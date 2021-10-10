https://ria.ru/20211010/gorod-1753672612.html

"Тонут по пути на работу": что происходит в российской глубинке

"Тонут по пути на работу": что происходит в российской глубинке - РИА Новости, 10.10.2021

"Тонут по пути на работу": что происходит в российской глубинке

Город Тутаев Ярославской области Волга делит на две части. Летом добраться с одного берега на другой можно на теплоходе или лодке, зимой — пешком по льду, а в... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T08:00

2021-10-10T08:00

2021-10-10T23:52

общество

ярославская область

тутаев

борисоглебск

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости, Мария Марикян. Город Тутаев Ярославской области Волга делит на две части. Летом добраться с одного берега на другой можно на теплоходе или лодке, зимой — пешком по льду, а в межсезонье — только в объезд через Ярославль. Местные десятки лет ждут, когда построят мост. Но у чиновников все тот же ответ: "Денег нет".Город на двух берегахТутаев образовался из Романова и Борисоглебска, объединенных в 1822 году по царскому указу. Долгое время главным был левый берег. Но в 1970-х на противоположной стороне запустили Тутаевский моторный завод и людей начали селить вокруг градообразующего предприятия."Может, это и к лучшему. Если бы принялись застраивать левый берег, мы бы лишились уникальных памятников архитектуры", — говорит директор центра культуры и туризма "Романов-Борисоглебск" Евгений Пелевин.Полноценной переправы никогда не было. Перебирались в основном на лодках. "Мост здесь не стали строить даже в советское время. Считалось, что это экономически нецелесообразно", — продолжает Пелевин.Сейчас по реке шириной 650 метров курсирует пассажирский теплоход. Еще в прошлом году действовала грузовая переправа — перевозили автомобили, скорую помощь, технику коммунальных служб. Теперь ничего нет — приходится пользоваться объездной дорогой. Дело в том, что руководство города отказалось от сотрудничества с Ярославским речным портом — не сошлись в цене.В администрации Тутаевского муниципального района РИА Новости объяснили: порт повысил тариф на паром — требуют 9,5 миллиона рублей в год. Город себе такого позволить не может. Коммерческие и государственные (полиция, скорая) организации тоже не пользуются переправой из-за высокой стоимости — пятьсот рублей в одну сторону.В этом году город купил теплоход, в планах и грузовой паром. "Борис Кустодиев", рассчитанный на 50 пассажиров, отчаливает каждые полчаса. Билет — 35 рублей, льготный – 17. Многие жалуются, что наклон трапа на судне слишком крутой: пенсионеры и матери с колясками не могут самостоятельно подняться на борт. Есть и "такси" — цены у лодочников-частников те же.Капитан теплохода, 41-летний Денис Печаев, в юности тоже был лодочником — первую плоскодонку купил в шестнадцать. Потом работал водолазом, руководил местной спасательной станцией, патрулировал берег.По его словам, зимой люди ходят через реку по льду по специально размеченной тропе. Также администрация запускает автобус через Ярославль: выезжает рано утром, последний рейс — в шесть вечера. Кто не успел — пешком. Самый напряженный период — межсезонье. Каждый год находятся те, кто игнорирует правила безопасности."В 2014-м было восемь утонувших, еще 12 человек удалось спасти. Причины разные. Как-то по весне один мужичок, пасечник, провалился и зацепился рюкзаком за льдину. Успел, вытащил. Выяснилось, он живет рядом со мной. Я его до дома довез. А на следующий день заявляет, что будет жаловаться: "Почему меня спасли на правый берег, мне надо было на левый!" — смеется Печаев.Исторический центрВ Тутаеве около сорока тысяч человек, восемьдесят процентов — на правом берегу, где более развитая инфраструктура, есть рабочие места."В основном у нас пенсионеры, молодежь не задерживается. Тутаев считается зоной опережающего развития. Но благоустраивают прежде всего правый берег. Средства распределяют неравнозначно, хотя по площади территории примерно одинаковые, — отмечает общественница и жительница левобережья Татьяна Хошева. — На нашей стороне большинство исторических зданий. Несмотря на удручающее состояние, они привлекают не только туристов, но и многих известных, творческих людей".Часть домов принадлежит администрации, остальные — частные. Многие со статусом объектов культурного наследия, то есть их должны ремонтировать за счет федерального и местного бюджетов."В центре на одном из исторических зданий, где раньше были ресторан, затем кафе и магазин, теперь просто вывеска с предупреждением, что фасад может обвалиться в любой момент", — рассказывает Хошева.Похожая ситуация и с дорогами. На многочисленные просьбы привести их в порядок — одни отписки. Так, некогда центральную улицу Ленина, по словам Хошевой, не ремонтировали уже больше пятнадцати лет. Отсутствие грузового парома только усугубляет положение.Первым рейсомМост сильно облегчил бы работу и врачам, особенно в разгар пандемии. Главный корпус Тутаевской райбольницы — на правом берегу. На левом — одно из отделений.Когда переправа не работает, левобережцы, независимо от назначенного времени приема врача, едут на автобусе первым рейсом, возвращаются нередко на последнем. Такси мало кому по карману.В левобережном отделении есть курьер, который доставляет анализы на правый берег. У станции скорой помощи всего две дежурные бригады — они обслуживают и горожан, и жителей сел и деревень в радиусе более 40 километров.Пациентов в тяжелом состоянии стараются оперативно транспортировать сразу на правый берег. Гиоргадзе вспоминает: "Девушку после ДТП с открытым переломом перевозили на теплоходе, еле затащили на носилках. Она, бедняжка, от боли истошно кричала… До сих пор помню. На скорой не получилось — грузовой паром еще не ходил, поскольку лед не сошел. А в объезд слишком долго".Наша собеседница трудится в райбольнице уже 36 лет — устроилась по распределению после института. Ее дочь — офтальмолог в главном корпусе. Наталья тоже могла бы перебраться сюда, но не хочет: "Если каждый все бросит, то здесь никого и не останется"."Аттракцион для приезжих"Тутаевцы надеются, что вопросы благоустройства будут решаться оперативнее — туристов из года в год все больше. Евгений Пелевин отметил, что в 2022-м должны построить канатную дорогу через Волгу. Местные скептически относятся к инициативе, считают это "аттракционом для приезжих". Ведь канатка лишь частично решит проблему — грузы по-прежнему придется возить через Ярославль."Согласно проекту, стоимость проезда по канатке — от 50 рублей. Пока не определились с местом конечной станции на левом берегу. Предложенные варианты испортят эстетический вид города, разрушат скверы", — объясняет Хошева.Пелевин добавляет, что с появлением канатной дороги сообщение по реке не прекратится. В администрации сообщили: также в планах расширить парк лодок и возвести удобные для пассажиров причалы. А построят ли тутаевцам мост — пока неясно. Хоть его и включили в проект генплана развития города, денег по-прежнему нет.

https://ria.ru/20200804/1574885652.html

ярославская область

тутаев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, ярославская область, тутаев, борисоглебск