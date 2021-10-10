Украинцы задумались, как подставить Путина после его обещания их спасти

04:46 10.10.2021 (обновлено: 16:08 10.10.2021)
"Нельзя дать замерзнуть": на Украине испугались зависимости от Путина
Экономист Кущ: вся энергетическая стратегия Украины основывается на обещаниях Путина
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Экономист Алексей Кущ в статье для издания "Главред" раскритиковал зависимость энергетической стратегии Украины от слов президента России Владимира Путина.
По его словам, нынешняя модель отопительного сезона опирается на ожидания того, что с первого дня следующего года Россия "бросится" выполнять свои обязательства по транзиту, в то время как запасы газа в украинских подземных хранилищах можно оценить как "условно достаточные".
"А если она сделает паузу в десять-двадцать-тридцать дней? При этом исправно оплачивая несуществующий транзит, согласно подписанному контракту", — предположил Кущ.
Аналитик считает, что "Газпром" якобы собирается "именно так и сделать". Однако, как напомнил он, Путин накануне заявил, что Украине "нельзя дать замерзнуть".
"Выходит, вся нынешняя энергетическая стратегия Украины основывается на словесных обещаниях президента соседней страны?" — возмутился автор статьи.
Кущ призвал украинцев быть готовыми к "идеальному шторму" в энергетике в случае холодной зимы или внепланового вывода из эксплуатации атомных реакторов.
Ранее Владимир Путин попросил министра энергетики Николая Шульгинова проследить за исполнением обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. Глава государства заявил о недопустимости ставить кого-либо в трудное положение, включая Киев, несмотря на все моменты, связанные с российско-украинскими отношениями на сегодняшний день.
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