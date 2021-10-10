Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211010/gaz-1753849512.html
Украинцы задумались, как подставить Путина после его обещания их спасти
"Нельзя дать замерзнуть": на Украине испугались зависимости от Путина - РИА Новости, 10.10.2021
Украинцы задумались, как подставить Путина после его обещания их спасти
Экономист Алексей Кущ в статье для издания "Главред" раскритиковал зависимость энергетической стратегии Украины от слов президента России Владимира Путина. РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T04:46
2021-10-10T16:08
в мире
украина
киев
европа
владимир путин
газпром
россия
алексей кущ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752138017_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_18289841392caac1491d1e634f3f473e.jpg
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Экономист Алексей Кущ в статье для издания "Главред" раскритиковал зависимость энергетической стратегии Украины от слов президента России Владимира Путина.По его словам, нынешняя модель отопительного сезона опирается на ожидания того, что с первого дня следующего года Россия "бросится" выполнять свои обязательства по транзиту, в то время как запасы газа в украинских подземных хранилищах можно оценить как "условно достаточные".Аналитик считает, что "Газпром" якобы собирается "именно так и сделать". Однако, как напомнил он, Путин накануне заявил, что Украине "нельзя дать замерзнуть".Кущ призвал украинцев быть готовыми к "идеальному шторму" в энергетике в случае холодной зимы или внепланового вывода из эксплуатации атомных реакторов.Ранее Владимир Путин попросил министра энергетики Николая Шульгинова проследить за исполнением обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. Глава государства заявил о недопустимости ставить кого-либо в трудное положение, включая Киев, несмотря на все моменты, связанные с российско-украинскими отношениями на сегодняшний день.
https://ria.ru/20210929/gaz-1752246693.html
украина
киев
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752138017_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_676aed80dcd3a61e324219ecd0e223ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, киев, европа, владимир путин, газпром, россия, алексей кущ
04:46 10.10.2021 (обновлено: 16:08 10.10.2021)
 
"Нельзя дать замерзнуть": на Украине испугались зависимости от Путина

Экономист Кущ: вся энергетическая стратегия Украины основывается на обещаниях Путина

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКомплекс подготовки экспортного газа на Украине
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Экономист Алексей Кущ в статье для издания "Главред" раскритиковал зависимость энергетической стратегии Украины от слов президента России Владимира Путина.
По его словам, нынешняя модель отопительного сезона опирается на ожидания того, что с первого дня следующего года Россия "бросится" выполнять свои обязательства по транзиту, в то время как запасы газа в украинских подземных хранилищах можно оценить как "условно достаточные".

"А если она сделает паузу в десять-двадцать-тридцать дней? При этом исправно оплачивая несуществующий транзит, согласно подписанному контракту", — предположил Кущ.

Аналитик считает, что "Газпром" якобы собирается "именно так и сделать". Однако, как напомнил он, Путин накануне заявил, что Украине "нельзя дать замерзнуть".
"Выходит, вся нынешняя энергетическая стратегия Украины основывается на словесных обещаниях президента соседней страны?" — возмутился автор статьи.
Кущ призвал украинцев быть готовыми к "идеальному шторму" в энергетике в случае холодной зимы или внепланового вывода из эксплуатации атомных реакторов.
Ранее Владимир Путин попросил министра энергетики Николая Шульгинова проследить за исполнением обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. Глава государства заявил о недопустимости ставить кого-либо в трудное положение, включая Киев, несмотря на все моменты, связанные с российско-украинскими отношениями на сегодняшний день.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября, 04:12
На Украине заявили о риске не пережить зиму без российского газа
 
В миреУкраинаКиевЕвропаВладимир ПутинГазпромРоссияАлексей Кущ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:49В Китае заявили, что Индия препятствует решению приграничного вопроса
04:17Новая сторублевая купюра поступит в обращение к концу 2022 года
04:16Опрос показал, что почти треть россиян готовы перерабатывать ради повышения
04:09Назван способ увеличить размер своей пенсии
03:57Появилось видео конфликта, в ходе которого женщина попала под электробус
03:39Вильфанд сообщил о повышении ночных температур в Центральной России
03:34В ЕС выступили за включение атомной энергетики в список "зеленых" отраслей
03:27Врачи рассказали, в каком случае пациент легче и быстрее перенесет COVID-19
03:21Европа заинтересовалась предложением "Роскосмоса" о пусках "Союза-2" с Куру
03:18Эксперт рассказала о рисках потери квартиры даже с завещанием
03:07Вильфанд посоветовал россиянам успеть позагорать
03:00Юристы предупредили о тюремном сроке за фиктивную регистрацию в квартире
02:47Госдеп положительно оценил переговоры с "Талибаном"*
02:32Зеленский рассказал, успевает ли он смотреть "Квартал 95"
02:30Собчак попыталась оправдаться за "бодрый" вид после ДТП в Сочи
02:26Чижов призвал ЕС наладить отношения с Москвой, чтобы избежать дефицита газа
02:17Юрист объяснил, можно ли делать покупки с карты родственника
02:09Медведев убежден, что "дураков сражаться за Украину нет"
02:08Врач назвала способ нормализовать режим сна
02:04Медведев: нужно дождаться появления "вменяемого руководства" на Украине
Лента новостейМолния