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В ЛНР заявили о пяти нарушениях перемирия в Донбассе за сутки
В ЛНР заявили о пяти нарушениях перемирия в Донбассе за сутки - РИА Новости, 10.10.2021
В ЛНР заявили о пяти нарушениях перемирия в Донбассе за сутки
Украинские силовики пять раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T08:58
2021-10-10T08:58
2021-10-10T08:58
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ЛУГАНСК, 10 окт - РИА Новости. Украинские силовики пять раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в ЛНР сообщали, что 8 октября украинские силовики два раза открывали огонь по территории республики."За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики открывали огонь из минометов калибром 82 миллиметра и гранатометов по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Золотое-5, Молодежное и Калиново.В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20211010/gaz-1753849512.html
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в мире, украина, луганская народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр
В ЛНР заявили о пяти нарушениях перемирия в Донбассе за сутки
Представитель ЛНР в СЦКК: силовики пять раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки