https://ria.ru/20211010/gaz-1753849512.html

Украинцы задумались, как подставить Путина после его обещания их спасти

"Нельзя дать замерзнуть": на Украине испугались зависимости от Путина - РИА Новости, 10.10.2021

Украинцы задумались, как подставить Путина после его обещания их спасти

Экономист Алексей Кущ в статье для издания "Главред" раскритиковал зависимость энергетической стратегии Украины от слов президента России Владимира Путина. РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T04:46

2021-10-10T04:46

2021-10-10T16:08

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украина

киев

европа

владимир путин

газпром

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алексей кущ

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Экономист Алексей Кущ в статье для издания "Главред" раскритиковал зависимость энергетической стратегии Украины от слов президента России Владимира Путина.По его словам, нынешняя модель отопительного сезона опирается на ожидания того, что с первого дня следующего года Россия "бросится" выполнять свои обязательства по транзиту, в то время как запасы газа в украинских подземных хранилищах можно оценить как "условно достаточные".Аналитик считает, что "Газпром" якобы собирается "именно так и сделать". Однако, как напомнил он, Путин накануне заявил, что Украине "нельзя дать замерзнуть".Кущ призвал украинцев быть готовыми к "идеальному шторму" в энергетике в случае холодной зимы или внепланового вывода из эксплуатации атомных реакторов.Ранее Владимир Путин попросил министра энергетики Николая Шульгинова проследить за исполнением обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. Глава государства заявил о недопустимости ставить кого-либо в трудное положение, включая Киев, несмотря на все моменты, связанные с российско-украинскими отношениями на сегодняшний день.

https://ria.ru/20210929/gaz-1752246693.html

украина

киев

европа

россия

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в мире, украина, киев, европа, владимир путин, газпром, россия, алексей кущ