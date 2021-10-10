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Источник рассказал о пострадавшем в ДТП с участием автомобиля с Собчак
Источник рассказал о пострадавшем в ДТП с участием автомобиля с Собчак - РИА Новости, 10.10.2021
Источник рассказал о пострадавшем в ДТП с участием автомобиля с Собчак
Пассажира, который попал в ДТП в Сочи с участием машины, в которой ехала Ксения Собчак, сейчас оперируют, он в тяжелом состоянии, но прогнозы положительные,... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T16:35
2021-10-10T16:35
2021-10-10T21:13
происшествия
ксения собчак
авто
краснодарский край
сочи
адлер
красная поляна
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СОЧИ, 10 окт – РИА Новости. Пассажира, который попал в ДТП в Сочи с участием машины, в которой ехала Ксения Собчак, сейчас оперируют, он в тяжелом состоянии, но прогнозы положительные, сообщил РИА Новости проверенный источник.По информации ГУМВД по Краснодарскому краю, в Сочи 9 октября на трассе между Адлером и Красной поляной произошло ДТП: Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, который по инерции допустил касательное столкновение с микроавтобусом. Пассажир Volkswagen скончался на месте, еще двух человек доставили в больницу. СМИ сообщали, что в результате ДТП погибли двое, пассажиром одной из легковых машин была Собчак. Сама Собчак подтвердила, что попала в ДТП в Сочи, сообщив, что в результате произошедшего получила сотрясение мозга и многочисленные травмы."Прогнозы обнадеживающие, прооперировали", - сказал собеседник агентства, комментируя состояние пострадавшего.Он подчеркнул, что в ДТП на данный момент погиб только один человек – пассажир Volkswagen. При этом водитель Volkswagen получил небольшие травмы, а второй пассажир находится сейчас в тяжелом состоянии, его пытаются спасти врачи, отметил собеседник агентства.Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев, Собчак и ее помощница сразу же уехали на другом автомобиле. Скорую помощь пострадавшим вызвали проезжавшие мимо водители.Другой собеседник издания уточнил, что шофер престижной иномарки перед столкновением пытался обогнать автобус.Кроме того, Mash опубликовал видео с камеры наблюдения сочинского аэропорта. На этих кадрах Собчак примерно через 40 минут после аварии входит в VIP-зал, держась за голову, видимых повреждений у нее нет.
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры смертельного ДТП в Сочи с участием автомобиля с Ксенией Собчак
Кадры смертельного ДТП в Сочи с участием автомобиля с Ксенией Собчак
2021-10-10T16:35
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PT0M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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происшествия, ксения собчак, авто, краснодарский край, сочи, адлер, красная поляна, видео
16:35 10.10.2021 (обновлено: 21:13 10.10.2021)
Источник рассказал о пострадавшем в ДТП с участием автомобиля с Собчак
Источник: пассажира, пострадавшего в ДТП с участием автомобиля с Собчак, прооперировали
СОЧИ, 10 окт – РИА Новости.
Пассажира, который попал в ДТП в Сочи
с участием машины, в которой ехала Ксения Собчак
, сейчас оперируют, он в тяжелом состоянии, но прогнозы положительные, сообщил РИА Новости проверенный источник.
По информации ГУМВД по Краснодарскому краю
, в Сочи 9 октября на трассе между Адлером
и Красной поляной
произошло ДТП: Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, который по инерции допустил касательное столкновение с микроавтобусом. Пассажир Volkswagen скончался на месте, еще двух человек доставили в больницу. СМИ сообщали, что в результате ДТП погибли двое, пассажиром одной из легковых машин была Собчак. Сама Собчак подтвердила, что попала в ДТП в Сочи, сообщив, что в результате произошедшего получила сотрясение мозга и многочисленные травмы.
"Прогнозы обнадеживающие, прооперировали", - сказал собеседник агентства, комментируя состояние пострадавшего.
Он подчеркнул, что в ДТП на данный момент погиб только один человек – пассажир Volkswagen. При этом водитель Volkswagen получил небольшие травмы, а второй пассажир находится сейчас в тяжелом состоянии, его пытаются спасти врачи, отметил собеседник агентства.
Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев, Собчак и ее помощница сразу же уехали на другом автомобиле. Скорую помощь пострадавшим вызвали проезжавшие мимо водители.
Другой собеседник издания уточнил, что шофер престижной иномарки перед столкновением пытался обогнать автобус.
Кроме того, Mash опубликовал видео с камеры наблюдения сочинского аэропорта. На этих кадрах Собчак примерно через 40 минут после аварии входит в VIP-зал, держась за голову, видимых повреждений у нее нет.