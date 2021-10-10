Захарова рассказала о сиюминутных интересах участников AUKUS
Захарова рассказала о сиюминутных интересах участников при создании альянса AUKUS
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 окт - РИА Новости. За созданием партнерства США, Британии и Австралии (AUKUS) могут стоять сиюминутные интересы, страны-участницы партнерства должны ответить перед мировым сообществом о целях его создания, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, объём которого составлял 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину". Франция временно отозвала своего посла из США для консультаций.
7 октября, 00:42В МИД рассказали, какие угрозы исходят от партнерства AUKUS
Как сказала Захарова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1", никто из стран-участниц AUKUS не просчитывал перспективы "наводнения" региона ядерными субмаринами.
"Кто просчитывал последствия? Кто сопоставлял тезисы, с одной стороны, которые сейчас находятся в основе американской политики и не только в основе американской политики, а (в основе) той политики, которую насаждает Америка всему миру, я имею в виду "зеленая" повестка и экология, с тем ущербом, который может быть принесен в этот регион, если там появятся ядерные субмарины. ведь никто же не думает о последствиях?", - сказала она.
По мнению официального представителя МИД РФ, в основе создания AUKUS могут лежать сиюминутные интересы стран-участниц,.
"Никто не думает о том, что, начиная новую интригу, в основе ее лежат только сиюминутные интересы для того, чтобы отвлечь внимание внутреннего населения, своего населения в Штатах и Британии, вот таким маневрированием, чтобы, возможно, иметь козырь в разговоре с республиканцами, которые говорят о том, что демократы теряют позицию за позицией, и многое другое", - отметила Захарова.
Она также добавила, что возможно, что создание AUKUS также затевалось для "игры" с внутренним военно-промышленным комплексом стран-участниц и так далее. "Но это сиюминутные интересы, а есть еще долгосрочные и среднесрочные. Кто о них думает?", - подчеркнула Захарова.
По мнению официального представителя МИД РФ, страны-участницы AUKUS должны ответить на базовые вопросы, которые интересуют не только страны, в отношении которых меняется инфраструктура, то есть страны, которые будут непосредственно вовлечены в активность США, Британии и Австралии, но также мирового сообщества и МАГАТЭ, которое "не получило на сегодняшний день ни одного четкого ни то, что ответа на вопрос, но даже тезиса".