк Шубель заявил, что Минску следует двигаться в сторону отмены смертной казни."Мы призываем Беларусь двигаться в сторону отмены смертной казни. Создание все большего вакуума справедливости и верховенства права в стране является достаточной причиной для введения моратория", - сказал дипломат в видео, размещенном на странице представительства ЕС в республике в Facebook по случаю Всемирного дня против смертной казни.Он напомнил, что Белоруссия остается единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь. "Власти всегда скудно сообщали о казнях, однако в последнее время эта процедура стала еще более секретной", – добавил Шубель.По его словам, мир выработал дюжину весомых аргументов против высшей меры наказания казни, "поэтому, наряду с пытками и рабством, она должна быть безвозвратно исключена из систем правосудия всех обществ, включая, конечно, и белорусское".Белоруссия - единственная страна в Европе, где применяется смертная казнь. В 1996 году вопрос об отмене высшей меры наказания выносился в Белоруссии на общенациональный референдум. За ее сохранение тогда проголосовали почти 80,5% принявших участие в плебисците.Наличие смертных приговоров ранее называлось основным препятствием для восстановления Белоруссии в статусе спецприглашенного в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Ряд международных организаций и правозащитники призывают Минск отказаться от высшей меры или ввести на нее мораторий. В предыдущие годы президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что решение по этому вопросу может быть принято только на референдуме. Он подчеркивал, что ничего с тех пор, как вопрос был в 1996 году, не изменилось, и высказывал сомнения по поводу целесообразности выносить эту тему вновь на народное голосование, чтобы "получить отрицательный ответ".В Белоруссии готовится проект новой конституции. В белорусском обществе высказывались предположения, что вопрос о целесообразности сохранения смертной казни можно урегулировать в новой конституции, однако специально созданная комиссия, которая вырабатывала проект поправок в основной закон, не пришла к консенсусу по данному вопросу. В итоге на совещании по проекту обновленной конституции Лукашенко высказал предположение, что большинство белорусов выступает за смертную казнь, однако согласился с предложениями о целесообразности в будущем поднять вопрос ее отмены на отдельном референдуме.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились, они стали поэтапно вводить санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
https://ria.ru/20211008/strelba-1753710051.html
https://ria.ru/20211008/belorussiya-1753613359.html
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в мире, сша, парламентская ассамблея совета европы, белоруссия, минск, александр лукашенко, facebook
17:16 10.10.2021
 
В ЕС призвали Минск отменить смертную казнь

Глава представительства ЕС в Белоруссии Шубель призвал Минск отменить смертную казнь

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МИНСК, 10 окт - РИА Новости. Глава представительства ЕС в Белоруссии Дирк Шубель заявил, что Минску следует двигаться в сторону отмены смертной казни.
"Мы призываем Беларусь двигаться в сторону отмены смертной казни. Создание все большего вакуума справедливости и верховенства права в стране является достаточной причиной для введения моратория", - сказал дипломат в видео, размещенном на странице представительства ЕС в республике в Facebook по случаю Всемирного дня против смертной казни.
Он напомнил, что Белоруссия остается единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь. "Власти всегда скудно сообщали о казнях, однако в последнее время эта процедура стала еще более секретной", – добавил Шубель.
По его словам, мир выработал дюжину весомых аргументов против высшей меры наказания казни, "поэтому, наряду с пытками и рабством, она должна быть безвозвратно исключена из систем правосудия всех обществ, включая, конечно, и белорусское".
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Белоруссия - единственная страна в Европе, где применяется смертная казнь. В 1996 году вопрос об отмене высшей меры наказания выносился в Белоруссии на общенациональный референдум. За ее сохранение тогда проголосовали почти 80,5% принявших участие в плебисците.
Наличие смертных приговоров ранее называлось основным препятствием для восстановления Белоруссии в статусе спецприглашенного в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Ряд международных организаций и правозащитники призывают Минск отказаться от высшей меры или ввести на нее мораторий. В предыдущие годы президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что решение по этому вопросу может быть принято только на референдуме. Он подчеркивал, что ничего с тех пор, как вопрос был в 1996 году, не изменилось, и высказывал сомнения по поводу целесообразности выносить эту тему вновь на народное голосование, чтобы "получить отрицательный ответ".
В Белоруссии готовится проект новой конституции. В белорусском обществе высказывались предположения, что вопрос о целесообразности сохранения смертной казни можно урегулировать в новой конституции, однако специально созданная комиссия, которая вырабатывала проект поправок в основной закон, не пришла к консенсусу по данному вопросу. В итоге на совещании по проекту обновленной конституции Лукашенко высказал предположение, что большинство белорусов выступает за смертную казнь, однако согласился с предложениями о целесообразности в будущем поднять вопрос ее отмены на отдельном референдуме.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились, они стали поэтапно вводить санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
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