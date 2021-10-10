В Казахстане на месте сгоревшего склада боеприпасов прогремел взрыв
В Казахстане на месте сгоревшего склада боеприпасов прогремел взрыв, пострадавших нет
© Фото : Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики КазахстанСотрудник МЧС Республики Казахстан во время тушения пожара
АЛМА-АТА, 10 окт - РИА Новости. На территории сгоревшего в августе текущего года в Жамбылской области Казахстана (на юге республики) склада инженерных боеприпасов в воскресенье взорвался неустановленный предмет, пострадавших и разрушений нет, сообщила пресс-служба министерства обороны страны.
"Около 07.20 (04.20 мск) на территории склада инженерных боеприпасов в поселке Сарыкемер Жамбылской области произошло срабатывание поврежденного ранее пожаром взрывоопасного предмета. Дальнего разлета осколков и фрагментов в результате взрыва не было. Работы в это время не проводились, рядом люди не находились. Повреждения зданиям и строениям не нанесено", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
1 сентября, 09:19В районе Казахстана, где взорвался склад боеприпасов, объявили ЧС
В пресс-службе добавили, что "в дальнейшем не исключаются подобные случаи". "Кроме того, на территории склада будет производиться контролируемое уничтожение боеприпасов. В настоящее время продолжаются работы по очистке технической территории от взрывоопасных предметов, где 26 августа текущего года произошел пожар", - отмечается в пресс-релизе.
В августе 2021 года в Жамбылской области возник пожар на складе воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы. Произошло не менее десяти взрывов. По данным МЧС, в больницы поступили около 100 пострадавших, в том числе 49 сотрудников местного департамента по ЧС. Погибли 17 человек, среди которых десять сотрудников органов гражданской защиты, шесть военнослужащих министерства обороны и один военный прокурор. Один военнослужащий считается пропавшим без вести.