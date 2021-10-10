https://ria.ru/20211010/kazakhstan-1753854439.html

В Казахстане на месте сгоревшего склада боеприпасов прогремел взрыв

В Казахстане на месте сгоревшего склада боеприпасов прогремел взрыв - РИА Новости, 10.10.2021

В Казахстане на месте сгоревшего склада боеприпасов прогремел взрыв

На территории сгоревшего в августе текущего года в Жамбылской области Казахстана (на юге республики) склада инженерных боеприпасов в воскресенье взорвался... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T08:17

2021-10-10T08:17

2021-10-10T08:17

в мире

казахстан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

жамбылская область

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АЛМА-АТА, 10 окт - РИА Новости. На территории сгоревшего в августе текущего года в Жамбылской области Казахстана (на юге республики) склада инженерных боеприпасов в воскресенье взорвался неустановленный предмет, пострадавших и разрушений нет, сообщила пресс-служба министерства обороны страны."Около 07.20 (04.20 мск) на территории склада инженерных боеприпасов в поселке Сарыкемер Жамбылской области произошло срабатывание поврежденного ранее пожаром взрывоопасного предмета. Дальнего разлета осколков и фрагментов в результате взрыва не было. Работы в это время не проводились, рядом люди не находились. Повреждения зданиям и строениям не нанесено", - говорится в сообщении оборонного ведомства.В пресс-службе добавили, что "в дальнейшем не исключаются подобные случаи". "Кроме того, на территории склада будет производиться контролируемое уничтожение боеприпасов. В настоящее время продолжаются работы по очистке технической территории от взрывоопасных предметов, где 26 августа текущего года произошел пожар", - отмечается в пресс-релизе.В августе 2021 года в Жамбылской области возник пожар на складе воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы. Произошло не менее десяти взрывов. По данным МЧС, в больницы поступили около 100 пострадавших, в том числе 49 сотрудников местного департамента по ЧС. Погибли 17 человек, среди которых десять сотрудников органов гражданской защиты, шесть военнослужащих министерства обороны и один военный прокурор. Один военнослужащий считается пропавшим без вести.

https://ria.ru/20210901/kazakhstan-1748106256.html

https://ria.ru/20210830/kazakhstan-1747853177.html

казахстан

жамбылская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, казахстан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жамбылская область