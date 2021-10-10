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Аналитик рассказал, как сделать покупки в интернете безопасными
Аналитик рассказал, как сделать покупки в интернете безопасными - РИА Новости, 10.10.2021
Аналитик рассказал, как сделать покупки в интернете безопасными
Бурное развитие интернет-торговли привлекает не только покупателей, но и мошенников: чтобы не стать жертвой злоумышленников, необходимо обращать внимание на... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T09:19
2021-10-10T09:19
общество
технологии
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Бурное развитие интернет-торговли привлекает не только покупателей, но и мошенников: чтобы не стать жертвой злоумышленников, необходимо обращать внимание на ссылки, по которым совершается оплата, а также никому не сообщать свои личные данные, рассказал РИА Новости генеральный директор компании Life Pay, занимающейся обслуживанием онлайн-касс, Арсений Косенко."Для того, чтобы не стать жертвой злоумышленников, нужно соблюдать простые правила: не переходить по подозрительным ссылкам от неизвестных отправителей, никому не сообщать CVV/CVC-код и коды из смс-сообщений от банка. При оплате через онлайн-кассу стоит обращать внимание на ссылки, по которым предлагается совершить оплату. Так, чтобы снизить бдительность покупателя, преступники создают двойники платежных сервисов", - сообщил эксперт.Отличить такие подделки по внешнему виду не получится, поскольку он будет идентичным, пояснил Косенко. Но так как саму ссылку невозможно подделать, то стоит обратить внимание на правильность написания ее адреса: если в домене есть ошибки, то вас пытаются обмануть.Если вы подозреваете, что стали жертвой злоумышленников, то стоит позвонить в банк, обслуживающий карту, с которой вы оплачивали покупку, и попросить заблокировать ее, советует Косенко. После этого сообщите о своих подозрениях сотрудникам банка, которые проверят остальные ваши счета и транзакции."При обнаружении незаконной операции попробуйте опротестовать ее. Для этого обратитесь в ближайшее отделение банка и напишите заявление о несогласии с операцией, которую не совершали. При положительном решении банк оформит чарджбэк - возврат денежных средств. Однако это возможно только при условии, что не были нарушены правила использования карты. В случае, если держатель сам раскрыл реквизиты своей карты, возврат денежных средств не производится", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20211008/prodazhi-1753716957.html
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общество, технологии
09:19 10.10.2021
 
Аналитик рассказал, как сделать покупки в интернете безопасными

Глава компании Life Pay рассказал, как сделать покупки в интернете безопасными

© Fotolia / alimyakubovПокупки в интернете
Покупки в интернете - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© Fotolia / alimyakubov
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Бурное развитие интернет-торговли привлекает не только покупателей, но и мошенников: чтобы не стать жертвой злоумышленников, необходимо обращать внимание на ссылки, по которым совершается оплата, а также никому не сообщать свои личные данные, рассказал РИА Новости генеральный директор компании Life Pay, занимающейся обслуживанием онлайн-касс, Арсений Косенко.
"Для того, чтобы не стать жертвой злоумышленников, нужно соблюдать простые правила: не переходить по подозрительным ссылкам от неизвестных отправителей, никому не сообщать CVV/CVC-код и коды из смс-сообщений от банка. При оплате через онлайн-кассу стоит обращать внимание на ссылки, по которым предлагается совершить оплату. Так, чтобы снизить бдительность покупателя, преступники создают двойники платежных сервисов", - сообщил эксперт.
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Отличить такие подделки по внешнему виду не получится, поскольку он будет идентичным, пояснил Косенко. Но так как саму ссылку невозможно подделать, то стоит обратить внимание на правильность написания ее адреса: если в домене есть ошибки, то вас пытаются обмануть.
"Также при оплате покупок обращайте внимание на наличие протокола HTTPS (значок в виде закрытого замка). Он значит, что сайт обеспечивает безопасное подключение - вся персональная информация надежно шифруется, и злоумышленники не могут ее перехватить", - добавил эксперт.
Если вы подозреваете, что стали жертвой злоумышленников, то стоит позвонить в банк, обслуживающий карту, с которой вы оплачивали покупку, и попросить заблокировать ее, советует Косенко. После этого сообщите о своих подозрениях сотрудникам банка, которые проверят остальные ваши счета и транзакции.
"При обнаружении незаконной операции попробуйте опротестовать ее. Для этого обратитесь в ближайшее отделение банка и напишите заявление о несогласии с операцией, которую не совершали. При положительном решении банк оформит чарджбэк - возврат денежных средств. Однако это возможно только при условии, что не были нарушены правила использования карты. В случае, если держатель сам раскрыл реквизиты своей карты, возврат денежных средств не производится", - добавил собеседник агентства.
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