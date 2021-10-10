https://ria.ru/20211010/gaz-1753850457.html

На Украине траур. Страну ждет неминуемая трагедия из-за российского газа

Украинцев предупредили о неминуемой трагедии из-за российского газа - РИА Новости, 10.10.2021

На Украине траур. Страну ждет неминуемая трагедия из-за российского газа

Бывший министр транспорта и связи Украины и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко заявил в эфире телеканала "НАШ", что Украину ждет трагедия, если из-за РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T05:32

2021-10-10T05:32

2021-10-10T16:02

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Бывший министр транспорта и связи Украины и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко заявил в эфире телеканала "НАШ", что Украину ждет трагедия, если из-за ошибочной политики Киева прекратится транзит российского газа по ГТС страны.Экс-депутат подчеркнул, что Украина может также продолжать через коррупционные схемы покупать реверсный российский газ под видом европейского, но это не приведет ни к чему хорошему.Политик подчеркнул, что газопровод строился как основной канал поставок российских энергоносителей в Европу и сконструирован так, что для его работы требуется наличие в ГТС определенного количества газа. Поэтому возможное прекращение транзита приведет к коллапсу газовой системы Украины, считает Червоненко.В качестве примера сокращения транзита газа через территорию страны политик вспомнил об открытии газопровода из Румынии в Молдавию, куда раньше энергоносители поставлялись через Украину.Ранее президент России Владимир Путин неоднократно призывал не политизировать вопрос транзита газа через Украину. Он подчеркнул, что Москва готова продолжить поставки через территорию этой страны и после 2024 года.

https://ria.ru/20211010/gaz-1753849512.html

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в мире, украина, евгений червоненко, россия