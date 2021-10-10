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В Киеве протестующие жгли файеры у резиденции Зеленского
В Киеве протестующие жгли файеры у резиденции Зеленского - РИА Новости, 10.10.2021
В Киеве протестующие жгли файеры у резиденции Зеленского
Недовольные действующей властью на Украине закончили в воскресенье свою акцию у резиденции президента Владимира Зеленского возле Киева, в конце мероприятия они... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T20:01
2021-10-10T20:01
2021-10-10T20:01
в мире
киев
владимир зеленский
протесты
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КИЕВ, 10 окт - РИА Новости. Недовольные действующей властью на Украине закончили в воскресенье свою акцию у резиденции президента Владимира Зеленского возле Киева, в конце мероприятия они жгли файеры и дымовые шашки, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в воскресенье в Киеве прошел автопробег недовольных политикой действующей власти. Его участники проехали колонной по Киеву к резиденции Зеленского, где устроили митинг.Участники собрания в микрофон высказывались против действий власти, в том числе Зеленского. В конце акции они зажгли файеры и дымовые шашки. Полиция, охраняющая резиденцию президента, не препятствовала митингующим.В конце акции люди спели национальный гимн и разошлись.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, киев, владимир зеленский, протесты
В Киеве протестующие жгли файеры у резиденции Зеленского
В Киеве недовольные властью жгли файеры и дымовые шашки у резиденции Зеленского