https://ria.ru/20211010/dosaaf-1753884100.html

ДОСААФ приостановило полеты L-410 из-за авиакатастрофы в Татарстане

ДОСААФ приостановило полеты L-410 из-за авиакатастрофы в Татарстане - РИА Новости, 10.10.2021

ДОСААФ приостановило полеты L-410 из-за авиакатастрофы в Татарстане

ДОСААФ России приостановило полёты самолетов L-410 до окончания расследования катастрофы в Татарстане, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации. РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T14:24

2021-10-10T14:24

2021-10-10T14:24

происшествия

республика татарстан (татарстан)

александр колмаков

l-410

досааф

крушение самолета l-410 в татарстане

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. ДОСААФ России приостановило полёты самолетов L-410 до окончания расследования катастрофы в Татарстане, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации."По указанию председателя ДОСААФ России Александра Колмакова все полеты самолетов типа L-410 приостановлены до окончания расследования", - сказал собеседник агентства.По его словам, в Мензелинск выехала комиссия специалистов от центрального совета ДОСААФ России для выяснения причин аварии и проведения детальной проверки."Это огромная трагедия. ДОСААФ России выражает глубокие соболезнования всем родным и близким погибших", - добавил собеседник.

https://ria.ru/20211010/tatarstan-1753876269.html

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика татарстан (татарстан), александр колмаков, l-410, досааф, крушение самолета l-410 в татарстане