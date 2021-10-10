https://ria.ru/20211010/festival-1753886122.html

В Неаполе открылся фестиваль российской культуры

В Неаполе открылся фестиваль российской культуры - РИА Новости, 10.10.2021

В Неаполе открылся фестиваль российской культуры

Первый Фестиваль российской культуры "Россия-Неаполь. Вулкан искусств" открылся в воскресенье в крупнейшем городе Южной Италии в рамках Федерального проекта... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T14:47

2021-10-10T14:47

2021-10-10T14:47

культура

италия

мосфильм

егор кончаловский (георгий михалков)

мариинский театр

кампания (италия)

россия

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РИМ, 10 окт – РИА Новости. Первый Фестиваль российской культуры "Россия-Неаполь. Вулкан искусств" открылся в воскресенье в крупнейшем городе Южной Италии в рамках Федерального проекта "Культурная миссия в Италии".Праздник российского искусства, который в течение недели будет проходить не только в Неаполе, но и в других городах области Кампания, призван стать своеобразной стартовой площадкой для дальнейшего развития двустороннего культурного сотрудничества и осуществления новых интересных инициатив.В рамках этого проекта на лучших площадках Неаполя, Помпеи и Капуа состоятся выступления Государственного ансамбля танца "Марий Эл" и концерты солистов Мариинского театра Марии Баянкиной (сопрано) и Ирины Шишковой (меццо-сопрано). Программа фестиваля включает в себя показ фильмов знаменитого российского режиссера, гендиректора киноконцерна "Мосфильм" Карена Шахназарова, а также кинолент Егора Кончаловского, Ивана Шахназарова и Константина Худякова. Кроме того, итальянские зрители увидят мультипликационный фильм "Белка и Стрелка. Звездные собаки" Инны Евланниковой и Святослава Ушакова.В воскресенье вечером в Неаполе пройдет торжественная церемония вручения Шахназарову специального знака фестиваля "Солнце Неаполя" за вклад в развитие мирового искусства. Автором самого памятного знака стал известный итальянский скульптор Лелло Эспозито. По окончании церемонии состоится торжественный гала-концерт с участием солистов Мариинского театра.По предложению итальянских партнеров, в Неаполе предполагается активизировать работу с молодыми кинематографистами. В частности, речь идет о проведении мастер-классов в области креативных индустрий, творческих встреч и открытых дискуссий, а также конкурсных проектов российско-итальянских киношкол с целью создания профессионального креативного сообщества молодых специалистов в области киноиндустрии.В рамках фестиваля, который завершится 15 октября, пройдут официальные встречи с мэрами Неаполя, Помпеи и Капуа, а также встречи с соотечественниками, нацеленные на укрепление взаимных контактов и развитие межгосударственных связей России и Италии.

https://radiosputnik.ria.ru/20211008/festival-1753761486.html

италия

кампания (италия)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

италия, мосфильм, егор кончаловский (георгий михалков), мариинский театр, кампания (италия), россия