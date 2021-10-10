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На Украине траур. Страну ждет неминуемая трагедия из-за российского газа
Украинцев предупредили о неминуемой трагедии из-за российского газа - РИА Новости, 10.10.2021
На Украине траур. Страну ждет неминуемая трагедия из-за российского газа
Бывший министр транспорта и связи Украины и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко заявил в эфире телеканала "НАШ", что Украину ждет трагедия, если из-за РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T05:32
2021-10-10T05:32
2021-10-10T16:02
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Бывший министр транспорта и связи Украины и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко заявил в эфире телеканала "НАШ", что Украину ждет трагедия, если из-за ошибочной политики Киева прекратится транзит российского газа по ГТС страны.Экс-депутат подчеркнул, что Украина может также продолжать через коррупционные схемы покупать реверсный российский газ под видом европейского, но это не приведет ни к чему хорошему.Политик подчеркнул, что газопровод строился как основной канал поставок российских энергоносителей в Европу и сконструирован так, что для его работы требуется наличие в ГТС определенного количества газа. Поэтому возможное прекращение транзита приведет к коллапсу газовой системы Украины, считает Червоненко.В качестве примера сокращения транзита газа через территорию страны политик вспомнил об открытии газопровода из Румынии в Молдавию, куда раньше энергоносители поставлялись через Украину.Ранее президент России Владимир Путин неоднократно призывал не политизировать вопрос транзита газа через Украину. Он подчеркнул, что Москва готова продолжить поставки через территорию этой страны и после 2024 года.
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в мире, украина, евгений червоненко, россия
05:32 10.10.2021 (обновлено: 16:02 10.10.2021)
Украинцев предупредили о неминуемой трагедии из-за российского газа
Червоненко: ГТС Украины не сможет поставлять газ в города страны без транзита из России
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.
Бывший министр транспорта и связи Украины
и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко
заявил в эфире телеканала "НАШ
", что Украину ждет трагедия, если из-за ошибочной политики Киева прекратится транзит российского газа по ГТС страны.
Экс-депутат подчеркнул, что Украина может также продолжать через коррупционные схемы покупать реверсный российский газ под видом европейского, но это не приведет ни к чему хорошему.
"Или сказать правду и прийти к ним (к России. — Прим. ред.) и сказать: "Давайте договоримся, у нас трагедия". Она будет, я объясню почему. Этот злосчастный газопровод и вся система доставки газа по стране устроены так, что если в этой трубе не будет газа, то мы не сможем доставлять во все точки нашей единой, неделимой Украины газ", — заявил Червоненко.
Политик подчеркнул, что газопровод строился как основной канал поставок российских энергоносителей в Европу и сконструирован так, что для его работы требуется наличие в ГТС определенного количества газа. Поэтому возможное прекращение транзита приведет к коллапсу газовой системы Украины, считает Червоненко.
В качестве примера сокращения транзита газа через территорию страны политик вспомнил об открытии газопровода из Румынии в Молдавию, куда раньше энергоносители поставлялись через Украину.
Ранее президент России Владимир Путин
неоднократно призывал не политизировать вопрос транзита газа через Украину. Он подчеркнул, что Москва готова продолжить поставки через территорию этой страны и после 2024 года.