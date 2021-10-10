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В Киеве протестующие жгли файеры у резиденции Зеленского

В Киеве протестующие жгли файеры у резиденции Зеленского - РИА Новости, 10.10.2021

В Киеве протестующие жгли файеры у резиденции Зеленского

Недовольные действующей властью на Украине закончили в воскресенье свою акцию у резиденции президента Владимира Зеленского возле Киева, в конце мероприятия они... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T20:01

2021-10-10T20:01

2021-10-10T20:01

в мире

киев

владимир зеленский

протесты

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КИЕВ, 10 окт - РИА Новости. Недовольные действующей властью на Украине закончили в воскресенье свою акцию у резиденции президента Владимира Зеленского возле Киева, в конце мероприятия они жгли файеры и дымовые шашки, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в воскресенье в Киеве прошел автопробег недовольных политикой действующей власти. Его участники проехали колонной по Киеву к резиденции Зеленского, где устроили митинг.Участники собрания в микрофон высказывались против действий власти, в том числе Зеленского. В конце акции они зажгли файеры и дымовые шашки. Полиция, охраняющая резиденцию президента, не препятствовала митингующим.В конце акции люди спели национальный гимн и разошлись.

киев

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, киев, владимир зеленский, протесты