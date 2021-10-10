08:00 10.10.2021 (обновлено: 23:52 10.10.2021)
"Тонут по пути на работу": что происходит в российской глубинке
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВид на церковь Казанской иконы Божией Матери и Спаса Преображения в городе Тутаеве Ярославской области
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости, Мария Марикян. Город Тутаев Ярославской области Волга делит на две части. Летом добраться с одного берега на другой можно на теплоходе или лодке, зимой — пешком по льду, а в межсезонье — только в объезд через Ярославль. Местные десятки лет ждут, когда построят мост. Но у чиновников все тот же ответ: "Денег нет".
Город на двух берегах
Тутаев образовался из Романова и Борисоглебска, объединенных в 1822 году по царскому указу. Долгое время главным был левый берег. Но в 1970-х на противоположной стороне запустили Тутаевский моторный завод и людей начали селить вокруг градообразующего предприятия.
"Может, это и к лучшему. Если бы принялись застраивать левый берег, мы бы лишились уникальных памятников архитектуры", — говорит директор центра культуры и туризма "Романов-Борисоглебск" Евгений Пелевин.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКазанско-Преображенская церковь в городе Тутаеве Ярославской области
Казанско-Преображенская церковь в городе Тутаеве Ярославской области
Полноценной переправы никогда не было. Перебирались в основном на лодках. "Мост здесь не стали строить даже в советское время. Считалось, что это экономически нецелесообразно", — продолжает Пелевин.
Сейчас по реке шириной 650 метров курсирует пассажирский теплоход. Еще в прошлом году действовала грузовая переправа — перевозили автомобили, скорую помощь, технику коммунальных служб. Теперь ничего нет — приходится пользоваться объездной дорогой. Дело в том, что руководство города отказалось от сотрудничества с Ярославским речным портом — не сошлись в цене.
В администрации Тутаевского муниципального района РИА Новости объяснили: порт повысил тариф на паром — требуют 9,5 миллиона рублей в год. Город себе такого позволить не может. Коммерческие и государственные (полиция, скорая) организации тоже не пользуются переправой из-за высокой стоимости — пятьсот рублей в одну сторону.
В этом году город купил теплоход, в планах и грузовой паром. "Борис Кустодиев", рассчитанный на 50 пассажиров, отчаливает каждые полчаса. Билет — 35 рублей, льготный – 17. Многие жалуются, что наклон трапа на судне слишком крутой: пенсионеры и матери с колясками не могут самостоятельно подняться на борт. Есть и "такси" — цены у лодочников-частников те же.
Капитан теплохода, 41-летний Денис Печаев, в юности тоже был лодочником — первую плоскодонку купил в шестнадцать. Потом работал водолазом, руководил местной спасательной станцией, патрулировал берег.
По его словам, зимой люди ходят через реку по льду по специально размеченной тропе. Также администрация запускает автобус через Ярославль: выезжает рано утром, последний рейс — в шесть вечера. Кто не успел — пешком. Самый напряженный период — межсезонье. Каждый год находятся те, кто игнорирует правила безопасности.
"В 2014-м было восемь утонувших, еще 12 человек удалось спасти. Причины разные. Как-то по весне один мужичок, пасечник, провалился и зацепился рюкзаком за льдину. Успел, вытащил. Выяснилось, он живет рядом со мной. Я его до дома довез. А на следующий день заявляет, что будет жаловаться: "Почему меня спасли на правый берег, мне надо было на левый!" — смеется Печаев.
© Фото : из личного архива Дениса ПечаеваДенис Печаев
© Фото : из личного архива Дениса Печаева
Денис Печаев
Исторический центр
В Тутаеве около сорока тысяч человек, восемьдесят процентов — на правом берегу, где более развитая инфраструктура, есть рабочие места.
"В основном у нас пенсионеры, молодежь не задерживается. Тутаев считается зоной опережающего развития. Но благоустраивают прежде всего правый берег. Средства распределяют неравнозначно, хотя по площади территории примерно одинаковые, — отмечает общественница и жительница левобережья Татьяна Хошева. — На нашей стороне большинство исторических зданий. Несмотря на удручающее состояние, они привлекают не только туристов, но и многих известных, творческих людей".
Часть домов принадлежит администрации, остальные — частные. Многие со статусом объектов культурного наследия, то есть их должны ремонтировать за счет федерального и местного бюджетов.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВоскресенский собор в городе Тутаев Ярославской области
Воскресенский собор в городе Тутаев Ярославской области
"В центре на одном из исторических зданий, где раньше были ресторан, затем кафе и магазин, теперь просто вывеска с предупреждением, что фасад может обвалиться в любой момент", — рассказывает Хошева.
Похожая ситуация и с дорогами. На многочисленные просьбы привести их в порядок — одни отписки. Так, некогда центральную улицу Ленина, по словам Хошевой, не ремонтировали уже больше пятнадцати лет. Отсутствие грузового парома только усугубляет положение.
© Фото : предоставлено Татьяной ХошевойУлица Ленина
© Фото : предоставлено Татьяной Хошевой
Улица Ленина
Первым рейсом
Мост сильно облегчил бы работу и врачам, особенно в разгар пандемии. Главный корпус Тутаевской райбольницы — на правом берегу. На левом — одно из отделений.
"Ковидных отправляем на правый. Раньше хоть паромом добирались. А теперь задыхающихся больных каждый день возим в объезд — почти 80 километров", — говорит участковый терапевт и офтальмолог Наталья Гиоргадзе.
Когда переправа не работает, левобережцы, независимо от назначенного времени приема врача, едут на автобусе первым рейсом, возвращаются нередко на последнем. Такси мало кому по карману.
В левобережном отделении есть курьер, который доставляет анализы на правый берег. У станции скорой помощи всего две дежурные бригады — они обслуживают и горожан, и жителей сел и деревень в радиусе более 40 километров.
Пациентов в тяжелом состоянии стараются оперативно транспортировать сразу на правый берег. Гиоргадзе вспоминает: "Девушку после ДТП с открытым переломом перевозили на теплоходе, еле затащили на носилках. Она, бедняжка, от боли истошно кричала… До сих пор помню. На скорой не получилось — грузовой паром еще не ходил, поскольку лед не сошел. А в объезд слишком долго".
Вид на город Тутаев в Ярославской области
Наша собеседница трудится в райбольнице уже 36 лет — устроилась по распределению после института. Ее дочь — офтальмолог в главном корпусе. Наталья тоже могла бы перебраться сюда, но не хочет: "Если каждый все бросит, то здесь никого и не останется".
"Аттракцион для приезжих"
Тутаевцы надеются, что вопросы благоустройства будут решаться оперативнее — туристов из года в год все больше. Евгений Пелевин отметил, что в 2022-м должны построить канатную дорогу через Волгу. Местные скептически относятся к инициативе, считают это "аттракционом для приезжих". Ведь канатка лишь частично решит проблему — грузы по-прежнему придется возить через Ярославль.
"Согласно проекту, стоимость проезда по канатке — от 50 рублей. Пока не определились с местом конечной станции на левом берегу. Предложенные варианты испортят эстетический вид города, разрушат скверы", — объясняет Хошева.
Пелевин добавляет, что с появлением канатной дороги сообщение по реке не прекратится. В администрации сообщили: также в планах расширить парк лодок и возвести удобные для пассажиров причалы. А построят ли тутаевцам мост — пока неясно. Хоть его и включили в проект генплана развития города, денег по-прежнему нет.
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