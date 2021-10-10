https://ria.ru/20211010/dosaaf-1753884100.html
ДОСААФ приостановило полеты L-410 из-за авиакатастрофы в Татарстане
ДОСААФ приостановило полеты L-410 из-за авиакатастрофы в Татарстане - РИА Новости, 10.10.2021
ДОСААФ приостановило полеты L-410 из-за авиакатастрофы в Татарстане
ДОСААФ России приостановило полёты самолетов L-410 до окончания расследования катастрофы в Татарстане, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации. РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T14:24
2021-10-10T14:24
2021-10-10T14:24
происшествия
республика татарстан (татарстан)
александр колмаков
l-410
досааф
крушение самолета l-410 в татарстане
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. ДОСААФ России приостановило полёты самолетов L-410 до окончания расследования катастрофы в Татарстане, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации."По указанию председателя ДОСААФ России Александра Колмакова все полеты самолетов типа L-410 приостановлены до окончания расследования", - сказал собеседник агентства.По его словам, в Мензелинск выехала комиссия специалистов от центрального совета ДОСААФ России для выяснения причин аварии и проведения детальной проверки."Это огромная трагедия. ДОСААФ России выражает глубокие соболезнования всем родным и близким погибших", - добавил собеседник.
https://ria.ru/20211010/tatarstan-1753876269.html
республика татарстан (татарстан)
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происшествия, республика татарстан (татарстан), александр колмаков, l-410, досааф, крушение самолета l-410 в татарстане
ДОСААФ приостановило полеты L-410 из-за авиакатастрофы в Татарстане
ДОСААФ приостановило полеты L-410 до выяснения причин катастрофы в Татарстане