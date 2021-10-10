https://ria.ru/20211010/dtp-1753922468.html

"Побег" Собчак из Сочи после смертельного ДТП попал на видео

Камеры засняли Собчак в аэропорту почти сразу после ДТП в Сочи - РИА Новости, 10.10.2021

"Побег" Собчак из Сочи после смертельного ДТП попал на видео

Камеры видеонаблюдения сняли телеведущую Ксению Собчак в аэропорту города Сочи после того, как она попала в ДТП, повлекшее смерть человека. РИА Новости, 10.10.2021

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происшествия

сочи

ксения собчак

адлер

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Камеры видеонаблюдения сняли телеведущую Ксению Собчак в аэропорту города Сочи после того, как она попала в ДТП, повлекшее смерть человека. Запись выложил Telegram-канал Mash. На кадрах видно, как Собчак заходит в вип-терминал примерно через 40 минут после происшествия. Телеведущая передвигалась самостоятельно, видимых повреждений у нее нет.Авария произошла накануне около девяти часов вечера на трассе между Адлером и Красной Поляной.Mercedes, в котором находилась Собчак, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen — его пассажирка погибла. Еще двух человек, находившихся в этой машине, госпитализировали.Как сообщил Mash со ссылкой на очевидцев, телеведущая и ее помощница сразу же уехали на другом автомобиле. Скорую помощь пострадавшим вызвали проезжавшие мимо водители. Другой собеседник издания уточнил, что шофер престижной иномарки перед столкновением пытался обогнать автобус.На следующий день после аварии Собчак написала у себя в Telegram­-канале, что во время ДТП потеряла сознание, у нее диагностировали сотрясение мозга и ушибы внутренних органов.Против водителя Mercedes завели уголовное дело, он признал вину.

https://ria.ru/20211010/soobscheniya-1753918507.html

сочи

адлер

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происшествия, сочи, ксения собчак, адлер