https://ria.ru/20211010/dtp-1753896151.html

Источник рассказал о пострадавшем в ДТП с участием автомобиля с Собчак

Источник рассказал о пострадавшем в ДТП с участием автомобиля с Собчак - РИА Новости, 10.10.2021

Источник рассказал о пострадавшем в ДТП с участием автомобиля с Собчак

Пассажира, который попал в ДТП в Сочи с участием машины, в которой ехала Ксения Собчак, сейчас оперируют, он в тяжелом состоянии, но прогнозы положительные,... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T16:35

2021-10-10T16:35

2021-10-10T21:13

происшествия

ксения собчак

авто

краснодарский край

сочи

адлер

красная поляна

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_6990f48ce02510be281d6ce032cb238c.jpg

СОЧИ, 10 окт – РИА Новости. Пассажира, который попал в ДТП в Сочи с участием машины, в которой ехала Ксения Собчак, сейчас оперируют, он в тяжелом состоянии, но прогнозы положительные, сообщил РИА Новости проверенный источник.По информации ГУМВД по Краснодарскому краю, в Сочи 9 октября на трассе между Адлером и Красной поляной произошло ДТП: Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, который по инерции допустил касательное столкновение с микроавтобусом. Пассажир Volkswagen скончался на месте, еще двух человек доставили в больницу. СМИ сообщали, что в результате ДТП погибли двое, пассажиром одной из легковых машин была Собчак. Сама Собчак подтвердила, что попала в ДТП в Сочи, сообщив, что в результате произошедшего получила сотрясение мозга и многочисленные травмы."Прогнозы обнадеживающие, прооперировали", - сказал собеседник агентства, комментируя состояние пострадавшего.Он подчеркнул, что в ДТП на данный момент погиб только один человек – пассажир Volkswagen. При этом водитель Volkswagen получил небольшие травмы, а второй пассажир находится сейчас в тяжелом состоянии, его пытаются спасти врачи, отметил собеседник агентства.Как сообщает Telegram­-канал Mash со ссылкой на очевидцев, Собчак и ее помощница сразу же уехали на другом автомобиле. Скорую помощь пострадавшим вызвали проезжавшие мимо водители.Другой собеседник издания уточнил, что шофер престижной иномарки перед столкновением пытался обогнать автобус.Кроме того, Mash опубликовал видео с камеры наблюдения сочинского аэропорта. На этих кадрах Собчак примерно через 40 минут после аварии входит в VIP-зал, держась за голову, видимых повреждений у нее нет.

краснодарский край

сочи

адлер

красная поляна

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры смертельного ДТП в Сочи с участием автомобиля с Ксенией Собчак Кадры смертельного ДТП в Сочи с участием автомобиля с Ксенией Собчак 2021-10-10T16:35 true PT0M41S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ксения собчак, авто, краснодарский край, сочи, адлер, красная поляна, видео